ড. খন্দকার মোশাররফ
খালেদা জিয়ার আদর্শই হবে আমাদের আগামীর চালিকাশক্তি
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেছেন, ‘প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন দেশের উন্নয়ন, গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার রোল মডেল। তার রেখে যাওয়া আদর্শই হবে আমাদের আগামীর চালিকাশক্তি। এ মহান নেত্রীর আদর্শ অনুসরণ করে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান জনগণের সমর্থন নিয়ে একটি সমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তুলবে। দেশকে এগিয়ে নিতে তারেক রহমানের কোনো বিকল্প নেই।
শনিবার (১৮ জানুয়ারি) দাউদকান্দি উপজেলা সদরে ‘ড.মারুফ ভিলা’ প্রাঙ্গণে বেগম খালেদা জিয়ার রূহের শান্তি কামনায় দোয়া মাহফিলপূর্ব আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
দাউদকান্দি পৌর বিএনপি ও অঙ্গসংগঠন এ দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। পৌর বিএনপির আহ্বায়ক নূর মোহাম্মদ সেলিম সরকারের সভাপতিত্বে দোয়া মাহফিলে প্রধান বক্তা ছিলেন, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট ড. খন্দকার মারুফ হোসেন।
বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করে ড. মোশাররফ বলেন, তার নেতৃত্ব ও আদর্শের গুণাবলি বর্ণনা করা এ স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। দেশের কল্যাণে দেশনেত্রীর হঠাৎ চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছি। আগামীর নতুন বাংলাদেশ গড়তে বেগম খালেদা জিয়ার দেশপ্রেম ও আদর্শকে দলের নেতাকর্মীদের গভীরভাবে অনুসরণ করতে হবে।
তিনি বলেন, জাতীয় স্বার্থের বাইরে বেগম খালেদা জিয়া কখনও কাউকে ছাড় দেননি। তার দেশপ্রেম ও দূরদর্শী ভাবনা ছিল সুদূরপ্রসারী। তিনি শুধু একটি দলের নেত্রী না, ছিলেন দলমত নির্বিশেষে আপামর জনগণের নেত্রী। তার আদর্শ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রজ্ঞা সবার জন্য চিরকাল অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।
পৌর বিএনপির সদস্যসচিব কাউসার আলম সরকারের সঞ্চালনায় দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন, প্রবীণ নেতা একেএম শামসুল হক, কুমিল্লা উত্তর জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক আলহাজ্ব আবুল হাশেম, দাউদকান্দি পৌর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক সওগাত চৌধুরী পিটার, যুগ্ম আহ্বায়ক মো. মোস্তাক সরকার, দাউদকান্দি উপজেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক আবদুস সাত্তার, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মো. মামুন হোসেন ভূঁইয়া, কুমিল্লা উত্তর জেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি ভিপি শাহাবুদ্দিন ভূঁইয়া, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক শরীফ চৌধুরী প্রমুখ।
জাহিদ পাটোয়ারী/আরএইচ/জেআইএম