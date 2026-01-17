চাঁদপুরে চুরি হওয়া স্পিডবোট উদ্ধার, যুবক গ্রেফতার

চাঁদপুরে চুরি হওয়া স্পিডবোট উদ্ধার, যুবক গ্রেফতার
চাঁদপুরে নৌ পুলিশের তৎপরতায় চুরি হওয়া একটি স্পিডবোট নারায়ণঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় মো. আব্দুল কাদের (২৬) নামে একজনকে আটক করা হয়। তিনি মুন্সিগঞ্জের কালিরচর এলাকার বাসিন্দা।
শনিবার (১৭ জানুয়ারি) চাঁদপুর নৌ থানার সাব-ইন্সপেক্টর সুফল চন্দ্র সিংহ গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, চাঁদপুর সদর মডেল থানার দায়ের করা একটি স্পিডবোট চুরির ঘটনায় চাঁদপুর নৌ পুলিশ অঞ্চলের ধারাবাহিক ও সমন্বিত অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকা থেকে মামলার তদন্তে প্রাপ্ত মূল আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদে দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে একই দিন বিকালে ঢাকা জেলার সাভার থানাধীন শ্যামলাপুর এলাকায় বুড়িগঙ্গা নদীর সংলগ্ন তা ব্রিকস ফিল্ডের দক্ষিণ পাশে খালের মধ্যে অভিযান পরিচালনা করে চোরাই যাওয়া ১৬ লাখ টাকা মূল্যের ২০০ সিসি আকাশী ও সাদা রংয়ের একটি স্পিডবোট জব্দ করা হয়।
