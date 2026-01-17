ময়মনসিংহ মেডিকেলে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ৪ ইউনিট

ময়মনসিংহ মেডিকেলে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ৪ ইউনিট
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট কাজ করছে। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে চারটার দিকে হাসপাতালের নতুন ভবনের ৬ তলায় অগ্নিকাণ্ডের এ ঘটনা ঘটে।
বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন ময়মনসিংহ সদর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার মো. জুলহাস উদ্দিন।
তিনি বলেন, বিকেল ৪টা ৩৫ মিনিটে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে সদর ফায়ার স্টেশনের চারটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত হতাহতের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপপরিচালক ডা মো. জাকিউল ইসলাম বলেন, আগুন দেখতে পেয়ে তাৎক্ষণিক ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়। তবে আগুন লাগার কারণ এখনো জানা যায়নি।
