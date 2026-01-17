মাগুরায় তর্কের জেরে পাটবোঝাই নসিমনে আগুন

মাগুরায় তর্কের জেরে পাটবোঝাই নসিমনে আগুন
মাগুরা শহরের ঢাকা রোড এলাকায় তুচ্ছ তর্কের জেরে একটি পাটবোঝাই নসিমনে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) দুপুর ২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য অনুযায়ী, চলাচলের পথ নিয়ে তর্কের একপর্যায়ে রিকশাচালক উত্তেজিত হয়ে নসিমনে থাকা পাটে আগুন ধরিয়ে দেন। মুহূর্তের মধ্যেই শুকনো পাটে আগুন ছড়িয়ে পড়লে পুরো এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। এতে ঢাকা রোড এলাকায় সাধারণ মানুষের চলাচল ব্যাহত হয় এবং সড়কে তীব্র যানজট দেখা দেয়।
পরে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। এসময় উপস্থিত জনতা অভিযুক্ত রিকশাচালককে ধরে আটকে রাখেন এবং মাগুরা জেলা পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ এসে তাকে হেফাজতে নেয়।
পুলিশের বক্তব্য ও তদন্ত মাগুরা সদর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) নিপুঞ্জ কুমার কুন্ড বলেন, খবর পাওয়ার পর দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্ত রিকশাচালককে আটক করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, তর্কবিতর্কের জেরে এই আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি বর্তমানে তদন্তাধীন রয়েছে এবং আইনি প্রক্রিয়া চলমান।
মো. মিনারুল ইসলাম জুয়েল/এনএইচআর/জেআইএম