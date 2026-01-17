  2. দেশজুড়ে

ঝিনাইদহে থেমে থাকা ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ, ৪ কিশোর আটক

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ঝিনাইদহ
প্রকাশিত: ০৯:২৭ পিএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
ঝিনাইদহে থেমে থাকা ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ, ৪ কিশোর আটক

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে থেমে থাকা ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় রেলওয়ে পুলিশ চার যুবককে আটক করে খুলনা জিআরপি কার্যালয়ে নিয়ে গেছে। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে কালীগঞ্জের মোবারকগঞ্জ রেল স্টেশনে এ ঘটনা ঘটে।

আটকরা হলেন, তানভীর, ফয়সাল, নিকুঞ্জ ও শাকিব। তারা কালীগঞ্জ শহরের বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

স্টেশন সূত্রে জানা গেছে, চিলাহাটি থেকে খুলনা অভিমুখে যাচ্ছিল রুপসা এক্সপ্রেস ট্রেন। ট্রেনটি মোবারকগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছে থেমে অবস্থান করছিল। এসময় কাশীপুর এলাকায় বাইরে থেকে কয়েকজন যুবক ট্রেনের জানালায় পাথর ছুঁড়ে মারে। এতে জানালার গ্লাস ভেঙে যায়। এসময় ট্রেনের যাত্রীরা রেলওয়ে পুলিশের সদস্য ও রেল কর্তৃপক্ষকে তাৎক্ষণিক অবহিত করলে রেলওয়ে পুলিশ ও স্টেশন কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্ত চার যুবককে হাতেনাতে আটক করে।

মোবারকগঞ্জ রেলষ্টেশনের স্টেশন মাস্টার শাহজাহান শেখ বলেন, থেমে থাকা ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের অপরাধে ট্রেন থামিয়ে চার যুবককে আটক করা হয়েছে। আটকদের খুলনা রেল স্টেশনের উদ্দেশ্যে ধরে নিয়ে গেছে ট্রেনের নিরাপত্তায় নিয়োজিত জিআরপি পুলিশ।

তিনি আরও জানান, ঘটনার পর যাত্রীদের মধ্যে কিছুটা আতঙ্ক সৃষ্টি হলেও রেল কর্তৃপক্ষের দ্রুত পদক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

এম শাহজাহান/আরএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।