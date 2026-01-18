ঝিনাইদহে ফুচকার দোকানে অগ্নিকাণ্ড
ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর শহরের ডাচ বাংলা এটিএম বুথের পাশে একটি পুরাতন চট-বস্তা ও ফুচকার দোকানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে বেশ কিছু মালামাল ও দুটি দোকান ভস্মীভূত হয়ে গেছে।
শনিবার (১৭ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৯টার দিকে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।
কোটচাঁদপুর ও মহেশপুর ফায়ার সার্ভিসের পৃথক দুটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এ সময় পুলিশ, সেনাবাহিনী ও স্থানীয় লোকজন আগুন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
কোটচাঁদপুর থানার ওসি মো. আসাদউজ্জামান এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, রাত ১১টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা কী কারণে ঘটেছে তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এ ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান ও তদন্তের পরে বিস্তারিত জানানো হবে।
এম শাহজাহান/এমআরএম