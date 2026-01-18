টাঙ্গাইলে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পথচারীসহ নিহত ২

টাঙ্গাইলে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পথচারীসহ নিহত ২
টাঙ্গাইলের বাসাইলে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় এক পথচারী ও চালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ২ জন।
শনিবার (১৭ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় উপজেলার এমদাদ-হামিদা ডিগ্রি কলেজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন, টাঙ্গাইল সদর উপজেলার গোসাইজোয়াইর এলাকার মিন্টু মিয়ার ছেলে মিলন (২৪) এবং বাসাইল পৌরসভার চকপাড়া এলাকার মৃত মোকসেদ খানের ছেলে আরফান খান (৭৫)। আরফান খান অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্য।
পুলিশ জানায়, সখীপুর উপজেলার ফাইলা পাগলার মেলা থেকে ফেরার পথে একটি মোটরসাইকেল তিনজন আরোহীসহ বাসাইল কলেজের সামনে আসলে মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পথচারীর উপরে উঠিয়ে দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই পথচারী ও মোটরসাইকেল চালকের মৃত্যু হয়। মোটরসাইকেলের দুই আরোহী আহত হন। আহত দুইজনকে চিকিৎসার জন্য টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়।
এ ব্যাপারে বাসাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলমগীর কবির বলেন, আহত দুইজনকে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত কেউ অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/কেএইচকে/এমএস