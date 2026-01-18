পাবনা
আমির হামজার বিরুদ্ধে বিএনপির বিক্ষোভ, কুশপুতুলে জুতার মালা
পাবনার ঈশ্বরদীতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোর নাম বিকৃত ও কটূক্তির প্রতিবাদে জামায়াত নেতা মুফতি আমির হামজার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিএনপি। এসময় তার কুশপুতুলে জুতার মালা পড়িয়ে জুতা নিক্ষেপ করে প্রতিবাদ জানায় নেতাকর্মীরা।
শনিবার (১৭ জানুয়ারি) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে পৌর শহরের রেলগেট কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল থেকে এ বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়। মিছিলটি বাস টার্মিনাল থেকে শুরু করে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বাজারের পুরাতন রিকশাস্ট্যান্ডে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।
এসময় বিক্ষোভকারীরা আমির হামজার বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেন। বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে বক্তব্য দেন পাবনা-৪ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক জাকারিয়া পিন্টু।
তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের নৌকা ও বিএনপির ধানের শীষ এই দুটি প্রতীক নিয়ে বাঙালির মধ্যে একটা আবেগ আছে। কারণ আওয়ামী লীগ স্বাধীনতার নেতৃত্ব দিয়েছে আর বিএনপি স্বাধীনতার ঘোষক। ধানের শীষ স্বাধীনতার পক্ষের প্রতীক দাঁড়িপাল্লা স্বাধীনতার বিরুদ্ধের প্রতীক। জামায়াত নেতা আমির হামজা প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোর নাম যেভাবে বিকৃত করেছে তা বোধগম্য নয়। এমন জঘন্যতম কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে তার কুশপুতুলে গণজুতা নিক্ষেপ করে জনগণ দেখিয়ে দিল।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুদ্দিন মালিথা, পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এস এম ঠজলুর রহমান, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ইসলাম হোসেন জুয়েল প্রমুখ।
উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমির হামজার পুরোনো (২০২৩ সাল) একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যেখানে তিনি প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোকে নিয়ে একটি আপত্তিকর তুলনা করেছেন, যা অনেকেই আপত্তিকর ও সম্মানহানিকর হিসেবে মনে করেছেন।
শেখ মহসীন/কেএইচকে/এমএস