যশোরে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী গরুর গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা

যশোরে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী গরুর গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা
যশোর সদরের ইছালী ইউনিয়নে গ্রাম বাংলার প্রাচীন-ঐতিহ্যবাহী গরুর গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপজেলার কুতুবপুর গ্রামের মাঠে স্থানীয় যুবসমাজের উদ্যোগে এই আনন্দঘন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।
আয়োজকরা জানান, কুতুবপুর এলাকায় গত দুই যুগ ধরে নিয়মিতভাবে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। খেলাকে কেন্দ্র করে মাঠজুড়ে বসেছিল গ্রামীণ মেলা। ছোট-বড় নাগরদোলা আর মুখরোচক খাবারের পসরা সাজিয়ে বসা এই মেলায় ভিড় জমায় হাজার হাজার মানুষ। গ্রামীণ এই উৎসবকে ঘিরে কুতুবপুর, জলকার ও জয়রামপুর গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে এখন উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে।
তারা জানান, এবারের প্রতিযোগিতায় যশোর ও নড়াইল জেলার মোট ১৮টি দল অংশ নেয়। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই খেলায় প্রথম স্থান অর্জন করেছেন উপজেলার লেবুতলার সবেদ আলী। পুরস্কার হিসেবে তাকে একটি ফনিক্স বাইসাইকেল দেওয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় হয়েছেন বাইসাইকেল জিতেছেন উপজেলার জোত রহিমপুরের আশরাফুল ইসলাম। প্রতিযোগিতায় তৃতীয় হয়েছেন উপজেলার ষাটখালীর বাঘারপাড়ার অলিদ। তাকেও একটি বাইসাইকেল পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয়। এছাড়া চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ স্থান অর্জনকারীদের আকর্ষণীয় স্মার্টফোন পুরস্কার দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থেকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন যশোরের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শামিউল আলম। এছাড়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন যশোর জেলার সংগঠক সোয়াইব হুসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন রূপালী ব্যাংক পিএলসি যশোর করপোরেট শাখার এজিএম মো. শহীদুল ইসলাম।
আমন্ত্রিত অতিথিরা বলেন, বিলুপ্তপ্রায় এই লোকজ সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখার উদ্যোগ প্রশংসনীয়। এ ধরনের সুস্থ বিনোদন তরুণ সমাজকে অপসংস্কৃতি থেকে দূরে রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।
গরুর গাড়ি দৌড় প্রতিযোগিতায় আয়োজক ছিলেন ইখলাস হোসেন, সুমন হোসেন, তরিকুল ইসলাম, জিল্লুর রহমান, শাহবুদ্দিন, বজলুর রহমার, সাগর হোসেন, আব্দুল্লাহ আল মামুন, আনিছুর রহমান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পল্লী চিকিৎসক টিপু সুলতান।
মিলন রহমান/কেএইচকে/এমএস