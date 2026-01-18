  2. দেশজুড়ে

নেত্রকোনা

ভাইয়ের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট: ইউপি চেয়ারম্যান-ইউএনওর বাগবিতণ্ডা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নেত্রকোনা
প্রকাশিত: ১১:৫৩ এএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
ভাইয়ের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট: ইউপি চেয়ারম্যান-ইউএনওর বাগবিতণ্ডা

নেত্রকোনার কলমাকান্দার লেঙ্গুরা ইউনিয়নে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমানের সঙ্গে কলমাকান্দা ইউএনও মাসুদর রহমানের বাগবিতণ্ডার ঘটনা ঘটেছে।

শনিবার (১৭ জানুয়ারি) বিকেলে উপজেলার লেঙ্গুরা বাজারে সরকারি জায়গায় ঘর তুলতে চাইলে স্থানীয়রা বাধা দেয়। পরে খবর পেয়ে প্রশাসনের লোকজন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করতে চাইলে বাধা দেন ইউপি চেয়ারম্যান সাইদুর রহমান। এক পর্যায়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতেও দেননি সাইদুর রহমান।

জানতে চাইলে ইউপি চেয়ারম্যান ও বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বলেন, সরকারি একটি জায়গায় আধাপাকা ঘর ওঠাতে চাইলে তাতে প্রথমে নায়েব এসে বাধা দেয়। পরে ইউএনও এসে মোবাইল কোর্ট করে আমার ভাইকে সাজা দিতে চাইলে আমি কারণ জানতে চাই। এটা নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছে।

জানতে চাইলে নেত্রকোনার জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমান বলেন, এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

এইচ এম কামাল/এফএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।