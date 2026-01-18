  2. দেশজুড়ে

ক্যানেলে ভাসমান ড্রাম থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

উপজেলা প্রতিনিধি
উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)
প্রকাশিত: ০২:৪৭ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
ক্যানেলে ভাসমান ড্রাম থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার
ফাইল ছবি

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে পানিতে ভাসতে থাকা ড্রামের ভেতর থেকে মোহাম্মদ আলী (৩২) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) সকাল ৮টায় নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ কদমতলী ক্যানেল থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত যুবক ভোলার চরফ্যাশনের মো. শাহাবুদ্দিনের ছেলে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সিদ্ধিরগঞ্জের দক্ষিণ কদমতলীর নয়াপাড়া রিয়া মনি স্কুল সংলগ্ন ক্যানেলের পানিতে একটি নীল রঙের ড্রাম ভাসতে দেখে ভেতরে মরদেহের অস্তিত্ব টের পান স্থানীয়রা। পরে পুলিশকে অবগত করা হলে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

এ বিষয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মিজানুর রহমান জাগো নিউজকে বলেছেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। ভিকটিমের দেহে দৃশ্যমান আঘাতের চিহ্নের দেখা মেলেনি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে বাকিটা বলা সম্ভব।

মো. আকাশ/কেএইচকে/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।