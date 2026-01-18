  2. দেশজুড়ে

পাম্প শ্রমিককে গাড়িচাপায় হত্যা: অভিযুক্ত সুজন যুবদলের কেউ না

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি রাজবাড়ী
প্রকাশিত: ০৩:১০ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
পাম্প শ্রমিককে গাড়িচাপায় হত্যা: অভিযুক্ত সুজন যুবদলের কেউ না

রাজবাড়ীতে পেট্রল পাম্পের তেল সরবরাহকারী রিপন সাহাকে গাড়িচাপা দিয়ে হত্যার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত আবুল হাসেম সুজন জেলা যুবদলের কেউ না। তাই যুবদলকে জড়িয়ে সংবাদ প্রকাশ না করার আহ্বান জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছে জেলা যুবদল।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজবাড়ী প্রেস ক্লাবে জেলা যুবদলের আয়োজনে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এতে জেলা যুবদলের আহ্বায়ক খায়রুল আনাম বকুল বলেন, আবুল হাসেম সুজন ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে জেলা যুবদলসহ বিএনপির সাধারণ সদস্য পদ থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে আওয়ামী লীগে যোগদান করেছে। ফলে আপনারা তার বর্তমান পরিচয় উল্লেখ করে সংবাদ প্রচার করবেন এবং পদত্যাগের পর থেকে সুজনের সঙ্গে দলের কোনো সম্পর্ক নেই। আর নির্মমভাবে গাড়িচাপা দিয়ে পাম্প শ্রমিক রিপনকে হত্যার তীব্র নিন্দা জানাই। সেই সঙ্গে এই ঘটনায় জড়িত সবার বিচার চাই।

আরও পড়ুন- পেট্রল পাম্প শ্রমিককে গাড়িচাপায় হত্যা, দিশেহারা পরিবার

এ সময় রাজবাড়ী জেলা, উপজেলা ও পৌর যুবদলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) ভোর সাড়ে ৪টার দিকে রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ মোড় এলাকায় করিম ফিলিং স্টেশনে (পেট্রল পাম্প) কর্মরত অবস্থায় রিপন সাহাকে গাড়িচাপা দিয়ে হত্যা করা হয়। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পুলিশ ওইদিন দুপুরে ঘাতক গাড়ি, গাড়ির মালিক ঠিকাদার আবুল হাসেম সুজন ও চালক কামাল হোসেনকে আটক করে। পরে রাতে রিপন সাহার ছোট ভাই প্রদীপ সাহা দুজনকে আসামি করে রাজবাড়ী সদর থানায় একটি হত্যা ও প্রতারণা মামলা দায়ের করেন। বিকেলে গ্রেফতার আসামিদের রাজবাড়ী আদালতে হাজির করা হয়। এ সময় গাড়ি চালক কামাল হোসেনের ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি শেষে দুজনকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন বিচারক।

রুবেলুর রহমান/এফএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।