সিলেটে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে দুই ভাই নিহত

সিলেটে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে দুই ভাই নিহত
সিলেটে মোটরসাইকেল নিয়ে বাসায় যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন দুই ভাই। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) দিনগতে সিলেটের তালতলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন, সুনামগঞ্জের শাল্লার রহমতপুর নোয়াগাঁও গ্রামের দীপ্ত দাস (১৮) ও ছাতক মংলারগাঁও গ্রামের ইমন দাস (২০)। সম্পর্কে তারা মামাতো ও ফুফাতো ভাই।
নিহত দীপ্ত দাস সিলেটের ইউনিভার্সাল কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র এবং ইমন দাস সিলেট মদন মোহন কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মোটরসাইকেলটি শেখঘাট থেকে তালতলা মোড়ের দিকে আসছিল। মধ্য পথে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সামনে পৌঁছালে কোনো অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় সড়কে ছিটকে পড়ে। আওয়াজ পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গেলে দুজনকে সড়কে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে উদ্ধার করে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। হাসপাতালে পৌঁছার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন।
সিলেট কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খান মো. মাইনুল জাকির বলেন, মরদেহ সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
আহমেদ জামিল/আরএইচ/জেআইএম