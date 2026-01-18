  2. দেশজুড়ে

সিলেটে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে দুই ভাই নিহত

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিলেট
প্রকাশিত: ০৩:৪১ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
সিলেটে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে দুই ভাই নিহত

সিলেটে মোটরসাইকেল নিয়ে বাসায় যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন দুই ভাই। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) দিনগতে সিলেটের তালতলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, সুনামগঞ্জের শাল্লার রহমতপুর নোয়াগাঁও গ্রামের দীপ্ত দাস (১৮) ও ছাতক মংলারগাঁও গ্রামের ইমন দাস (২০)। সম্পর্কে তারা মামাতো ও ফুফাতো ভাই।

নিহত দীপ্ত দাস সিলেটের ইউনিভার্সাল কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র এবং ইমন দাস সিলেট মদন মোহন কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মোটরসাইকেলটি শেখঘাট থেকে তালতলা মোড়ের দিকে আসছিল। মধ্য পথে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সামনে পৌঁছালে কোনো অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় সড়কে ছিটকে পড়ে। আওয়াজ পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গেলে দুজনকে সড়কে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে উদ্ধার করে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। হাসপাতালে পৌঁছার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন।

সিলেট কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খান মো. মাইনুল জাকির বলেন, মরদেহ ‍সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

আহমেদ জামিল/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।