বিরোধীদলীয় নেতা

সংবিধান সংস্কার পরিষদের সমাধান সংসদে না হলে রাজপথে যেতে বাধ্য হবো

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৩৭ পিএম, ১৫ মার্চ ২০২৬
বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান

জুলাই সনদ ও সংবিধান সংস্কার পরিষদ অধিবেশন নিয়ে সৃষ্ট জটিলতার সমাধান সংসদেই করতে হবে বলে মন্তব্য করছেন বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেছেন, এর সমাধান সংসদে না হলে রাজপথে আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবো।

রোববার (১৫ মার্চ) জাতীয় সংসদ অধিবেশন শেষে প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

জামায়াত আমির বলেন, সংবিধান সংস্কার পরিষদের অধিবেশনের বিষয়ে আমরা এখন নোটিশ করবো। নোটিশ করে সংসদের ভেতরেই এর সমাধান করতে চাই। কিন্তু কোনো কারণে যদি সংসদে জনগণের এই প্রত্যাশার বাস্তবায়ন না পাই, তখন স্বাভাবিকভাবেই আমাদেরকে রাজপথে আন্দোলনে যেতে হবে। কিন্তু আমরা ওটা চাইনি। আজকে যেহেতু বিষয়টি উত্থাপন করেছি, স্পিকার যেহেতু এটা বিবেচনায় নিয়েছেন, নোটিশ দিতে বলেছেন, সেই ধারাবাহিকতায় এটা চলতে পারে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, আমরা এটা উপদেষ্টার বৈঠকের বিষয় মনে করি না। আমরা মনে করি হাউজের বিষয়, হাউজেই এটার সমাধান হোক। তারপরে যদি তারা (সরকার পক্ষ) কথা উঠান, আমরা তখন দেখব।

আরেক প্রশ্নের তিনি বলেন, সংবিধানে তো ২০২৬ সালের ভোট ছিল না। প্রেসিডেন্সিয়াল একই অর্ডার সংবিধানের বাইরে গেলেও মানবেন, আরেক অংশ মানবেন না, না মানলে দুটোই না মানেন। মানলে দুটোই মানতে হবে। একটা কথা আছে-‘পাবলিক ওপিনিয়ন, সুপ্রিম কনস্টিটিউশন’ সেখানে গণভোটে রায় দিয়ে দিয়েছেন।

