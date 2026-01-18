  2. দেশজুড়ে

কুড়িগ্রামে বি‌জি‌বির অভিযানে ৩০ লাখ টাকার চোরাই পণ্য জব্দ

প্রকাশিত: ০৪:০১ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
কুড়িগ্রামে বি‌জি‌বির অভিযানে ৩০ লাখ টাকার চোরাই পণ্য জব্দ

কুড়িগ্রামের বি‌ভিন্ন সীমান্তে গত ২৪ ঘণ্টায় চোরাচালানবিরোধী অভিযানে গাঁজাসহ বিভিন্ন প্রকার মাদকদ্রব্য ও মালামাল জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। জব্দকৃত মালামালের আনুমানিক বাজারমূল্য ৩০ লাখ ২৯ হাজার ৮৯৫ টাকা।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) দুপুরে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান কুড়িগ্রাম ব্যাটালিয়ন (২২ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মাহবুব-উল-হক।

বিজিবি জানায়, সদর দপ্তরের সুস্পষ্ট নির্দেশনার আলোকে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিতে পরিচালিত অভিযানে গাঁজা, গবাদিপশু, জিরা, বীজ এবং বিভিন্ন প্রকার কসমেটিকসসহ অবৈধ চোরাচালানী পণ্য উদ্ধার করা হয়। সীমান্তবর্তী এলাকায় মাদক, জালনোট ও সব ধরনের চোরাচালান প্রতিরোধে কুড়িগ্রাম ব্যাটালিয়ন (২২ বিজিবি) নিয়মিত ও কার্যকর অভিযান পরিচালনা করে আসছে।

কুড়িগ্রাম ব্যাটালিয়ন (২২ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মাহবুব-উল-হক বলেন, সর্বোচ্চ সতর্কতা, দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে মাদক ও চোরাচালান দমন এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে বিজিবি কঠোর অবস্থানে রয়েছে। এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান এ কর্মকর্তা।

