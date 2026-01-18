শাশুড়ি হত্যার ২০ বছর পর জামাইয়ের যাবজ্জীবন

শাশুড়ি হত্যার ২০ বছর পর জামাইয়ের যাবজ্জীবন
প্রায় ২০ বছর পর টাঙ্গাইলের মধুপুরে শাশুড়ি হত্যা মামলায় মেয়ের জামাই রেজাউর রহমান দুলুকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন আদালত। এছাড়া এ মামলায় পাঁচ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাদেরকে খালাস দিয়েছেন আদালত।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) দুপুরে টাঙ্গাইলের স্পেশাল জেলা জজ আদালতের বিচারক দিলারা আলো চন্দনা এ রায় ঘোষণা করেন। রায়ের ঘোষণার সময় আসামি পলাতক ছিলেন।
স্পেশাল জজ আদালত পিপি অ্যাডভোকেট শাজাহান কবির বলেন, ২০০৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর স্ত্রী নুরুন্নাহারের সঙ্গে অভিমান ও পারিবারিক বিরোধের জেরে আসামি দুলু প্রথমে স্ত্রীকে হত্যার উদ্দেশে বাড়িতে যায়। সে সময় শাশুড়ি বাধা দিলে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে নির্মমভাবে তাকে আহত করে। পরে আহত অবস্থায় স্ত্রী নুরুন্নাহারকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অপরদিকে শাশুড়ি রাবেয়া বেগমকে মধুপুরের কালিয়াকুড়ি হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে ১৩ জনের স্বাক্ষ্যগ্রহণ শেষে এ রায় দেন আদালত।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/এনএইচআর/জেআইএম