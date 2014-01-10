ইরাকে মার্কিন উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত, ৪ সেনার মৃত্যু

শুক্রবার, ১৩ মার্চ ২০২৬
২৭ ফাল্গুন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১৩-০৩-২০২৬
০৬:৪২পিএম
ইসরায়েলে নতুন করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান, আহত ২
১৩-০৩-২০২৬
০৬:২৭পিএম
ইরাকে মার্কিন উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত, ৪ সেনার মৃত্যু
১৩-০৩-২০২৬
০৬:০০পিএম
মার্কিন হামলায় নিহত ৮৪ ইরানি নাবিকের মরদেহ ফেরত পাঠাচ্ছে শ্রীলঙ্কা
১৩-০৩-২০২৬
০২:৩৭পিএম
ইসরায়েলি হামলায় লেবাননের সেতু ধ্বংস, হিজবুল্লাহর চলাচল ব্যাহত
১৩-০৩-২০২৬
০২:৩২পিএম
নতুন করে বিক্ষোভ হলে কঠোরভাবে দমনের হুঁশিয়ারি আইআরজিসির
১৩-০৩-২০২৬
১১:৪৯এএম
যুদ্ধের প্রভাব মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রে স্থগিত শতবর্ষী ‘জোন্স অ্যাক্ট’
১৩-০৩-২০২৬
১১:২১এএম
লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় নিহত ৬৮৭
১৩-০৩-২০২৬
১০:৪৯এএম
ইরানে স্থল সেনা পাঠানোর প্রয়োজন নেই: মার্কিন সিনেটর
১৩-০৩-২০২৬
০৯:২৪এএম
সরকার পতনে রাস্তায় নামছে না ইরানের জনগণ, হতাশ হয়ে যা বললেন নেতানিয়াহু
১৩-০৩-২০২৬
০৮:৫৪এএম
ইরানজুড়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বোমাবর্ষণ অব্যাহত
১৩-০৩-২০২৬
০৮:৪২এএম
ইসরায়েলের জারজির শহরে হামলায় আহত ৩০
১৩-০৩-২০২৬
০৮:৩০এএম
মার্কিন জ্বালানি সরবরাহকারী প্লেন ভূপাতিত করার দাবি সশস্ত্র গোষ্ঠীর
১৩-০৩-২০২৬
০৪:৫৫এএম
ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি সরবরাহকারী সামরিক প্লেন বিধ্বস্ত
১৩-০৩-২০২৬
০১:০০এএম
হরমুজ প্রণালি দিয়ে কিছু দেশের জাহাজ যেতে পারবে, নিশ্চিত করলো ইরান
১২-০৩-২০২৬
১০:৫০পিএম
মার্কিন রণতরী ইউএসএস জেরাল্ড ফোর্ডে আগুন, দুই সেনা আহত
১২-০৩-২০২৬
০৯:৩৫পিএম
ইরানের আত্মরক্ষার অধিকার আছে: রুশ মুখপাত্র
১২-০৩-২০২৬
০৮:৫৬পিএম
‘কল্পনানির্ভর’ হামলা ইসরায়েলের, ফের আলোচনায় ৪৪০ কেজি ইউরোনিয়াম
১২-০৩-২০২৬
০৭:৫১পিএম
স্কুলে হামলার দায় যুক্তরাষ্ট্রের, ‘ক্ষমার অযোগ্য যুদ্ধাপরাধ’ বলছে ইরান
১২-০৩-২০২৬
০৬:১৯পিএম
হরমুজ প্রণালি দিয়ে মার্কিন-ইসরায়েলি মিত্রদের পার হতে দেব না: ইরান
১২-০৩-২০২৬
০৫:১৩পিএম
জাতিসংঘে রুশ প্রস্তাব পাস না হওয়ায় ‘হতাশা ও দুঃখ’ প্রকাশ চীনের
১২-০৩-২০২৬
০৪:৫০পিএম
ইরান থেকে ১৫০ পারমাণবিক বিশেষজ্ঞকে ফেরত নিলো রাশিয়া
১২-০৩-২০২৬
০৪:২৪পিএম
ইরানি হ্যাকারদের সাইবার হামলায় বিপর্যস্ত মার্কিন মেডিকেল প্রতিষ্ঠান
১২-০৩-২০২৬
০৪:০৩পিএম
ইরানে সাড়ে ৫ হাজার লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র
১২-০৩-২০২৬
০৩:৪৬পিএম
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র-পারমাণবিক কর্মসূচিতে সহায়তা করবে উত্তর কোরিয়া?
১২-০৩-২০২৬
০৩:০৪পিএম
ইরাকে তেল ট্যাঙ্কারে হামলায় ক্রু নিহত
১২-০৩-২০২৬
০২:২১পিএম
ইসরায়েলের সামরিক ঘাঁটি-গোয়েন্দা সদর দপ্তরে ইরানের ড্রোন হামলা
১২-০৩-২০২৬
০১:২৬পিএম
ইরান সরকার পতনের ঝুঁকিতে নেই: যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা প্রতিবেদন
১২-০৩-২০২৬
০১:২৪পিএম
যুদ্ধের প্রথম ছয় দিনে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় ১১.৩ বিলিয়ন ডলার: পেন্টাগন
১২-০৩-২০২৬
১২:৩১পিএম
ইসরায়েলি শহর এবং ঘাঁটিতে হিজবুল্লাহর হামলা
১২-০৩-২০২৬
১২:২৬পিএম
কাশ্মীরের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহকে লক্ষ্য করে গুলি
১২-০৩-২০২৬
১১:২৭এএম
যুদ্ধ বন্ধে যে তিন শর্ত দিলেন ইরানের প্রেসিডেন্ট
১২-০৩-২০২৬
১০:৪২এএম
বিশ্ববাজারে তেলের দাম ফের ১০০ ডলার ছাড়ালো
১২-০৩-২০২৬
১০:১৬এএম
গাদ্দাফি থেকে খামেনি: মিত্রদের পতনে পুতিন কখনো সরব, কখনো নিশ্চুপ
১২-০৩-২০২৬
১০:০৭এএম
কৌশলগত মজুত থেকে ১৭ কোটির ব্যারেলেরও বেশি তেল ছাড়ছে যুক্তরাষ্ট্র
১২-০৩-২০২৬
০৮:৫০এএম
ইরানে টার্গেট করার মতো কিছু অবশিষ্ট নেই, যুদ্ধ শিগগির শেষ হবে: ট্রাম্প
১২-০৩-২০২৬
০৮:৪৯এএম
ফের ইসরায়েলে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা
১১-০৩-২০২৬
১০:০৩পিএম
মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ বন্ধে কূটনৈতিক সমাধান ‘সম্ভব’: এরদোয়ান
১১-০৩-২০২৬
০৮:৫২পিএম
ইরানের নতুন লক্ষ্যবস্তু: ইসরায়েল-মার্কিন ব্যাংক ও অর্থনৈতিক স্থাপনা
১১-০৩-২০২৬
০৮:১৫পিএম
কুয়েতে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে হামলা, শতাধিক সেনা আহতের দাবি ইরানের
১১-০৩-২০২৬
০৭:৪৮পিএম
তেলের দাম নিয়ন্ত্রণে রেকর্ড পরিমাণ মজুত ছাড়ার প্রস্তাব আইইএর
১১-০৩-২০২৬
০৭:৩০পিএম
ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী ইন্টারসেপ্টর সংকটে যুক্তরাষ্ট্র ও মিত্ররা
১১-০৩-২০২৬
০৭:১৭পিএম
ইরান যুদ্ধ শুরুর পর ৮৫ দেশে বেড়েছে তেলের দাম, নেই বাংলাদেশ
১১-০৩-২০২৬
০৬:৪৬পিএম
প্রয়োজন হলে যে কোনো সময় সৌদি আরবকে সহায়তা দেবে পাকিস্তান
১১-০৩-২০২৬
০৫:৪৬পিএম
ট্রাম্প কি পারবেন তেলের দামে ঊর্ধ্বগতি আটকাতে?
১১-০৩-২০২৬
০৫:১৮পিএম
তেলের দাম নিয়ন্ত্রণে রাশিয়ার ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা শিথিল
১১-০৩-২০২৬
০৫:০৪পিএম
যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে মার্কিন শেয়ারবাজারে
১১-০৩-২০২৬
০৫:০০পিএম
ইরানে ২০ হাজার বেসামরিক স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত: রেড ক্রিসেন্ট
১১-০৩-২০২৬
০৪:৩৫পিএম
ইরান যুদ্ধের অনিশ্চয়তায় বিশ্ববাজারে তেলের দামে নজিরবিহীন ওঠানামা
১১-০৩-২০২৬
০৪:১৬পিএম
যুদ্ধ শুরুর পর মধ্যপ্রাচ্য ছেড়েছে ৪০ হাজার মার্কিন নাগরিক
১১-০৩-২০২৬
০৪:০৫পিএম
মার্কিন প্রযুক্তি কোম্পানিকে লক্ষ্যবস্তু করবে ইরান
১১-০৩-২০২৬
০৩:৪৫পিএম
যুদ্ধে ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনি আহত
১১-০৩-২০২৬
০২:২৬পিএম
থাইল্যান্ডে জ্বালানি সাশ্রয়ে সরকারি কর্মীদের সিঁড়ি ব্যবহারের নির্দেশ
১১-০৩-২০২৬
০১:১২পিএম
মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ইরানের হামলার সর্বশেষ পরিস্থিতি
১১-০৩-২০২৬
১২:৩১পিএম
হরমুজ প্রণালিতে মাইন বসালে ইরান নজিরবিহীন পরিণতি ভোগ করবে: ট্রাম্প
১১-০৩-২০২৬
১১:১৩এএম
ইরানের আরও ২ নারী ফুটবলারকে আশ্রয় দিলো অস্ট্রেলিয়া
১১-০৩-২০২৬
১০:২২এএম
তেহরানের আবাসিক এলাকায় বিমান হামলা, নিহত ৬
১১-০৩-২০২৬
০৯:৩৫এএম
হরমুজ প্রণালি বন্ধ হলে বাড়তে পারে খাদ্যের দাম, বেশি প্রভাব পড়বে এশিয়ায়
১১-০৩-২০২৬
০৯:০২এএম
আপাতত হরমুজ প্রণালিতে কোনো জাহাজকে নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব না
১১-০৩-২০২৬
০৮:০৯এএম
ইরানের ১৬টি মাইন স্থাপনকারী নৌযান ধ্বংসের দাবি যুক্তরাষ্ট্রের
১১-০৩-২০২৬
০৪:১৪এএম
ইরানে হামলায় রাশিয়ার কনস্যুলেট ক্ষতিগ্রস্ত
১১-০৩-২০২৬
০২:৫২এএম
১৪০ মার্কিন সেনা আহত, আটজনের অবস্থা গুরুতর: পেন্টাগন
১০-০৩-২০২৬
০৯:৫০পিএম
সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১০ মার্চ ২০২৬
১০-০৩-২০২৬
০৯:৩০পিএম
সর্বশেষ হামলায় হাইপারসনিক ছাড়াও তিন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান
১০-০৩-২০২৬
০৮:৫৯পিএম
ইরান যুদ্ধ ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ছে ইসলামবিদ্বেষ: প্রতিবেদন
১০-০৩-২০২৬
০৮:০৯পিএম
আজ ইরানে সবচেয়ে তীব্র হামলা চলবে: মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী
১০-০৩-২০২৬
০৭:৫৬পিএম
যুদ্ধ শেষের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ট্রাম্পের সমর্থক শিবিরে বিতর্ক
১০-০৩-২০২৬
০৬:০৬পিএম
যে কারণে তেলের দাম আপনার ধারণার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ
১০-০৩-২০২৬
০৫:৩৬পিএম
অর্থনীতি নাকি নৌবাহিনীকে বাঁচাবেন, কঠিন পরীক্ষার মুখে ট্রাম্প?
১০-০৩-২০২৬
০৪:২৬পিএম
জ্বালানি সাশ্রয়ে হোম অফিসের সুযোগ দিচ্ছে থাইল্যান্ড-ভিয়েতনাম
১০-০৩-২০২৬
০৩:২৯পিএম
নেতানিয়াহুর মৃত্যুর গুঞ্জন ইরানি গণমাধ্যমে
১০-০৩-২০২৬
০২:৫৪পিএম
নাগরিকদের লেবানন ছাড়ার আহ্বান যুক্তরাষ্ট্রের
১০-০৩-২০২৬
০২:০৮পিএম
যুদ্ধের ধাক্কায় বিশ্বের তেলবাজারে ‘ইতিহাসের সবচেয়ে বড়’ সংকট
১০-০৩-২০২৬
০১:৩৮পিএম
‘যুক্তরাষ্ট্র নয়, ইরানই ঠিক করবে যুদ্ধ কখন শেষ হবে’
১০-০৩-২০২৬
০১:৩১পিএম
দায়িত্ব পেয়েই অস্তিত্বের লড়াইয়ে মোজতবা খামেনি
১০-০৩-২০২৬
০১:০৩পিএম
প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে টাকা না পাওয়ায় ইসরায়েলে সরকারের বিরুদ্ধে মামলা
১০-০৩-২০২৬
১২:০২পিএম
যতদিন প্রয়োজন ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চলবে: ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী
১০-০৩-২০২৬
০৯:৩৬এএম
ইসরায়েলি ঘাঁটি ও ব্যারাকে হামলার দাবি হিজবুল্লাহর
১০-০৩-২০২৬
০৮:৩৮এএম
খুব শিগগির ইরান যুদ্ধ শেষ হবে: ট্রাম্প
০৯-০৩-২০২৬
১০:১৬পিএম
সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৯ মার্চ ২০২৬
০৯-০৩-২০২৬
০৯:৫৯পিএম
অস্ট্রেলিয়ায় আশ্রয় চাইলেন ইরানের ৫ নারী ফুটবলার
০৯-০৩-২০২৬
০৯:১০পিএম
ইরান যুদ্ধের ফলে ২০০৮ সালের মতো বৈশ্বিক মন্দার শঙ্কা কম: ফিলিপ আগিয়ঁ
০৯-০৩-২০২৬
০৬:৫৬পিএম
যুক্তরাষ্ট্রের অনুমোদন ছাড়া ইরানের সর্বোচ্চ নেতা বেশি দিন টিকবে না
০৯-০৩-২০২৬
০৬:০৩পিএম
দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্ক থেকে নাগরিকদের সরে যেতে বললো যুক্তরাষ্ট্র
০৯-০৩-২০২৬
০৫:৪১পিএম
‘ট্রাম্প, ওদের চোখের দিকে তাকান’
০৯-০৩-২০২৬
০৫:০২পিএম
ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতাকে ‘অটল সমর্থনের’ প্রতিশ্রুতি পুতিনের
০৯-০৩-২০২৬
০৪:০৪পিএম
‘নিজ ভূখণ্ড রক্ষায় পুরোপুরি প্রস্তুত ইরানিরা’
০৯-০৩-২০২৬
০৩:৪৮পিএম
সম্ভাব্য তেল সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশসহ কোন দেশ কী পদক্ষেপ নিচ্ছে?
০৯-০৩-২০২৬
০৩:১৪পিএম
ইরানে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলায় নিহত ১২৫৫
০৯-০৩-২০২৬
০২:৪৬পিএম
লেবাননে বাড়িঘরে অবৈধভাবে ‘সাদা ফসফরাস’ ছুড়েছে ইসরায়েল
০৯-০৩-২০২৬
০২:০৪পিএম
ইরান যুদ্ধে তীব্র পানিসংকটের ঝুঁকিতে মধ্যপ্রাচ্য
০৯-০৩-২০২৬
০১:০৯পিএম
ইরানের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা স্থাপনায় হামলার দাবি ইসরায়েলের
০৯-০৩-২০২৬
১২:৩৮পিএম
ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা কে এই মোজতবা খামেনি?
০৯-০৩-২০২৬
১২:১৬পিএম
রেকর্ড উচ্চতা থেকে ‘মাইনাস’ দাম: দুই দশকে তেলের বাজারে নাটকীয় অস্থিরতা
০৯-০৩-২০২৬
১১:৫৩এএম
ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা নিয়োগ, খুশি নন ট্রাম্প
০৯-০৩-২০২৬
১০:৩১এএম
বিশ্ববাজারে তেলের দাম ১১০ ডলার ছাড়িয়েছে
০৯-০৩-২০২৬
০৯:৩৮এএম
ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতার নিয়োগ নিয়ে কী বলছেন ট্রাম্প?
০৯-০৩-২০২৬
০৮:৫০এএম
খামেনির ছেলেকে ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে ঘোষণা
০৮-০৩-২০২৬
০৯:২৪পিএম
মধ্যপ্রাচ্যে যাচ্ছেন ইউক্রেনের ড্রোন বিশেষজ্ঞরা: জেলেনস্কি
০৮-০৩-২০২৬
০৭:১৭পিএম
ইসরায়েলে বিস্ফোরণের শব্দ
০৮-০৩-২০২৬
০৭:০১পিএম
ওসমান হাদি হত্যা মামলার প্রধান আসামি ফয়সাল ভারতে গ্রেফতার
০৮-০৩-২০২৬
০৫:৪২পিএম
ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ: ইসরায়েলে দুই হাজার মানুষ হাসপাতালে
০৮-০৩-২০২৬
০৩:৫৩পিএম
ইরানে সরকার পরিবর্তনের বিরুদ্ধে সতর্ক করলো চীন
০৮-০৩-২০২৬
০৩:৩৩পিএম
হরমুজ প্রণালিতে টাগবোটে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, নিখোঁজ ৩
০৮-০৩-২০২৬
০১:২৯পিএম
ইরানে তেলের ডিপোয় ইসরায়েলি হামলার পর রাস্তায় ‘আগুনের নদী’
০৮-০৩-২০২৬
১১:৩৯এএম
ইরান থেকে আমিরাতে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা
০৮-০৩-২০২৬
১১:৩৪এএম
বড় যুদ্ধেও ইরানে সরকার পতন ‘কঠিন’: মার্কিন গোয়েন্দা প্রতিবেদন
০৮-০৩-২০২৬
১০:২৪এএম
ইরানের কুর্দিরা এই সময়ে কেন জোট তৈরি করলো?
০৮-০৩-২০২৬
১০:২২এএম
ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভূমিকা রাখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র
০৮-০৩-২০২৬
১০:১৩এএম
তেহরানে তেলের ডিপোতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ
০৮-০৩-২০২৬
০৯:৩৭এএম
যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মুখে শ্রীলঙ্কা
০৮-০৩-২০২৬
০৯:১৫এএম
তেহরানের আকাশসীমা প্রায় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে: দাবি নেতানিয়াহুর
০৮-০৩-২০২৬
০৮:৪৭এএম
একাধিক মার্কিন সৈন্য আটকের দাবি ইরানের
০৮-০৩-২০২৬
০৮:৪০এএম
স্কুলে হামলার জন্য ইরানকেই দায়ী করছেন ট্রাম্প
০৮-০৩-২০২৬
০৮:২৬এএম
সৌদি আরবে মুহুর্মুহু ড্রোন হামলা, কুয়েত বিমানবন্দরে আগুন
০৭-০৩-২০২৬
০৯:৩৩পিএম
২৪ ঘণ্টায় ২২০ মার্কিন সেনা হতাহতের দাবি ইরানের
০৭-০৩-২০২৬
০৭:৫৭পিএম
যুদ্ধের ফলে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ট্রাম্প
০৭-০৩-২০২৬
০৭:০৮পিএম
বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারে দীর্ঘমেয়াদি ধাক্কার আশঙ্কা
০৭-০৩-২০২৬
০৫:২৩পিএম
হরমুজ প্রণালি বন্ধ নয়, শুধু যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলি জাহাজ আটকাবে ইরান
০৭-০৩-২০২৬
০৫:১৩পিএম
ইরান যুদ্ধের আঁচ ভারতের গায়ে, বাড়লো গ্যাসের দাম
০৭-০৩-২০২৬
০৪:৩৮পিএম
পাকিস্তানে ‘তেল সংকটের’ আশঙ্কায় পাম্পগুলোতে দীর্ঘ লাইন
০৭-০৩-২০২৬
০৩:৫৩পিএম
ইরান কখনো আত্মসমর্পণ করবে না: প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ান
০৭-০৩-২০২৬
০৩:৩১পিএম
প্রতিবেশী দেশের কাছে ক্ষমা চাইলেন ইরানের প্রেসিডেন্ট
০৭-০৩-২০২৬
০২:৫৪পিএম
প্রতিবেশী দেশগুলোতে হামলা বন্ধের ঘোষণা ইরানের
০৭-০৩-২০২৬
০২:৪৪পিএম
ইরান ইস্যুতে জরুরি বৈঠকে বসছে আরব লীগ
০৭-০৩-২০২৬
০১:৪৩পিএম
ইরান যুদ্ধে ট্রাম্পের ওপর ক্ষুব্ধ আমিরাতের ব্যবসায়ীরা
০৭-০৩-২০২৬
১২:২৬পিএম
মার্কিন বাহিনীর ওপর হামলায় ইরানকে গোয়েন্দা তথ্য দিচ্ছে রাশিয়া
০৭-০৩-২০২৬
১২:২২পিএম
ইসরায়েল এবং মার্কিন ঘাঁটিতে ব্যাপক হামলা চালিয়েছে ইরান
০৭-০৩-২০২৬
১১:৫৬এএম
সীমিত ফ্লাইট চলাচলে আকাশসীমা আংশিকভাবে খুলে দিচ্ছে কাতার
০৭-০৩-২০২৬
১১:৫৩এএম
জর্ডানে যুক্তরাষ্ট্রের ৩০০ মিলিয়ন ডলারের রাডার গুঁড়িয়ে দিলো ইরান
০৭-০৩-২০২৬
১১:০৮এএম
তেলক্ষেত্র ও বিমান ঘাঁটিতে হামলা ঠেকানোর দাবি সৌদির
০৭-০৩-২০২৬
০৯:৩৭এএম
চীনকে দোলাচলে ফেলছে ইরান যুদ্ধ
০৭-০৩-২০২৬
০৮:৩০এএম
ইসরায়েলের কাছে জরুরি অস্ত্র বিক্রির অনুমোদন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের
০৭-০৩-২০২৬
০৫:২৯এএম
তেহরানে নতুন করে ইসরায়েলি হামলা
০৭-০৩-২০২৬
১২:৫২এএম
ইসরায়েলে আবারও মিসাইল ছুড়েছে ইরান
০৬-০৩-২০২৬
১১:৫২পিএম
শাহ আমানতে আরও ১৪ ফ্লাইট বাতিল
০৬-০৩-২০২৬
১০:০৮পিএম
লেবানন সীমান্তে ৮ ইসরায়েলি সেনা আহত
০৬-০৩-২০২৬
০৯:১৬পিএম
খামেনির বাঙ্কার ধ্বংসে ৫০ যুদ্ধবিমান অংশ নিয়েছিল: ইসরায়েল সেনাবাহিনী
০৬-০৩-২০২৬
০৮:৫৬পিএম
ইরানের ‘নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ’ চান ট্রাম্প
০৬-০৩-২০২৬
০৮:৪৮পিএম
লেবাননে সামরিক অভিযান চালাতে গিয়ে আহত ইসরায়েলি অর্থমন্ত্রীর ছেলে
০৬-০৩-২০২৬
০৭:২৩পিএম
কিছু দেশ মধ্যস্থতার উদ্যোগ শুরু করেছে: ইরানের প্রেসিডেন্ট
০৬-০৩-২০২৬
০৭:০৫পিএম
শ্রীলঙ্কায় প্রবেশের অনুমতি চেয়েছে তিনটি ইরানি জাহাজ
০৬-০৩-২০২৬
০৬:৪৩পিএম
ইরানি আরেকটি জাহাজ থেকে ২০৮ জনকে উদ্ধার করেছে শ্রীলঙ্কা
০৬-০৩-২০২৬
০৫:২৯পিএম
‘বিশ্ববাজারে তেলের কোনো ঘাটতি নেই, সংকটের কথা অতিরঞ্জিত করা হচ্ছে’
০৬-০৩-২০২৬
০৩:১৯পিএম
ইরানে হামলায় প্রথম ১০০ ঘণ্টায় যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় ৩৭০ কোটি ডলার
০৬-০৩-২০২৬
০২:৪৪পিএম
ইরানে অ্যাম্বুলেন্স স্টেশন ও খেলার মাঠে বিমান হামলা, নিহত ২০
০৬-০৩-২০২৬
০২:৪১পিএম
ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের হামলা ‘নাটকীয়ভাবে বেড়ে যাবে’: হেগসেথ
০৬-০৩-২০২৬
০২:২৫পিএম
ইরানের স্কুলে হামলার দায় সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্রের: প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট
০৬-০৩-২০২৬
০১:৫৭পিএম
ইরানের পরবর্তী নেতা বাছাইয়ে যুক্তরাষ্ট্র অবশ্যই যুক্ত থাকবে: ট্রাম্প
০৬-০৩-২০২৬
১২:৪৯পিএম
তেহরানে বড় হামলা, ইসরায়েল বললো যুদ্ধ ‘নতুন ধাপে’
০৬-০৩-২০২৬
১২:৪৩পিএম
‘যুদ্ধ কোনো সমাধান নয়’, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফেরাতে দূত পাঠাচ্ছে চীন
০৬-০৩-২০২৬
১২:০৪পিএম
সব হারিয়েছে ইরান, স্থল অভিযান সময়ের অপচয়: ট্রাম্প
০৬-০৩-২০২৬
১১:৪৫এএম
ইরানে হাজার পাউন্ডের বহু ‘বাঙ্কার বাস্টার’ বোমা হামলা যুক্তরাষ্ট্রের
০৬-০৩-২০২৬
১১:০৭এএম
শিগগির নতুন অস্ত্র ব্যবহার করা হতে পারে: আইআরজিসি মুখপাত্রের হুঁশিয়ারি
০৬-০৩-২০২৬
১০:৫৪এএম
১৬৮ ছাত্রী হত্যার দায় নিচ্ছে না ইসরায়েল, ‘তদন্ত’ চায় যুক্তরাষ্ট্র
০৬-০৩-২০২৬
১০:০৯এএম
ইরানের ৩০ জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়ার দাবি যুক্তরাষ্ট্রের
০৬-০৩-২০২৬
০৯:৩৭এএম
তেল আবিবে নতুন করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি ইরানের
০৬-০৩-২০২৬
০৯:২৬এএম
মার্কিন সাহায্যে এগিয়ে এলো ইউক্রেন, সীমান্ত ছাড়ার নির্দেশ হিজবুল্লাহর
০৬-০৩-২০২৬
০৯:২৩এএম
এবার মার্কিন রণতরী আব্রাহাম লিংকনে ড্রোন হামলার দাবি ইরানের
০৬-০৩-২০২৬
০৮:৪৫এএম
উপসাগরীয় অঞ্চলজুড়ে ইরানের হামলা অব্যাহত
০৬-০৩-২০২৬
০৮:৪১এএম
রাশিয়ার তেল কিনবে ভারত, যুক্তরাষ্ট্রের ‘সুচিন্তিত’ সাময়িক সম্মতি
০৬-০৩-২০২৬
০৮:৩৩এএম
ইরানের ড্রোনবাহী জাহাজে হামলার দাবি যুক্তরাষ্ট্রের
০৬-০৩-২০২৬
০৬:৪২এএম
‘তেল সংকট’ আতঙ্কে পাবনার পাম্পগুলোতে বাইকারদের ভিড়
০৬-০৩-২০২৬
০৬:১০এএম
পদত্যাগ না করলে আইআরজিসি কমান্ডারদের হত্যার হুমকি ট্রাম্পের
০৬-০৩-২০২৬
০৩:৪২এএম
শাহ আমানতে আরও ৯ ফ্লাইট বাতিল
০৬-০৩-২০২৬
০১:২৭এএম
হামলায় ইরানের একটি স্টেডিয়াম ধ্বংস, দাবি আইআরআইবি’র
০৬-০৩-২০২৬
১২:৪৯এএম
‘সংকটের’ শঙ্কায় তেল নিতে রাতেও পেট্রোল পাম্পে গাড়ির জট
০৬-০৩-২০২৬
১২:০৯এএম
গ্যাস সংকটে দেশের ৬ সার কারখানার ৫টিই বন্ধ
০৫-০৩-২০২৬
০৯:২১পিএম
যুক্তরাষ্ট্র স্থল অভিযান চালালে ‘মরণ ফাঁদে’ পড়বে: ইরানের রাষ্ট্রদূত
০৫-০৩-২০২৬
০৮:৩৭পিএম
ইরানের সঙ্গে কি যুক্তরাষ্ট্র হেরে যাবে, মিলে যাবে ভবিষ্যদ্বাণী?
০৫-০৩-২০২৬
০৮:১২পিএম
যুক্তরাষ্ট্রে গ্যাসের দাম ১১ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ
০৫-০৩-২০২৬
০৭:৫৭পিএম
‘স্টারমার একজন লুজার’: ট্রাম্পের গোপন মন্তব্য ফাঁস করলো দ্য টেলিগ্রাফ
০৫-০৩-২০২৬
০৭:৪২পিএম
‘মানি গেম’: ইরানের সস্তা ড্রোন বনাম আমেরিকার দামি মিসাইল
০৫-০৩-২০২৬
০৭:৩৩পিএম
খামেনির মৃত্যুর ৫ দিনের মাথায় শোক প্রকাশ ভারতের
০৫-০৩-২০২৬
০৬:৪২পিএম
বিশ্বজুড়ে ‘আধিপত্যবাদ এবং শক্তির রাজনীতি’র বিরোধিতা করবে চীন
০৫-০৩-২০২৬
০৬:২৮পিএম
রাশিয়ার কাছে সামরিক সহায়তা চায়নি ইরান: ক্রেমলিন
০৫-০৩-২০২৬
০৫:৩৬পিএম
ইরানের কৌশল: যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করা, ব্যয় বৃদ্ধি এবং ট্রাম্পকে হটানো
০৫-০৩-২০২৬
০৫:০০পিএম
বিদ্রোহীদের অস্ত্র দিয়ে বহু দেশ অস্থিতিশীল করেছে মার্কিন গোয়েন্দারা
০৫-০৩-২০২৬
০৪:৪৩পিএম
বিশ্বজুড়ে লাখো মার্কিন সেনা মোতায়েন, তবুও চ্যালেঞ্জের মুখে পেন্টাগন
০৫-০৩-২০২৬
০৪:০২পিএম
কুর্দি বাহিনীকে অস্ত্র দেওয়ার পরিকল্পনা করছে সিআইএ?
০৫-০৩-২০২৬
০৩:২৬পিএম
কাতারের আকাশে একাধিক বিস্ফোরণের শব্দ
০৫-০৩-২০২৬
০৩:০৬পিএম
‘ঈশ্বরের পরিকল্পনার অংশ’ হিসেবে যুদ্ধে পাঠানো হচ্ছে মার্কিন সেনাদের
০৫-০৩-২০২৬
০২:৫৩পিএম
প্রতিটি দিন মাসের মতো মনে হচ্ছে, ইরানি নাগরিকের ভাষায় যুদ্ধের ভয়াবহতা
০৫-০৩-২০২৬
০২:৩৬পিএম
মধ্যপ্রাচ্যে আকাশ প্রতিরক্ষা সহায়তা পাঠাবে ইতালি
০৫-০৩-২০২৬
০১:৫৯পিএম
মার্কিন কংগ্রেসে ইসরায়েলের বিরোধিতা, বের করে দেওয়া হলো সাবেক সেনাকে
০৫-০৩-২০২৬
০১:৫৩পিএম
তুরস্কে হামলাচেষ্টার অভিযোগ অস্বীকার করলো ইরান
০৫-০৩-২০২৬
০১:২৬পিএম
সৌদিতে ড্রোন হামলা: চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তান কি যুদ্ধে জড়াবে?
০৫-০৩-২০২৬
১২:৫১পিএম
হামলা না করলে দুই সপ্তাহের মধ্যে ইরান পারমাণবিক অস্ত্র পেয়ে যেতো
০৫-০৩-২০২৬
১২:৪৫পিএম
ইরানে স্থল অভিযানই কি ট্রাম্পের ‘শেষ খেলা’?
০৫-০৩-২০২৬
১২:৪৫পিএম
ইরান যুদ্ধ ৮ সপ্তাহ পর্যন্তও চলতে পারে: মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী
০৫-০৩-২০২৬
১১:৪৭এএম
ইসরায়েলে কয়েক দফা ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান
০৫-০৩-২০২৬
১১:০৩এএম
ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ ‘অসম্ভব’ নয়: কানাডার প্রধানমন্ত্রী
০৫-০৩-২০২৬
১০:৪৩এএম
যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলকে বোকা বানাতে ভুয়া লক্ষ্যবস্তু ব্যবহার করছে ইরান!
০৫-০৩-২০২৬
০৯:৫৫এএম
‘এপস্টেইন ফাইল’ থেকে নজর সরিয়ে নিয়েছে ইরান যুদ্ধ
০৫-০৩-২০২৬
০৯:২১এএম
আত্মসমর্পণ করবে না হিজবুল্লাহ
০৫-০৩-২০২৬
০৯:০৭এএম
ইরান যুদ্ধের মধ্যেই ইকুয়েডরে সামরিক অভিযান শুরু করলো যুক্তরাষ্ট্র
০৫-০৩-২০২৬
০৮:৫৫এএম
ট্রাম্পের যুদ্ধক্ষমতা কমানোর প্রস্তাব নাকচ, ইরানে হামলা চলবে
০৫-০৩-২০২৬
০৮:৩৭এএম
ইরান যুদ্ধে তেলের দাম ১৫০ ডলার ছাড়াতে পারে
০৫-০৩-২০২৬
০৮:২৩এএম
মার্কিন দূতাবাসের আশপাশের বাসিন্দাদের সরিয়ে নিচ্ছে কাতার
০৫-০৩-২০২৬
০১:২৯এএম
আমাদের ঘাঁটিতে ইরান হামলা করেনি: যুক্তরাজ্য
০৫-০৩-২০২৬
০১:১৯এএম
ইরানে হামলায় সহায়তা নিয়ে হোয়াইট হাউজ-স্পেনের পাল্টাপাল্টি বক্তব্য
০৫-০৩-২০২৬
১২:৫৪এএম
পুরো ইরাক অন্ধকারে, নাগরিকদের দ্রুত সরে যেতে বললো আমেরিকা
০৪-০৩-২০২৬
১০:৫১পিএম
হামলা করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না: ইরানের প্রেসিডেন্ট
০৪-০৩-২০২৬
০৯:৫২পিএম
ডুবে যাওয়া ইরানি যুদ্ধজাহাজ থেকে ৮৭ মরদেহ উদ্ধার
০৪-০৩-২০২৬
০৯:৩৫পিএম
তুরস্কে ইরানের রাষ্ট্রদূতকে তলব
০৪-০৩-২০২৬
০৮:৫৯পিএম
স্পেন যুক্তরাষ্ট্রের ‘দাস’ হবে না
০৪-০৩-২০২৬
০৮:০৫পিএম
শ্রীলঙ্কা উপকূলে ইরানের যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সাবমেরিন
০৪-০৩-২০২৬
০৭:৩২পিএম
তুরস্কে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার চেষ্টা, কী বলছে ন্যাটো?
০৪-০৩-২০২৬
০৭:১৩পিএম
এবার কি তবে যুদ্ধে জড়াবে তুরস্ক?
০৪-০৩-২০২৬
০৬:৪২পিএম
মার্কিন নাগরিকদের ‘এখনই’ কাতার ছাড়ার নির্দেশ
০৪-০৩-২০২৬
০৬:০১পিএম
এবার তুরস্কে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার চেষ্টা ইরানের
০৪-০৩-২০২৬
০৫:৫৮পিএম
শ্রীলঙ্কা উপকূলে ইরানি যুদ্ধজাহাজে সাবমেরিন হামলা, নিখোঁজ শতাধিক
০৪-০৩-২০২৬
০৫:৪৩পিএম
ভূমধ্যসাগরে বিমানবাহী রণতরী পাঠাচ্ছে ফ্রান্স
০৪-০৩-২০২৬
০৫:০৪পিএম
কুর্দি বাহিনীকে অস্ত্র দিয়ে ইরানে বিদ্রোহ উসকে দিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র
০৪-০৩-২০২৬
০৪:২০পিএম
মিত্রদের পতনেও ‘নীরব’ কেন চীন?
০৪-০৩-২০২৬
০৪:১৫পিএম
‘যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা নয়, দীর্ঘ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ইরান’
০৪-০৩-২০২৬
০৪:১৩পিএম
ইরানের সঙ্গে দীর্ঘ যুদ্ধে কতদিন টিকতে পারবে ইসরায়েল?
০৪-০৩-২০২৬
০৩:৫৮পিএম
খামেনির তিন দিনের শেষ বিদায় অনুষ্ঠান শুরু হবে আজ
০৪-০৩-২০২৬
০৩:২৭পিএম
ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
০৪-০৩-২০২৬
০২:৫২পিএম
যিনিই খামেনির উত্তরসূরি হবেন তাকেই হত্যা করা হবে: ইসরায়েলি মন্ত্রী
০৪-০৩-২০২৬
০২:৩৯পিএম
যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থি
০৪-০৩-২০২৬
০২:২৯পিএম
শ্রীলঙ্কার উপকূলে ইরানের ডুবন্ত যুদ্ধজাহাজ থেকে ৩০ জন উদ্ধার
০৪-০৩-২০২৬
০২:১০পিএম
যুদ্ধের কারণে জ্বালানি সাশ্রয়ীভাবে ব্যবহার করতে হবে, এটাই বিকল্প
০৪-০৩-২০২৬
০১:৩৬পিএম
ইরানের হয়ে কাজ করা ১০ সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করেছে কাতার
০৪-০৩-২০২৬
০১:৩৫পিএম
যে কারণে ইরানের সামরিক কাঠামো অত্যন্ত জটিল ও শক্তিশালী
০৪-০৩-২০২৬
০১:৩৪পিএম
কাতারের মার্কিন ঘাঁটিতে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা
০৪-০৩-২০২৬
০১:০০পিএম
ইরানের কুদস ফোর্সের কমান্ডারকে হত্যার দাবি ইসরায়েলের
০৪-০৩-২০২৬
১২:৪০পিএম
আরও একটি এফ-১৫ যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ইরানের
০৪-০৩-২০২৬
১২:৩০পিএম
ইরানের হামলা, কী করবে সৌদি-কাতার-আমিরাতের মতো দেশগুলো?
০৪-০৩-২০২৬
১২:১৩পিএম
ইরানে এক হাজারের বেশি বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে
০৪-০৩-২০২৬
১২:০৭পিএম
যুক্তরাষ্ট্র ইরানে স্থল অভিযান চালাবে?
০৪-০৩-২০২৬
১০:৫৬এএম
ট্রাম্প কি মার্কিন সংবিধান লঙ্ঘন করছেন?
০৪-০৩-২০২৬
১০:৫৪এএম
বাগদাদ বিমানবন্দরের কাছে মার্কিন স্থাপনায় ড্রোন হামলা
০৪-০৩-২০২৬
১০:৩০এএম
কুয়েতে ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষের আঘাতে একজনের মৃত্যু
০৪-০৩-২০২৬
১০:২০এএম
দুবাইয়ে মার্কিন দূতাবাসে হামলা
০৪-০৩-২০২৬
০৯:৩৬এএম
ইসরায়েলে ফের ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে ইরান
০৪-০৩-২০২৬
০৮:৪৪এএম
ইরানের দুই হাজার লক্ষ্যবস্তুতে হামলার দাবি যুক্তরাষ্ট্রের
০৪-০৩-২০২৬
০৮:১৯এএম
ইরানের নতুন সুপ্রিম লিডার খামেনির ছেলে মোজতাবা
০৩-০৩-২০২৬
১০:০০পিএম
মধ্যপ্রাচ্যে আটকেপড়াদের উদ্ধারে চার্টার্ড ফ্লাইট পাঠাচ্ছে যুক্তরাজ্য
০৩-০৩-২০২৬
০৯:৩৩পিএম
ইরান আলোচনায় বসতে চায়, আমি বলেছি অনেক দেরি হয়ে গেছে: ট্রাম্প
০৩-০৩-২০২৬
০৮:৫৩পিএম
আগ্রাসন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অভিযান চলবে: জাতিসংঘে ইরানের রাষ্ট্রদূত
০৩-০৩-২০২৬
০৭:৪২পিএম
যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা হিসেবে খাদ্য রপ্তানি নিষিদ্ধ করলো ইরান
০৩-০৩-২০২৬
০৭:০৯পিএম
যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহের সময় ইসরায়েলে দুই তুর্কি সাংবাদিক আটক
০৩-০৩-২০২৬
০৬:২২পিএম
বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম ২০২৪ সালের পর সর্বোচ্চ
০৩-০৩-২০২৬
০৫:৫০পিএম
সৌদি আরামকোতে হামলা করেছে ইসরায়েল
০৩-০৩-২০২৬
০৫:৪১পিএম
ইরানের প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ে হামলার দাবি ইসরায়েলের
০৩-০৩-২০২৬
০৪:৩৯পিএম
মধ্য ইসরায়েলে আঘাত হানলো ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র
০৩-০৩-২০২৬
০৪:৩১পিএম
সমঝোতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত ইরানের
০৩-০৩-২০২৬
০৪:২১পিএম
ইরানে নিহত বেড়ে ৭৮৭
০৩-০৩-২০২৬
০৩:৪৫পিএম
জায়নবাদ ‘মানবতার জন্য হুমকি’: পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী
০৩-০৩-২০২৬
০৩:৪১পিএম
ইরানে হামলার প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বিক্ষোভ
০৩-০৩-২০২৬
০৩:২৫পিএম
ওমানের বাণিজ্যিক বন্দরে ড্রোন হামলা
০৩-০৩-২০২৬
০৩:২৫পিএম
জেরুজালেমে দফায় দফায় বিস্ফোরণ
০৩-০৩-২০২৬
০৩:১৮পিএম
লেবাননে স্থল অভিযান চালানোর ঘোষণা ইসরায়েলের
০৩-০৩-২০২৬
০৩:১৪পিএম
ইসরায়েলের তিন সামরিক স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে হিজবুল্লাহ
০৩-০৩-২০২৬
০২:৫৯পিএম
মধ্যপ্রাচ্য থেকে পালাতে কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন অতিধনীরা
০৩-০৩-২০২৬
০২:৫৮পিএম
মার্কিন নাগরিকদের অবিলম্বে ১৪ দেশ ছেড়ে যাওয়ার আহ্বান
০৩-০৩-২০২৬
০২:৫৫পিএম
ইরান যুদ্ধে কত খরচ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের?
০৩-০৩-২০২৬
০২:৩৮পিএম
দূতাবাসে হামলার পর সৌদিতে সব কনস্যুলার সেবা বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র
০৩-০৩-২০২৬
০২:২১পিএম
যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্য সম্পর্ক আগের মতো নেই: ট্রাম্প
০৩-০৩-২০২৬
০২:০৫পিএম
যুদ্ধের মধ্যেই ইরানে ভূমিকম্প
০৩-০৩-২০২৬
০১:৪৬পিএম
ইসরায়েল থেকে নাগরিকদের সরিয়ে নিতে অক্ষম বলে জানিয়েছে মার্কিন দূতাবাস
০৩-০৩-২০২৬
০১:৩৮পিএম
বাহরাইনে বিক্ষোভ দমনে সেনা পাঠিয়েছে সৌদি আরব?
০৩-০৩-২০২৬
০১:১৮পিএম
বাহরাইনে ছড়িয়ে পড়েছে ইরানপন্থি বিক্ষোভ, তুমুল সংঘর্ষ
০৩-০৩-২০২৬
১২:৫৯পিএম
অনন্তকাল যুদ্ধ করার মতো অস্ত্রের মজুত আছে যুক্তরাষ্ট্রের: ট্রাম্প
০৩-০৩-২০২৬
১২:৩৯পিএম
ইরানে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের
০৩-০৩-২০২৬
১২:৩৬পিএম
ইরান সংঘাতে জড়াবে না ন্যাটো: রুটে
০৩-০৩-২০২৬
১২:২০পিএম
মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা, তেল পরিবহনের খরচ সর্বকালের সর্বোচ্চ
০৩-০৩-২০২৬
১২:১২পিএম
সৌদি-কাতারে বোমা হামলার চেষ্টায় মোসাদ এজেন্ট গ্রেফতার
০৩-০৩-২০২৬
১১:৪৮এএম
বাহরাইনে মার্কিন বিমানঘাঁটি ধ্বংসের দাবি ইরানের
০৩-০৩-২০২৬
১১:১৯এএম
মধ্যপ্রাচ্যের ৪ এয়ারফিল্ড বন্ধ, শাহ আমানতে আরও ৭ ফ্লাইট বাতিল
০৩-০৩-২০২৬
১১:১৬এএম
খামেনি হত্যার প্রতিবাদে করাচিতে বিক্ষোভে গুলি চালায় মার্কিন বাহিনী
০৩-০৩-২০২৬
১০:৫৮এএম
মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতায় তেলের দাম আরও বেড়েছে
০৩-০৩-২০২৬
১০:৪২এএম
ইসরায়েলি বিমান ঘাঁটিতে হামলার দাবি হিজবুল্লাহর
০৩-০৩-২০২৬
১০:৪২এএম
যুক্তরাষ্ট্র কোনো দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জড়াবে না: ভ্যান্স
০৩-০৩-২০২৬
১০:৩৫এএম
আমিরাতে অ্যামাজনের একাধিক ডেটা সেন্টারে ‘ড্রোন হামলা’
০৩-০৩-২০২৬
১০:১৬এএম
ইরান যুদ্ধে ক্ষমতাধর দেশগুলোর কার কী অবস্থান?
০৩-০৩-২০২৬
১০:০০এএম
পাকিস্তানের সব ভিসা সাক্ষাৎকার বাতিল করলো যুক্তরাষ্ট্র
০৩-০৩-২০২৬
০৯:০৬এএম
সৌদি আরবে মার্কিন দূতাবাসে ড্রোন হামলা
০৩-০৩-২০২৬
০৮:৪৫এএম
ইরানে ইসরায়েলের ব্যাপক বোমাবর্ষণ, নিহত বেড়ে ৬০০
০৩-০৩-২০২৬
০৮:১১এএম
হরমুজ প্রণালি পুরোপুরি বন্ধ ঘোষণা করলো ইরানের বিপ্লবী গার্ড
০৩-০৩-২০২৬
০৩:৩৭এএম
ইরান যুদ্ধে ৬ মার্কিন সেনা নিহত: সেন্টকম
০৩-০৩-২০২৬
০৩:০৮এএম
প্রতিবেশী দেশগুলোর বিরুদ্ধে নয়, মার্কিন ঘাঁটিই হামলার লক্ষ্য: ইরান
০৩-০৩-২০২৬
০২:৩৯এএম
ওমান উপসাগরে সব ইরানি জাহাজ ধ্বংসের দাবি মার্কিন সেনাবাহিনীর
০৩-০৩-২০২৬
০২:১৫এএম
কাতারের দোহায় ফের বিস্ফোরণ
০৩-০৩-২০২৬
১২:৫০এএম
লেবাননে ইসরায়েলের বিমান হামলায় নিহত বেড়ে ৫২
০২-০৩-২০২৬
০৯:৫০পিএম
ইসরায়েলের পাশে থাকায় মোদীকে ধন্যবাদ নেতানিয়াহুর
০২-০৩-২০২৬
০৯:৩৭পিএম
কোথায় আছেন নেতানিয়াহু?
০২-০৩-২০২৬
০৯:৩৪পিএম
যে কোনো মূল্যে নিজেকে রক্ষা করবে ইরান: নিরাপত্তা প্রধান
০২-০৩-২০২৬
০৯:০২পিএম
ইউরোপে গ্যাসের দাম বাড়লো প্রায় ৫০ শতাংশ
০২-০৩-২০২৬
০৮:৫৯পিএম
ইরানে হামলা ‘অন্তহীন যুদ্ধে’ রূপ নেবে না: মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী
০২-০৩-২০২৬
০৮:১৮পিএম
যুক্তরাষ্ট্রের আরও ক্ষতির শঙ্কা আছে, জানালো পেন্টাগন
০২-০৩-২০২৬
০৮:০০পিএম
মারা গেলেন খামেনির স্ত্রীও
০২-০৩-২০২৬
০৭:৫৩পিএম
কাতারের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ রাশিয়ার
০২-০৩-২০২৬
০৭:১৮পিএম
যুক্তরাষ্ট্রের ওপর হামলার পরিকল্পনা ছিল না ইরানের: পেন্টাগন
০২-০৩-২০২৬
০৭:১৪পিএম
ইরানের হামলায় আরেক মার্কিন সেনার মৃত্যু, বাড়ছে ক্ষয়ক্ষতি
০২-০৩-২০২৬
০৬:৫৪পিএম
মধ্যপ্রাচ্যে কোন দেশে কত মানুষ মারা গেলো?
০২-০৩-২০২৬
০৫:৫৪পিএম
কাতারের জ্বালানি স্থাপনায় ইরানি ড্রোনের আঘাত
০২-০৩-২০২৬
০৫:৩০পিএম
কুয়েতের ‘ভুল গুলিতে’ ৩ মার্কিন যুদ্ধবিমান ভূপাতিত: সেন্টকম
০২-০৩-২০২৬
০৫:১৯পিএম
২৩ বছর পর রণক্ষেত্রে যুদ্ধবিমান হারালো যুক্তরাষ্ট্র
০২-০৩-২০২৬
০৫:০২পিএম
নেতানিয়াহুর দপ্তরে হামলার দাবি ইরানের
০২-০৩-২০২৬
০৪:৩৭পিএম
ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিলো লেবাননের হিজবুল্লাহ
০২-০৩-২০২৬
০৪:৩৭পিএম
কুয়েতে যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত
০২-০৩-২০২৬
০৪:০৮পিএম
ইরানই সিদ্ধান্ত নেবে যুদ্ধ কখন শেষ হবে: আরাঘচি
০২-০৩-২০২৬
০৩:৪০পিএম
উপসাগরীয় দেশগুলো কি এবার যুদ্ধে জড়াবে?
০২-০৩-২০২৬
০৩:১৫পিএম
ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের নিরাপত্তা জোরদার: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
০২-০৩-২০২৬
০৩:০৯পিএম
দোহা, বাহরাইন, দুবাইতে নতুন করে বিস্ফোরণ
০২-০৩-২০২৬
০৩:০২পিএম
ইরানের কোনো পারমাণবিক স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি: আইএইএ প্রধান
০২-০৩-২০২৬
০২:৫২পিএম
কুয়েতে মার্কিন যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত
০২-০৩-২০২৬
০২:৩৫পিএম
ইরান সংঘাত, কলকাতা বিমানবন্দরে ফ্লাইট বাতিল
০২-০৩-২০২৬
০২:১৮পিএম
সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানি আরামকোতে হামলা
০২-০৩-২০২৬
০২:০৫পিএম
ইরানি হামলায় হাসপাতালে ভর্তি ৭৭৭ ইসরায়েলি
০২-০৩-২০২৬
০১:৩৬পিএম
ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট আহমাদিনেজাদ বেঁচে আছেন: উপদেষ্টা
০২-০৩-২০২৬
০১:০৪পিএম
এক হামলাতে সম্ভাব্য সব ইরানি নেতা নিহত: ট্রাম্প
০২-০৩-২০২৬
০১:০২পিএম
সাইপ্রাসে ব্রিটিশ ঘাঁটিতে সন্দেহভাজন ড্রোন হামলা
০২-০৩-২০২৬
১২:৪২পিএম
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আর কোনো আলোচনা করবে না ইরান
০২-০৩-২০২৬
১২:২০পিএম
মার্কিন রণতরীতে ইরানের হামলার খবর মিথ্যা? কোথায় অবস্থান করছে?
০২-০৩-২০২৬
১২:০০পিএম
যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিক ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি দেবে যুক্তরাজ্য
০২-০৩-২০২৬
১১:১৪এএম
যুক্তরাষ্ট্র-কানাডায় সক্রিয় ইরানি ‘স্লিপার সেল’, টেক্সাসে নিহত ২
০২-০৩-২০২৬
১১:০২এএম
বিশ্ববাজারে তেলের দাম বেড়েছে
০২-০৩-২০২৬
১০:৪৮এএম
‘বাস্তববাদী’ নতুন নেতা পেলে ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা তোলা হবে: ট্রাম্প
০২-০৩-২০২৬
০৯:৪০এএম
দু’এক দিনের মধ্যেই নির্বাচিত হবে ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা
০২-০৩-২০২৬
০৯:৩১এএম
ইরানের নতুন নেতৃত্বের জন্য ট্রাম্পের পছন্দের তালিকায় তিন নাম
০২-০৩-২০২৬
০৮:৪১এএম
লেবাননে বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল
০২-০৩-২০২৬
০৫:২৫এএম
ইরানে যুদ্ধ চার সপ্তাহ চলতে পারে: ট্রাম্প
০২-০৩-২০২৬
০৩:৩৫এএম
ইসরায়েলে রকেট হামলা ইরানের, পশ্চিম জেরুজালেমে মুহুর্মুহু বিস্ফোরণ
০২-০৩-২০২৬
০২:১৭এএম
ইরানের বিপ্লবী গার্ডের সদরদপ্তর ধ্বংসের দাবি যুক্তরাষ্ট্রের
০১-০৩-২০২৬
১১:৫৭পিএম
ইরানের নতুন নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনায় রাজি ট্রাম্প
০১-০৩-২০২৬
১১:০২পিএম
ইরানের পাল্টা হামলায় আমিরাতে নিহত বাংলাদেশির পরিচয় মিলেছে
০১-০৩-২০২৬
০৯:৫৯পিএম
দরিদ্র পরিবার থেকে যেভাবে ক্ষমতার শীর্ষে উঠে এসেছিলেন খামেনি
০১-০৩-২০২৬
০৯:৫৭পিএম
ইরানে ১২০০ বোমা ফেলে আকাশসীমা পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের দাবি ইসরায়েলের
০১-০৩-২০২৬
০৯:১৯পিএম
ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদ নিহতের দাবি
০১-০৩-২০২৬
০৯:০৩পিএম
শত্রুদের বিরুদ্ধে কঠোর হামলা চলবে: ইরানের প্রেসিডেন্ট
০১-০৩-২০২৬
০৯:০২পিএম
ইরানবিরোধী অভিযানে ৩ মার্কিন সেনা নিহত
০১-০৩-২০২৬
০৯:০০পিএম
দুবাই এখন কার্যত ভূতুড়ে শহর, ইরানি হামলায় আতঙ্ক
০১-০৩-২০২৬
০৮:৪৮পিএম
হরমুজ প্রণালি বন্ধ করার পরিকল্পনা ইরানের নেই: পররাষ্ট্রমন্ত্রী
০১-০৩-২০২৬
০৮:৩৮পিএম
বিশ্বের গ্যাসের বাজার দেখবে ঐতিহাসিক বিপর্যয়, বেশি আক্রান্ত হবে এশিয়া
০১-০৩-২০২৬
০৮:২০পিএম
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা: ইসরায়েলের বেইত শেমেশে নিহত বেড়ে ৯
০১-০৩-২০২৬
০৮:১১পিএম
মার্কিন রণতরী ইউএসএস আব্রাহাম লিঙ্কনে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি ইরানের
০১-০৩-২০২৬
০৮:০৩পিএম
ইরানের হামলায় কুয়েতে নিহত ১, আহত ৩২
০১-০৩-২০২৬
০৭:৫৮পিএম
মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনার মধ্যেই তেল উৎপাদন বাড়ানোর ঘোষণা ওপেক প্লাসের
০১-০৩-২০২৬
০৭:৪৭পিএম
ইরানের রাষ্ট্রদূতকে তলব করলো সৌদি আরব
০১-০৩-২০২৬
০৭:২৯পিএম
আমিরাতে বাংলাদেশিসহ এখন পর্যন্ত নিহত ৩, আহত ৫৮
০১-০৩-২০২৬
০৭:২১পিএম
ইরানের ওপর হামলার জেরে পোপের উদ্বেগ প্রকাশ
০১-০৩-২০২৬
০৭:০১পিএম
খামেনিকে হত্যা, জম্মু-কাশ্মীরসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ
০১-০৩-২০২৬
০৬:৫৯পিএম
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইসরায়েলের বেইত শেমেশে নিহত অন্তত ৪
০১-০৩-২০২৬
০৬:৩৬পিএম
খামেনিকে হত্যা নৈতিকতার সব মানদণ্ড লঙ্ঘন ও নিন্দনীয়: পুতিন
০১-০৩-২০২৬
০৬:১৮পিএম
সোমবার থেকে তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ২০ ডলার বাড়ার আশঙ্কা
০১-০৩-২০২৬
০৫:৫৩পিএম
ইসরায়েলে ফের ইরানের হামলা, বিস্ফোরণ
০১-০৩-২০২৬
০৫:৪২পিএম
কে হলেন ইসলামি বিপ্লবী গার্ডের প্রধান?
০১-০৩-২০২৬
০৫:৪০পিএম
ইরানে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলাকে ‘অবৈধ আগ্রাসন’ বললো উত্তর কোরিয়া
০১-০৩-২০২৬
০৫:১৫পিএম
ইরানে তিন সদস্যের অন্তর্বর্তীকালীন কাউন্সিল গঠন
০১-০৩-২০২৬
০৫:১৪পিএম
ইরানের ওপর হামলা অব্যাহত রাখবে ইসরায়েল
০১-০৩-২০২৬
০৫:১৩পিএম
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র মজুতের অর্ধেক ধ্বংসের দাবি ইসরায়েলের
০১-০৩-২০২৬
০৫:০১পিএম
ওমান প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য দূতাবাসের জরুরি বার্তা
০১-০৩-২০২৬
০৪:৫৬পিএম
আমরা এই সংঘাত শুরু করিনি, তবে শেষ করবো: পেন্টাগন থেকে হেগসেথের বার্তা
০১-০৩-২০২৬
০৪:৪২পিএম
আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি কে?
০১-০৩-২০২৬
০৪:৩৩পিএম
সাইপ্রাসে ব্রিটিশ সেনাদের লক্ষ্য করে ইরান থেকে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ
০১-০৩-২০২৬
০৪:২২পিএম
খামেনিকে হত্যা মানে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা: পেজেশকিয়ান
০১-০৩-২০২৬
০৪:১৩পিএম
খামেনি নিহত, কাশ্মীরে হাজার হাজার মানুষের বিক্ষোভ
০১-০৩-২০২৬
০৪:১০পিএম
সৌদিতে ইরানি হামলার নিন্দা জানাতে যুবরাজ সালমানকে ট্রাম্পের ফোনকল
০১-০৩-২০২৬
০৩:৫৬পিএম
কাতার-বাহরাইন-আমিরাতে ফের বিস্ফোরণ
০১-০৩-২০২৬
০৩:৪৪পিএম
বাগদাদে মার্কিন দূতাবাসে হামলার চেষ্টা
০১-০৩-২০২৬
০৩:৩২পিএম
সৌদি আরবে নতুন করে বিস্ফোরণ
০১-০৩-২০২৬
০৩:২৪পিএম
ট্রাম্প-নেতানিয়াহু সীমা অতিক্রম করেছেন, চরম মূল্য দিতে হবে
০১-০৩-২০২৬
০৩:১১পিএম
শাহজালালে আটকেপড়া যাত্রীদের সেবায় হটলাইন চালু
০১-০৩-২০২৬
০২:৪৭পিএম
মধ্যপ্রাচ্যে কোন কোন দেশে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি আছে
০১-০৩-২০২৬
০২:৪৫পিএম
খামেনি হত্যার প্রতিবাদে করাচিতে মার্কিন দূতাবাসে হামলা, গুলিতে নিহত ৮
০১-০৩-২০২৬
০২:২৮পিএম
ইরাকে মার্কিন ঘাঁটি লক্ষ্য করে ইরানের হামলা
০১-০৩-২০২৬
০১:৫০পিএম
খামেনির মৃত্যুর প্রতিশোধ ইরান কীভাবে নেবে?
০১-০৩-২০২৬
০১:৪০পিএম
শেষ ভাষণে কী বলেছিলেন খামেনি?
০১-০৩-২০২৬
০১:২১পিএম
ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও সেনাপ্রধান নিহত, নিশ্চিত করলো তেহরান
০১-০৩-২০২৬
০১:১৮পিএম
ইরানের স্কুলে হামলায় নিহত বেড়ে ১০৮
০১-০৩-২০২৬
১২:৫৯পিএম
হরমুজ প্রণালি বন্ধ, তেল-জ্বালানি-প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ স্থগিত
০১-০৩-২০২৬
১২:৪৩পিএম
জর্ডানে নাগরিকদের নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার নির্দেশ মার্কিন দূতাবাসের
০১-০৩-২০২৬
১২:৪২পিএম
খামেনির লাশ উদ্ধারের দাবিতে এআই ছবি প্রচার
০১-০৩-২০২৬
১২:২৭পিএম
ইরান প্রতিশোধ নিলে ‘আরও কঠোর’ হামলার হুমকি ট্রাম্পের
০১-০৩-২০২৬
১২:০৪পিএম
মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ২৭ ঘাঁটিতে হামলার ঘোষণা ইরানের
০১-০৩-২০২৬
১২:০৩পিএম
যেভাবে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা হয়ে ওঠেন আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি
০১-০৩-২০২৬
১১:১৫এএম
ইরানের প্রেসিডেন্ট-অন্য দুই কর্মকর্তা অন্তর্বর্তী সময়ে দায়িত্বে থাকবেন
০১-০৩-২০২৬
১১:১০এএম
সৌদি আরব-ইসরায়েলের চাপেই ইরানে হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র
০১-০৩-২০২৬
১০:১৯এএম
ইরাকে বিমানবন্দরের কাছে বিস্ফোরণ
০১-০৩-২০২৬
১০:০৪এএম
তেহরানে নতুন করে বিস্ফোরণ
০১-০৩-২০২৬
০৯:৫৪এএম
দুবাইয়ের বিমানবন্দর ও বুর্জ আল আরব হোটেল ক্ষতিগ্রস্ত
০১-০৩-২০২৬
০৯:২৬এএম
খামেনির মৃত্যুসংবাদ পড়তে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন উপস্থাপক
০১-০৩-২০২৬
০৯:০০এএম
খামেনির মেয়ে, মেয়ে জামাই ও নাতি নিহত
০১-০৩-২০২৬
০৮:৫৭এএম
খামেনির পর ইরানের নেতৃত্ব কে দেবেন?
০১-০৩-২০২৬
০৮:৪৬এএম
ইরানের প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন আলী খামেনি
০১-০৩-২০২৬
০৮:৪৪এএম
মধ্যপ্রাচ্য কী আরও উত্তাল হবে?
০১-০৩-২০২৬
০৮:৩৪এএম
খামেনির মৃত্যুতে ইরানে ৪০ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা
০১-০৩-২০২৬
০৮:৩২এএম
খামেনির মৃত্যুতে শোকে স্তব্ধ ইরান, প্রতিশোধের ঘোষণা
০১-০৩-২০২৬
০৮:১৩এএম
খামেনি নিহত হয়েছেন, নিশ্চিত করলো ইরান
২৮-০২-২০২৬
০৯:৫৫পিএম
আমিরাতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সতর্ক থাকার আহ্বান
২৮-০২-২০২৬
০৯:৫৫পিএম
দুবাইয়ে দফায় দফায় বিস্ফোরণ, আগুন
২৮-০২-২০২৬
০৯:২৭পিএম
ফ্লাইট স্থগিত, শাহজালাল বিমানবন্দরে অনিশ্চয়তায় হাজারো যাত্রী
২৮-০২-২০২৬
০৯:২৫পিএম
কুয়েত বিমানবন্দরে ড্রোন হামলা, আহত বেশ কয়েকজন
২৮-০২-২০২৬
০৯:২২পিএম
ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খামেনি শিগগির ভাষণ দেবেন
২৮-০২-২০২৬
০৯:০৮পিএম
ইরানের প্রায় সব কর্মকর্তা জীবিত ও নিরাপদ আছেন: পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরাঘচি
২৮-০২-২০২৬
০৮:৫৮পিএম
আমিরাতের শারজাহ বিমানবন্দরে সব ফ্লাইট স্থগিত
২৮-০২-২০২৬
০৮:৪৬পিএম
আমিরাতে নিহত ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ
২৮-০২-২০২৬
০৮:২৫পিএম
হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেল পরিবহন স্থগিত করলো কিছু কোম্পানি
২৮-০২-২০২৬
০৮:২৪পিএম
ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী-আইআরজিসি কমান্ডার নিহত: রয়টার্স
২৮-০২-২০২৬
০৮:০৭পিএম
আবুধাবি, দোহা ও মানামায় দফায় দফায় বিস্ফোরণ
২৮-০২-২০২৬
০৭:২৪পিএম
কাতারে যুক্তরাষ্ট্রের বিলিয়ন ডলারের রাডার ধ্বংসের দাবি ইরানের
২৮-০২-২০২৬
০৭:০৮পিএম
মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত নিয়ে বিশ্বনেতাদের প্রতিক্রিয়া
২৮-০২-২০২৬
০৬:৫৭পিএম
জর্ডানেও ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা: আম্মানে ভবন ক্ষতিগ্রস্ত
২৮-০২-২০২৬
০৬:৪২পিএম
নেতানিয়াহুকে বিশ্বাস করতে পারছি না: শেল্টার থেকে ইসরায়েলির প্রতিক্রিয়া
২৮-০২-২০২৬
০৬:৩৭পিএম
মধ্যপ্রাচ্যের কয়েক দেশের আকাশসীমায় ভ্রমণ বন্ধ করলো বাংলাদেশ
২৮-০২-২০২৬
০৬:২৬পিএম
ইরানে স্কুলে ইসরায়েলি হামলায় ৫১ শিক্ষার্থী নিহত
২৮-০২-২০২৬
০৫:৫২পিএম
ইরানে স্কুলে ইসরায়েলি হামলায় ২৪ শিক্ষার্থী নিহত
২৮-০২-২০২৬
০৫:৫০পিএম
ইরানের পাল্টা হামলার ভয়ে শেল্টারে লুকাচ্ছে ইসরায়েলিরা
২৮-০২-২০২৬
০৫:২৯পিএম
যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলকে অবিলম্বে হামলা বন্ধের আহ্বান রাশিয়ার
২৮-০২-২০২৬
০৫:২৫পিএম
বাসিন্দাদের তেহরান ছাড়ার নির্দেশ ইরান সরকারের
২৮-০২-২০২৬
০৫:১৯পিএম
মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশে বিমানের ফ্লাইট স্থগিত
২৮-০২-২০২৬
০৪:৫৮পিএম
ইসরায়েলের প্রধান বিমানবন্দর বন্ধ, ফ্লাইট বাতিল
২৮-০২-২০২৬
০৪:৫৪পিএম
বাহরাইন, কাতার, জর্ডান ও কুয়েতে হামলার নিন্দা জানালো সৌদি আরব
২৮-০২-২০২৬
০৪:৪৫পিএম
ইসরায়েলে বিস্ফোরণের শব্দ
২৮-০২-২০২৬
০৪:৩৭পিএম
কোথায় আছেন খামেনি?
২৮-০২-২০২৬
০৪:২৩পিএম
একাধিক মার্কিন দূতাবাসের সতর্কতা, নাগরিকদের ঘরে থাকার নির্দেশ
২৮-০২-২০২৬
০৪:০৩পিএম
আবুধাবিতে নিহত ১, ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহতের দাবি আমিরাতের
২৮-০২-২০২৬
০৩:৫৫পিএম
মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে মার্কিন ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে ইরান
২৮-০২-২০২৬
০৩:৫৪পিএম
সশস্ত্র বাহিনী দেশ রক্ষায় সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে: ইরান
২৮-০২-২০২৬
০৩:৪৬পিএম
সৌদি আরবের রাজধানীতে বিস্ফোরণ
২৮-০২-২০২৬
০৩:৪৪পিএম
আকাশসীমা বন্ধ করলো উপসাগরীয় দেশগুলো
২৮-০২-২০২৬
০৩:৪০পিএম
কাতারে দফায় দফায় বিস্ফোরণ, বাসিন্দাদের ঘরে থাকার পরামর্শ
২৮-০২-২০২৬
০৩:২৫পিএম
বাহরাইন, কুয়েত ও আবুধাবিতে বিস্ফোরণ
২৮-০২-২০২৬
০৩:১৫পিএম
সুস্থ ও নিরাপদ আছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট
২৮-০২-২০২৬
০২:৫৯পিএম
আমাদের কাজ শেষ হলে তোমাদের সরকার উৎখাত করো: ইরানি জনগণকে ট্রাম্প
২৮-০২-২০২৬
০২:৪৭পিএম
‘অস্ত্র নামিয়ে রাখুন অন্যথায় নিশ্চিত মৃত্যু’, স্পষ্ট বার্তা ট্রাম্পের
২৮-০২-২০২৬
০২:৪৬পিএম
ইরানে বড় ধরনের অভিযান শুরুর ঘোষণা ট্রাম্পের
২৮-০২-২০২৬
০২:২৮পিএম
ইসরায়েলে পাল্টা ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান
২৮-০২-২০২৬
০২:২৩পিএম
ইরানে ইসরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, খামেনির বাসভবনও লক্ষ্যবস্তু ছিল?
২৮-০২-২০২৬
০১:৪০পিএম
ইসরায়েলের হামলা, আকাশসীমা বন্ধ করেছে ইরান-ইরাক
২৮-০২-২০২৬
০১:১৯পিএম
ইরানে প্রেসিডেন্ট ভবন লক্ষ্য করে ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ হামলা
২৮-০২-২০২৬
০১:১৭পিএম
বেসামরিক বিমান চলাচলে আকাশসীমা বন্ধ করে দিয়েছে ইসরায়েল
২৮-০২-২০২৬
১২:৫৮পিএম
তেহরানে দফায় দফায় বিস্ফোরণ
২৮-০২-২০২৬
১২:৩৩পিএম
ইরানে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল
২৪-০৮-২০২৫
০১:১৩পিএম
ইরানে হামলায় ‘কম ক্ষতি’ হয়েছে বলাতেই বরখাস্ত পেন্টাগনের গোয়েন্দা প্রধান
১২-০৭-২০২৫
০৯:৩১পিএম
ইসরায়েলের সঙ্গে সংঘাতের পর ইরানকে নিয়ে আরব দেশগুলোর মনোভাব কেমন
০৭-০৭-২০২৫
০৯:৪৮পিএম
ইরানের প্রেসিডেন্টকেও হত্যার চেষ্টা করেছিল ইসরায়েল
০৩-০৭-২০২৫
০১:১৫পিএম
ইরানের পরমাণু স্থাপনায় হামলা, কী বলছে যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা বিশ্লেষণ
০২-০৭-২০২৫
০৭:০৫পিএম
আইএইএ-কে সহযোগিতা স্থগিত করলো ইরান
২৮-০৬-২০২৫
০৯:১৯পিএম
খামেনির প্রাণ বাঁচিয়েছি, ধন্যবাদ লাগবে না: ট্রাম্প
২৮-০৬-২০২৫
০৩:৩৫পিএম
ইরান-ইসরায়েল সংঘাত ও ট্রাম্প প্রশাসনের নীরব পরাজয়
২৮-০৬-২০২৫
১০:১৭এএম
ইরান পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের চেষ্টা করলে ফের হামলা চালানো হবে
২৮-০৬-২০২৫
০৯:২৮এএম
আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ইরান
২৭-০৬-২০২৫
০৪:০১পিএম
ইরান এখন কী করবে?
২৭-০৬-২০২৫
১২:১৩পিএম
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বৈঠকের কোনো পরিকল্পনা নেই: ইরান
২৭-০৬-২০২৫
০৯:৩৭এএম
যুদ্ধের সময় অনেক চেষ্টা করেও খামেনিকে হত্যা করতে পারেনি ইসরায়েল
২৬-০৬-২০২৫
০৯:০৩পিএম
অভিন্ন শত্রুদের পরাজিত করতে ট্রাম্পের সাথে কাজ করবো: নেতানিয়াহু
২৬-০৬-২০২৫
০৮:৩১পিএম
ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের হামলা ১৫ বছরের পরিকল্পনার ‘চূড়ান্ত পরিণতি’
২৬-০৬-২০২৫
০৫:০৬পিএম
ইরানি ড্রোন প্রতিহত করতে ইসরায়েলকে সহায়তা করেছে ফ্রান্স
২৬-০৬-২০২৫
০৫:০৪পিএম
যুক্তরাষ্ট্রের মুখে জোরালো থাপ্পড় মেরেছে ইরান: খামেনি
২৬-০৬-২০২৫
০৪:৩৬পিএম
১ সপ্তাহেরও বেশি সময় ‘নিখোঁজ’ খামেনি, ইরানজুড়ে উদ্বেগ-অস্থিরতা
২৬-০৬-২০২৫
০৪:২১পিএম
ইরানের পারমাণবিক স্থাপনা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে: সিআইএ প্রধান
২৬-০৬-২০২৫
০২:৩৯পিএম
জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাখ্যার কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে ইরান
২৬-০৬-২০২৫
১২:৫৫পিএম
চীন সফরে গেলেন ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী
২৬-০৬-২০২৫
১১:২০এএম
আইআরজিসির কুদস ফোর্সের প্রধান ইসমাইল কানি বেঁচে আছেন
২৬-০৬-২০২৫
০৭:০৫এএম
শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে ইরান
২৫-০৬-২০২৫
১০:০২পিএম
আগামী সপ্তাহেই ইরানের সঙ্গে আলোচনার কথা জানালেন ট্রাম্প
২৫-০৬-২০২৫
০৯:৪৪পিএম
জনগণকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ভুয়া সতর্কবার্তা দিলো ইসরায়েল
২৫-০৬-২০২৫
০৯:৩২পিএম
সাবমেরিন থেকেও ইরানের দুটি পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা হয়েছিল: ট্রাম্প
২৫-০৬-২০২৫
০৮:৫৬পিএম
ইরান ‘সাহসিকতার সঙ্গে লড়েছে’, বললেন ডোনাল্ড ট্রাম্প
২৫-০৬-২০২৫
০৮:৩২পিএম
আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি যেভাবে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা হয়ে উঠলেন
২৫-০৬-২০২৫
০৭:৫১পিএম
ইসরায়েল-ইরান যুদ্ধ কি আসলেই শেষ? ১২ দিনের সংঘাতে কে কী পেলো?
২৫-০৬-২০২৫
০৬:৪৬পিএম
ইরানি হামলার পর ক্ষতিপূরণ চেয়ে ৩৯ হাজার ইসরায়েলির আবেদন
২৫-০৬-২০২৫
০৬:০০পিএম
কাতারের মার্কিন ঘাঁটিতেই কেন হামলা চালালো ইরান?
২৫-০৬-২০২৫
০৫:০১পিএম
ইরান সংঘাতে যেভাবে হারলো ইসরায়েল
২৫-০৬-২০২৫
০৩:৪৮পিএম
যুদ্ধবিরতি কি আসলে যুদ্ধের অবসান ঘটায়?
২৫-০৬-২০২৫
০২:৩৮পিএম
ইরানের পরমাণু ভাণ্ডারে আঘাত করতে পারেনি যুক্তরাষ্ট্র
২৫-০৬-২০২৫
০২:২৭পিএম
গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রের ঘাটতিতে ইসরায়েল: রিপোর্ট
২৫-০৬-২০২৫
০১:০২পিএম
ফাঁস হওয়া গোয়েন্দা তথ্য প্রত্যাখ্যান করলেন ট্রাম্প
২৫-০৬-২০২৫
১১:১০এএম
ভেস্তে গেলো গোপন মিশন, ইরানে ধরা ৭০০ গুপ্তচর
২৫-০৬-২০২৫
০৮:৫২এএম
ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি: তেলের দাম কমেছে, শেয়ারবাজারে ঊর্ধ্বগতি
২৫-০৬-২০২৫
০৮:৫১এএম
ইরানের কমপক্ষে ১৪ বিজ্ঞানীকে হত্যা করেছে ইসরায়েল
২৫-০৬-২০২৫
০৮:৩৪এএম
যুদ্ধবিরতি অবশ্যই বহাল রাখতে হবে: যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী
২৫-০৬-২০২৫
০৮:২৪এএম
ইসরায়েল ও ইরান সমানভাবেই যুদ্ধ বন্ধ চেয়েছিল: ট্রাম্প
২৫-০৬-২০২৫
০৭:২১এএম
সহযোগিতা শুরু করতে ইরানের প্রতি আইএইএর আহ্বান
২৫-০৬-২০২৫
০৭:০২এএম
হামলায় ইরানের পারমাণবিক স্থাপনা ধ্বংস হয়নি
২৪-০৬-২০২৫
০৯:০৩পিএম
ইরানে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ইউরোপীয় নাগরিক আটক
২৪-০৬-২০২৫
০৯:০৩পিএম
প্রবাসী বাংলাদেশিদের ছবি ও ভিডিও প্রচারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা
২৪-০৬-২০২৫
০৮:০৮পিএম
ইরানে ‘শাসনের পরিবর্তন’ চায় না যুক্তরাষ্ট্র: সুর বদল ট্রাম্পের
২৪-০৬-২০২৫
০৭:২৯পিএম
ট্রাম্প-নেতানিয়াহুর ফোনালাপ: ইরানে হামলা থেকে বিরত থাকার আশ্বাস
২৪-০৬-২০২৫
০৬:৫২পিএম
ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে গাজাকেও অন্তর্ভুক্ত করার দাবি
২৪-০৬-২০২৫
০৬:২০পিএম
ইরানে আর কোনো হামলা হবে না: ট্রাম্পের ঘোষণা
২৪-০৬-২০২৫
০৬:০৭পিএম
ইসরায়েলের ওপর বেজায় চটেছেন ট্রাম্প!
২৪-০৬-২০২৫
০৫:৩৯পিএম
ইসরায়েলি হামলায় ইরানে নিহত ৬১০, আহত প্রায় ৫ হাজার
২৪-০৬-২০২৫
০৫:১৯পিএম
ইসরায়েল, ইরানে আর বোমা ফেলো না: ট্রাম্পের কঠোর হুঁশিয়ারি
২৪-০৬-২০২৫
০৫:০৪পিএম
ইরানের কারাগারে ইসরায়েলি হামলা ‘আন্তর্জাতিক আইনের গুরুতর লঙ্ঘন’: জাতিসংঘ
২৪-০৬-২০২৫
০৪:২৭পিএম
ট্রাম্পের ইরানে হামলা যুক্তরাষ্ট্রের আইনে কতটা বৈধ?
২৪-০৬-২০২৫
০৪:২৭পিএম
মার্কিন ঘাঁটিতে ইরানি হামলার নিন্দা জানিয়ে জাতিসংঘকে কাতারের চিঠি
২৪-০৬-২০২৫
০৩:৫৬পিএম
কাতারকে ধন্যবাদ জানালো ইরান
২৪-০৬-২০২৫
০৩:০৭পিএম
আগ্রাসন হলে জবাব দেওয়া হবে: ইরানের নতুন সতর্কতা
২৪-০৬-২০২৫
০৩:০৭পিএম
ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার কথা অস্বীকার করলো ইরান
২৪-০৬-২০২৫
০২:৪৪পিএম
ইরানকে কঠোর জবাব দেওয়ার অঙ্গীকার ইসরায়েলের
২৪-০৬-২০২৫
০২:২০পিএম
ইরানের উত্তরাঞ্চলে ‘সন্ত্রাসী হামলায়’ নিহত ৯
২৪-০৬-২০২৫
০২:০৮পিএম
যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর ইরান থেকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি ইসরায়েলের
২৪-০৬-২০২৫
০২:০০পিএম
হামলার লক্ষ্য পূরণ হওয়ার পরই যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছে ইসরায়েল
২৪-০৬-২০২৫
০১:৩১পিএম
যুদ্ধবিরতির জন্য ইসরায়েল ও ইরানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল কারা?
২৪-০৬-২০২৫
১২:৫৮পিএম
ট্রাম্প ‘মিনতি’ করেছিলেন, যুদ্ধবিরতি প্রসঙ্গে ইরান
২৪-০৬-২০২৫
১২:৫৭পিএম
যুদ্ধবিরতি শুরু হয়েছে: ইসরায়েল ও ইরানের গণমাধ্যম
২৪-০৬-২০২৫
১১:৫২এএম
মধ্যপ্রাচ্যের যেসব দেশে মার্কিন ঘাঁটি আছে
২৪-০৬-২০২৫
১০:১৮এএম
ইরানের হামলায় ইসরায়েলে নিহত ৩
২৪-০৬-২০২৫
০৯:৩৬এএম
নতুন করে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান, দাবি ইসরায়েলের
২৪-০৬-২০২৫
০৮:৪৭এএম
মার্কিন হামলার কারণে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির সক্ষমতা হারিয়েছে ইরান
২৪-০৬-২০২৫
০৮:২৯এএম
ইসরায়েল ‘আগ্রাসন’ বন্ধ করলে ইরানও হামলা চালাবে না
২৪-০৬-২০২৫
০৭:২১এএম
ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি ঘোষণায় কমছে তেলের দাম
২৪-০৬-২০২৫
০৭:০৫এএম
মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে নেতানিয়াহু
২৪-০৬-২০২৫
০৫:৫৩এএম
ওয়াশিংটন ফের কোনো পদক্ষেপ নিলে জবাব দিতে প্রস্তুত তেহরান
২৪-০৬-২০২৫
০৫:৩৩এএম
আবারও মিথ্যা বলেছেন ট্রাম্প, যুদ্ধবিরতিতে রাজি নয় ইরান
২৪-০৬-২০২৫
০৪:৫৭এএম
আকাশসীমা খুলে দিলো কাতার-বাহরাইন-কুয়েত
২৪-০৬-২০২৫
০৪:৪০এএম
যুদ্ধবিরতিতে সম্মত ইরান-ইসরায়েল: ট্রাম্প
২৪-০৬-২০২৫
০৩:৩৬এএম
ইরান এখন শান্তির দিকে এগোতে পারে: ট্রাম্প
২৪-০৬-২০২৫
০২:৩২এএম
ইরান কারো আগ্রাসনের কাছে নতি স্বীকার করবে না: খামেনি
২৪-০৬-২০২৫
০২:০৮এএম
কাতারে মার্কিন ঘাঁটিতে ইরানের হামলায় সৌদিসহ ৩ দেশের নিন্দা
২৪-০৬-২০২৫
০১:৩১এএম
সিচুয়েশন রুমে শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে ট্রাম্প
২৪-০৬-২০২৫
০১:০৯এএম
আল উদেইদ মার্কিন ঘাঁটিতে হামলার কথা স্বীকার করলো যুক্তরাষ্ট্র
২৪-০৬-২০২৫
১২:৪০এএম
মিশর ও কুয়েতের এয়ারলাইন্সের বিমান চলাচল বন্ধ
২৪-০৬-২০২৫
১২:২৫এএম
এই হামলা কাতার ও তাদের জনগণের বিরুদ্ধে নয়: ইরান
২৩-০৬-২০২৫
১১:১৮পিএম
কাতার ও ইরাকের মার্কিন ঘাঁটিতে ইরানের হামলা
২৩-০৬-২০২৫
১১:০২পিএম
ইরানের প্রতিশোধের হুমকিতে আকাশসীমা বন্ধ করলো কাতার
২৩-০৬-২০২৫
০৯:৩৩পিএম
পুতিনকে খামেনির চিঠি, চান রাশিয়ার সহায়তা: রয়টার্স
২৩-০৬-২০২৫
০৮:০৯পিএম
শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবে ইরান: উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী
২৩-০৬-২০২৫
০৭:২০পিএম
কাতারে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার পরামর্শ
২৩-০৬-২০২৫
০৬:৪৫পিএম
হরমুজ প্রণালি এড়িয়ে গেলো তেল-কেমিক্যালবাহী ৩ জাহাজ
২৩-০৬-২০২৫
০৫:৫৬পিএম
ইরানের জনগণকে সহায়তা দিতে প্রস্তুত রাশিয়া: পুতিন
২৩-০৬-২০২৫
০৫:১৪পিএম
ইরানের ‘গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোতে’ ব্যাপক হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল
২৩-০৬-২০২৫
০৪:৩৫পিএম
ইরানের বিপ্লবী গার্ডের সদর দপ্তরে হামলা চালানোর দাবি ইসরায়েলের
২৩-০৬-২০২৫
০৪:১১পিএম
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইসরায়েলের বিদ্যুৎ স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত
২৩-০৬-২০২৫
০৩:৩৭পিএম
ইরান আমার মায়ের হাত, ঘুমপাড়ানি গান : মান্দানা
২৩-০৬-২০২৫
০৩:০৫পিএম
অপ্রত্যাশিত পরিণতি ভোগ করতে হবে: যুক্তরাষ্ট্রকে আইআরজিসির হুমকি
২৩-০৬-২০২৫
০১:৩৪পিএম
যেভাবে ইরানে ‘অপারেশন মিডনাইট হ্যামার’ পরিচালনা করে যুক্তরাষ্ট্র
২৩-০৬-২০২৫
১২:৪৭পিএম
ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের হামলা, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ কী বলছে?
২৩-০৬-২০২৫
১১:৪৮এএম
ইরান-ইসরায়েল সংঘাত, বিশ্ববাজারে তেলের দাম বাড়লো
২৩-০৬-২০২৫
১০:২০এএম
বিশ্বজুড়ে মার্কিন নাগরিকদের জন্য নিরাপত্তা সতর্কতা জারি
২৩-০৬-২০২৫
১০:০০এএম
ইহুদিবাদী শত্রু বড় অপরাধ করেছে, শাস্তি পেতে হবে: খামেনি
২৩-০৬-২০২৫
০৮:৫৩এএম
ইসরায়েলের কাছে কতগুলো পারমাণবিক বোমা আছে?
২৩-০৬-২০২৫
০৮:২৮এএম
ইরানে অ্যাম্বুলেন্সে ইসরায়েলের ড্রোন হামলায় নিহত ৩
২৩-০৬-২০২৫
০৪:৩২এএম
হরমুজ প্রণালি চালু রাখতে চীনের দ্বারস্থ হলো যুক্তরাষ্ট্র
২২-০৬-২০২৫
০৯:৩১পিএম
ইরানের ৪ প্রদেশে নতুন করে হামলার দাবি ইসরায়েলের
২২-০৬-২০২৫
০৯:১৩পিএম
হামলার কথা ইরানকে আগেই জানিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র
২২-০৬-২০২৫
০৮:৫৮পিএম
হরমুজ প্রণালি বন্ধের পক্ষে ইরানের পার্লামেন্ট
২২-০৬-২০২৫
০৮:১৯পিএম
আমাদের হামলার লক্ষ্য ইরানের সরকার পরিবর্তন নয়
২২-০৬-২০২৫
০৭:১৭পিএম
ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় ক্ষতির পরিমাণ এখনো স্পষ্ট নয়
২২-০৬-২০২৫
০৬:৩১পিএম
হামলার আগে ফরদো পারমাণবিক স্থাপনায় ‘অস্বাভাবিক তৎপরতা’ ছিল
২২-০৬-২০২৫
০৫:৩৩পিএম
যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটিগুলো শক্তি নয়, দুর্বলতার প্রতীক: আইআরজিসি
২২-০৬-২০২৫
০৪:৩১পিএম
পুতিনের সঙ্গে ‘গুরুতর আলোচনায়’ বসছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী
২২-০৬-২০২৫
০৩:৫২পিএম
পারমাণবিক স্থাপনায় যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় আইএইএ’র তদন্ত চায় ইরান
২২-০৬-২০২৫
০৩:০৯পিএম
ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র ‘একটি দল’ হিসেবে কাজ করেছে
২২-০৬-২০২৫
০১:৩১পিএম
ইসরায়েলের বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরে হামলা চালিয়েছে ইরান
২২-০৬-২০২৫
১২:৪২পিএম
আত্মরক্ষার জন্য ইরান ‘সব বিকল্প’ সংরক্ষণ করে রেখেছে
২২-০৬-২০২৫
১১:৫০এএম
ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ইরানের, আহত ১১
২২-০৬-২০২৫
১১:০৭এএম
যুক্তরাষ্ট্রের ‘নির্লজ্জ আগ্রাসন’ এর নিন্দা জানিয়েছে হামাস
২২-০৬-২০২৫
১১:০৬এএম
যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় সংঘাতের তীব্রতা বাড়ার শঙ্কা জাতিসংঘের
২২-০৬-২০২৫
১০:১৭এএম
ইরান পাল্টা হামলা চালালে ‘বহুগুণ বেশি শক্তিতে’ প্রতিহত করা হবে
২২-০৬-২০২৫
০৯:৪৭এএম
নিজের মরণ ডেকে এনেছে ইসরায়েল
২২-০৬-২০২৫
০৯:৩০এএম
ইরানে বসেই যেভাবে গোপন নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে মোসাদ
২২-০৬-২০২৫
০৮:৪৭এএম
ইরান শান্তি স্থাপন না করলে আরও হামলা চালানো হবে
২২-০৬-২০২৫
০৭:৪২এএম
ইসরায়েলজুড়ে সতর্কতা জারি
২২-০৬-২০২৫
০৭:১৪এএম
এসব পারমাণবিক স্থাপনায় কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থ নেই: ইরান
২২-০৬-২০২৫
০৬:৩১এএম
ফরদোসহ ইরানের ৩ পারমাণবিক স্থাপনায় হামলার দাবি ট্রাম্পের
২২-০৬-২০২৫
০৩:৩২এএম
ইসরায়েলে নতুন করে হামলা শুরু করেছে ইরান
২২-০৬-২০২৫
০১:২০এএম
ইরানে এক ডজনেরও বেশি সামরিক স্থাপনায় হামলার দাবি ইসরায়েলের
২১-০৬-২০২৫
১১:৪৮পিএম
প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে উড়াল দিয়েছে বি-২ স্টিলথ বোমারু বিমান
২১-০৬-২০২৫
১০:২৩পিএম
ইসরায়েলকে জবাবদিহির আওতায় আনার আহ্বান বাংলাদেশের
২১-০৬-২০২৫
০৩:২৩পিএম
ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় ইসরায়েলের হামলা
২১-০৬-২০২৫
০২:৫২পিএম
ইরানের কুদস ফোর্সের শীর্ষ কমান্ডারকে হত্যার দাবি ইসরায়েলের
২১-০৬-২০২৫
১২:৪৮পিএম
ফের ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ইরানের
২১-০৬-২০২৫
১২:২৯পিএম
ইসরায়েলে আছেন বহু ভারতীয়, তাদের কাজ কী?
২১-০৬-২০২৫
০৯:৫৯এএম
ইরানের সঙ্গে সংঘাতের খবর প্রচারে ইসরায়েলের বিধিনিষেধ
২১-০৬-২০২৫
০৯:৫২এএম
ইরান-ইসরায়েল সংঘাত : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও মানসিক প্রভাব
২১-০৬-২০২৫
০৮:৩০এএম
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র অবকাঠামোতে ইসরায়েলের হামলা
২১-০৬-২০২৫
০৭:০১এএম
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ‘বড় কিছু ঘটেনি’: ইসরায়েল
২১-০৬-২০২৫
০৬:২৮এএম
ফের ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালালো ইরান
২১-০৬-২০২৫
০৫:৫৬এএম
আমাদের প্রিয় জাতি সাহসিকতার সঙ্গে শক্তি প্রদর্শন করেছে: খামেনি
২১-০৬-২০২৫
০৫:০৭এএম
ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা ‘বিপজ্জনক নজির’
২১-০৬-২০২৫
০৪:০১এএম
ইরানের পরমাণু কার্যক্রম নিয়ে গোয়েন্দা তথ্য ভুল ছিল: ট্রাম্প
২১-০৬-২০২৫
০২:৩৯এএম
ইরানের সঙ্গে ‘দীর্ঘস্থায়ী’ যুদ্ধের সতর্কতা ইসরায়েলি সেনাপ্রধানের
২১-০৬-২০২৫
০১:৩৬এএম
আগ্রাসন বন্ধ হলে কূটনৈতিক আলোচনায় প্রস্তুত ইরান
২১-০৬-২০২৫
১২:১৯এএম
ইসরায়েলের ৫০ যুদ্ধবিমান আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছে: ইরাক
২০-০৬-২০২৫
১১:১৪পিএম
তেহরান থেকে দূতাবাস কর্মীদের সরিয়ে নিচ্ছে যুক্তরাজ্য
২০-০৬-২০২৫
০৯:৩৩পিএম
ইরান-ইসরায়েল সংঘাত বাড়লে যে আগুন জ্বলবে তা কেউ নেভাতে পারবে না
২০-০৬-২০২৫
০৮:৫৪পিএম
ইরানে নতুন করে হামলা শুরু করেছে ইসরায়েল
২০-০৬-২০২৫
০৮:২৬পিএম
ইরানের সর্বশেষ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইসরায়েলে আহত ১৭
২০-০৬-২০২৫
০৮:০৭পিএম
ইসরায়েলের হামলা আন্তর্জাতিক আইনের সরাসরি লঙ্ঘন
২০-০৬-২০২৫
০৭:২৮পিএম
ইরানের নতুন হামলা, অন্তত ৩৯টি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে ইসরায়েলে
২০-০৬-২০২৫
০৬:৩৫পিএম
ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়াতে সময় চান ট্রাম্প, হতাশ নেতানিয়াহু
২০-০৬-২০২৫
০৫:৩৪পিএম
ইসরায়েল হামলা বন্ধ না করলে আরও কঠোর জবাব দেবে ইরান: পেজেশকিয়ান
২০-০৬-২০২৫
০৪:৫৭পিএম
ইরানে আরও শক্তিশালী হামলার নির্দেশ ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রীর
২০-০৬-২০২৫
০৪:১৯পিএম
আগ্রাসন বন্ধ না হলে আলোচনা নয়, ফের বললেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী
২০-০৬-২০২৫
০৪:০১পিএম
ইসরায়েলে মাইক্রোসফটের কার্যালয়ের কাছে ইরানের হামলা
২০-০৬-২০২৫
০৩:৩১পিএম
ইরানে হামলা ও গাজায় গণহত্যার প্রতিবাদে খেলাফত মজলিসের বিক্ষোভ
২০-০৬-২০২৫
১২:১৬পিএম
ইরানে সরকার পরিবর্তন অকল্পনীয়-অগ্রহণযোগ্য: রাশিয়া
২০-০৬-২০২৫
১১:২৭এএম
ইসরায়েল-ইরান সংঘাত গড়ালো দ্বিতীয় সপ্তাহে, কূটনীতিতে জোর
২০-০৬-২০২৫
০৯:৪৩এএম
ইরানি নতুন ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ইসরায়েলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি
২০-০৬-২০২৫
০৭:২৪এএম
ইরান থেকে নিজ দেশে চলে যাচ্ছেন হাজারো আফগান
২০-০৬-২০২৫
০৬:১৮এএম
তেহরানে অস্ট্রেলিয়ার দূতাবাস বন্ধ ঘোষণা
২০-০৬-২০২৫
০৪:৫৬এএম
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র বিশ্বের সম্মানিতদের আনন্দিত করেছে: খামেনি
২০-০৬-২০২৫
০৪:১৭এএম
তেল আবিবে নরওয়ের রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে বিস্ফোরণ
২০-০৬-২০২৫
০২:০১এএম
স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে হামলায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিন্দা
২০-০৬-২০২৫
১২:৪২এএম
ইরানে হামলার বিষয়ে দুই সপ্তাহ সময় নেবেন ট্রাম্প
১৯-০৬-২০২৫
০৯:৪৯পিএম
ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ১৫তম ধাপে হামলা শুরুর ঘোষণা ইরানের
১৯-০৬-২০২৫
০৯:০৯পিএম
ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে যা বললেন নেতানিয়াহু
১৯-০৬-২০২৫
০৯:০৩পিএম
ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানেও না আমি ইরান নিয়ে কী ভাবছি
১৯-০৬-২০২৫
০৮:৪৮পিএম
ইউরোপে বৈঠকে বসছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী
১৯-০৬-২০২৫
০৮:৪১পিএম
ইরানে হামলা করা থেকে ট্রাম্পকে সরে আসার আহ্বান স্টারমারের
১৯-০৬-২০২৫
০৮:২৯পিএম
আবারও ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান: ইসরায়েলি সেনাবাহিনী
১৯-০৬-২০২৫
০৬:৪২পিএম
জনগণকে দৃঢ়তা বজায় রাখার আহ্বান খামেনির
১৯-০৬-২০২৫
০৬:০৬পিএম
খামেনিকে হত্যা করাটাই এখন যুদ্ধের লক্ষ্য
১৯-০৬-২০২৫
০৫:৩৬পিএম
পুতিনের সঙ্গে কথা বললেন শি জিনপিং, যুদ্ধবিরতি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার
১৯-০৬-২০২৫
০৫:৩৪পিএম
‘সম্ভাব্য যুদ্ধের’ প্রস্তুতিতে তুরস্ক, সীমান্তে নজরদারি জোরদার
১৯-০৬-২০২৫
০৫:০৯পিএম
কাতারের বিমানঘাঁটি থেকে ‘উড়োজাহাজ’ সরিয়ে নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র
১৯-০৬-২০২৫
০৫:০০পিএম
ইরানের নেতাদের টার্গেট করা হলে গোটা অঞ্চলে পরিণতি হবে ভয়াবহ
১৯-০৬-২০২৫
০৪:৩৬পিএম
ইরানের হামলায় ইসরায়েলে আহত ১৩৭
১৯-০৬-২০২৫
০৪:২৪পিএম
কঠিন দিনগুলো আমরা কাটিয়ে উঠবো: ইরানের প্রেসিডেন্ট
১৯-০৬-২০২৫
০৪:২০পিএম
ইরানের ‘স্বৈরশাসকদের’ চড়া মূল্য দিতে হবে: নেতানিয়াহু
১৯-০৬-২০২৫
০৪:১২পিএম
আগ্রাসীদের শিক্ষা দিতে প্রস্তুত ইরান, যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্কতা
১৯-০৬-২০২৫
০৩:০১পিএম
ইরানের পারমাণবিক সক্ষমতা ধ্বংস করতে ইসরায়েল ব্যর্থ হলে কী ঘটবে?
১৯-০৬-২০২৫
০১:১৮পিএম
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইসরায়েলে আহত ৪৭
১৯-০৬-২০২৫
১২:৪৮পিএম
ইরানে হামলার চিন্তা স্থগিত রাখতে পারেন ট্রাম্প, তবে...
১৯-০৬-২০২৫
১২:৩৪পিএম
বিশ্বে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনবে ইসরায়েল-ইরান সংঘাত
১৯-০৬-২০২৫
১২:২৫পিএম
ইরানি হামলায় হাসপাতাল ক্ষতিগ্রস্ত, যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ ইসরায়েলের
১৯-০৬-২০২৫
১২:১৩পিএম
কাতারে মার্কিন ঘাঁটিতে প্রবেশে যুক্তরাষ্ট্রের বিধিনিষেধ
১৯-০৬-২০২৫
১১:৫১এএম
ইসরায়েলের সামরিক ঘাঁটিতে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি
১৯-০৬-২০২৫
১১:৩৫এএম
ইরানের আরাক হেভি ওয়াটার পারমাণবিক স্থাপনায় ইসরায়েলের হামলা
১৯-০৬-২০২৫
১১:২৯এএম
ইসরায়েলের আকাশ প্রতিরক্ষা যেভাবে তছনছ করলো ইরান
১৯-০৬-২০২৫
১১:০৪এএম
ইরানে হামলা: ট্রাম্পকে কীভাবে রাজি করালেন নেতানিয়াহু?
১৯-০৬-২০২৫
১০:২১এএম
ট্রাম্পের ‘নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি’ নিয়ে খেলছেন নেতানিয়াহু
১৯-০৬-২০২৫
০৯:৪৯এএম
ইরানে সম্ভাব্য হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র: রিপোর্ট
১৯-০৬-২০২৫
০৯:২৪এএম
যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক মোতায়েন বাড়াচ্ছে দ্রুত
১৯-০৬-২০২৫
০৯:০৪এএম
ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষায় সহযোগিতা করতে চেয়েছিল রাশিয়া: পুতিন
১৯-০৬-২০২৫
০৮:৫৫এএম
ইসরায়েল-ইরান সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততা, হোয়াইট হাউজের সামনে বিক্ষোভ
১৯-০৬-২০২৫
০৮:৪৬এএম
ইরানের পারমাণবিক বাঙ্কার ধ্বংস করতে পারে যে মার্কিন বোমা
১৯-০৬-২০২৫
০৮:২৭এএম
ইসরায়েলি হামলায় ইরানে নিহত ৬৩৯, বেশিরভাগই বেসামরিক: রিপোর্ট
১৯-০৬-২০২৫
০৭:০৩এএম
ইরানে আটকেপড়া ভারতীয়দের উদ্ধারে ‘অপারেশন সিন্ধু’ শুরু দিল্লির
১৯-০৬-২০২৫
০৬:৪০এএম
ইরানে হামলার পরিকল্পনায় ট্রাম্পের অনুমোদন
১৯-০৬-২০২৫
০৫:৪৯এএম
ইরান রাশিয়ার সহযোগিতা চায়নি: পুতিন
১৯-০৬-২০২৫
০৪:৪৫এএম
ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন হ্যাকের অভিযোগ
১৯-০৬-২০২৫
০৩:২২এএম
জরুরি বৈঠক ডেকেছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ
১৯-০৬-২০২৫
০২:০৩এএম
ইরানের পুলিশ সদর দপ্তরের কাছে ইসরায়েলের হামলা
১৯-০৬-২০২৫
১২:৩৬এএম
ইসরায়েলে হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার দাবি ইরানের
১৮-০৬-২০২৫
১০:২৯পিএম
ইরান বলছে তারা হোয়াইট হাউজের ‘পা চাটবে না’
১৮-০৬-২০২৫
০৯:৫৩পিএম
ইসরায়েল ছাড়ছেন মার্কিনিরা, প্রস্তুত প্লেন ও জাহাজ
১৮-০৬-২০২৫
০৯:৪৮পিএম
ট্রাম্পের দাবি অস্বীকার করলো ইরান
১৮-০৬-২০২৫
০৯:১৭পিএম
বিপর্যয় থেকে মাত্র কয়েক মিলিমিটার দূরে রয়েছে বিশ্ব: রাশিয়া
১৮-০৬-২০২৫
০৯:০৩পিএম
‘অযৌক্তিক’ লড়াইয়ের দ্রুত সমাপ্তি চান ট্রাম্প
১৮-০৬-২০২৫
০৮:৫০পিএম
ইরানে ইসরায়েলি হামলায় অন্তঃসত্ত্বা নারী ও শিশুসহ নিহত ৬
১৮-০৬-২০২৫
০৮:৪৭পিএম
ইরানের নিরাপত্তা সদর দপ্তর ধ্বংসের দাবি ইসরায়েলের
১৮-০৬-২০২৫
০৮:২০পিএম
যুক্তরাষ্ট্র কি ইরানে হামলা করবে, প্রশ্নের জবাবে কী বললেন ট্রাম্প?
১৮-০৬-২০২৫
০৮:১৫পিএম
ইসরায়েলের সমালোচনা করায় জ্যেষ্ঠ মার্কিন সেনা কর্মকর্তা বরখাস্ত
১৮-০৬-২০২৫
০৭:৪৬পিএম
‘ইরান শিগগির পরমাণু অস্ত্র বানাবে,’ ৩৩ বছর ধরে একই সুর নেতানিয়াহুর
১৮-০৬-২০২৫
০৭:৩৭পিএম
‘ইরানের পরমাণু স্থাপনার কিছুই করতে পারেনি ইসরায়েল’
১৮-০৬-২০২৫
০৬:১৫পিএম
যুক্তরাষ্ট্র যেন ইসরায়েলকে সহায়তার কথা বিবেচনাতেও না আনে: রাশিয়া
১৮-০৬-২০২৫
০৬:০৮পিএম
ইরান-ইসরায়েল সংঘাত দ্রুত বন্ধের আহ্বান পুতিনের, মধ্যস্থতার প্রস্তাব
১৮-০৬-২০২৫
০৫:৫৬পিএম
ইরানিরা কেন নিজেদের বাড়ির ‘শেষ ছবি’ শেয়ার করছেন?
১৮-০৬-২০২৫
০৫:২৪পিএম
কাতারের আমিরকে চিঠি পাঠালেন ইরানের প্রেসিডেন্ট
১৮-০৬-২০২৫
০৫:০৪পিএম
ইসরায়েলকে তার ভুলের জন্য শাস্তি পেতে হবে: খামেনি
১৮-০৬-২০২৫
০৪:৫২পিএম
ইরান কখনোই আত্মসমর্পণ করবে না: খামেনি
১৮-০৬-২০২৫
০৪:৪২পিএম
দেশের ভেতরে ‘শত্রুপক্ষের’ ড্রোন তৈরির কারখানা শনাক্ত: ইরানি পুলিশ
১৮-০৬-২০২৫
০৪:৪০পিএম
ইরান-ইসরায়েল সংঘাতে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি কী হতে পারে?
১৮-০৬-২০২৫
০৪:১১পিএম
ইরান-ইসরায়েল সংঘাতে কার কতটা ক্ষয়ক্ষতি হলো
১৮-০৬-২০২৫
০৪:১০পিএম
কিছুক্ষণের মধ্যেই খামেনির ভাষণ সম্প্রচার হতে যাচ্ছে
১৮-০৬-২০২৫
০৩:৫২পিএম
মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে মার্কিন ঘাঁটিগুলোতে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান
১৮-০৬-২০২৫
০২:৪৮পিএম
বাংলাদেশেও বাড়তে পারে জ্বালানি তেলের দাম, এলএনজি পেতে শঙ্কা
১৮-০৬-২০২৫
০২:৪১পিএম
তেহরানের সেন্ট্রিফিউজ উৎপাদন কেন্দ্রে হামলার দাবি ইসরায়েলের
১৮-০৬-২০২৫
০১:১১পিএম
হরমুজ প্রণালি বন্ধ হলে কোন দেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে?
১৮-০৬-২০২৫
১২:৫১পিএম
ইরান-ইসরায়েল সংঘাত গড়ালো ষষ্ঠ দিনে, বিশ্ববাজারে বাড়ছে তেলের দাম
১৮-০৬-২০২৫
১১:৫২এএম
আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি কে? যাকে হত্যা করতে চায় ইসরায়েল
১৮-০৬-২০২৫
১১:০৫এএম
ট্রাম্প হয়তো বড় ঝুঁকি নিতে চলেছেন
১৮-০৬-২০২৫
১০:৪০এএম
ইরানের বিভিন্ন সামরিক স্থাপনায় হামলা
১৮-০৬-২০২৫
১০:৩৯এএম
তেল আবিব থেকে লোকজনকে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ইরান
১৮-০৬-২০২৫
১০:৩৪এএম
ইরানে চিকিৎসা করাতে গিয়ে আটকা ২০ বাংলাদেশি
১৮-০৬-২০২৫
১০:২৮এএম
পূর্ব ইংল্যান্ড থেকে মার্কিন ঘাঁটি ছেড়েছে অন্তত চারটি যুদ্ধবিমান
১৮-০৬-২০২৫
১০:২৩এএম
ইরান-ইসরায়েল সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্র জড়িয়ে পড়ুক, চায় না অধিকাংশ মার্কিনি
১৮-০৬-২০২৫
১০:০০এএম
হরমুজ প্রণালি বন্ধ করতে পারবে ইরান?
১৮-০৬-২০২৫
০৯:২৫এএম
আমাদের বাঁচান, তেহরানে আটকেপড়া বাংলাদেশিরা
১৮-০৬-২০২৫
০৯:২৩এএম
হরমুজ প্রণালি দিয়ে কী পরিমাণ তেল সরবরাহ হয়?
১৮-০৬-২০২৫
০৮:৪১এএম
ইসরায়েলে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ ঘোষণা
১৮-০৬-২০২৫
০৬:২৩এএম
ইসরায়েলিদের প্রতি কোনো দয়া দেখানো হবে না: খামেনি
১৮-০৬-২০২৫
০৫:২৯এএম
ইসরায়েলে ফের ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা
১৮-০৬-২০২৫
০৩:৫৩এএম
আহমাদিনেজাদের মৃত্যুর খবর ভিত্তিহীন: ব্যক্তিগত দপ্তর
১৮-০৬-২০২৫
০২:৩৩এএম
ইরানের ১২ ‘ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণস্থলে’ হামলার দাবি ইসরায়েলের
১৮-০৬-২০২৫
০১:৩৮এএম
ইরানের হামলার আশঙ্কায় ৩০টি যুদ্ধবিমান সরিয়ে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র
১৮-০৬-২০২৫
১২:৩২এএম
আমরা জানি খামেনি কোথায়, তবে এখনই তাকে হত্যা নয়: ট্রাম্প
১৭-০৬-২০২৫
১০:৪৬পিএম
আমরা ইরানের আকাশ নিয়ন্ত্রণে নিয়েছি: ট্রাম্প
১৭-০৬-২০২৫
০৯:৪৬পিএম
সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৭ জুন ২০২৫
১৭-০৬-২০২৫
০৯:০৫পিএম
গোয়েন্দা মূল্যায়নের ‘ধার ধারেন না’ ট্রাম্প, নেতানিয়াহুতেই আস্থা
১৭-০৬-২০২৫
০৮:৩৪পিএম
৮৬ বছর বয়সী খামেনির উত্তরসূরি কে?
১৭-০৬-২০২৫
০৮:১৫পিএম
ইরান ছেড়েছে ৬০০’র বেশি বিদেশি
১৭-০৬-২০২৫
০৭:৩১পিএম
ইরানের সক্ষমতা বুঝতে ভুল করেছে ইসরায়েল
১৭-০৬-২০২৫
০৬:১৬পিএম
ইরানি হামলায় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ইসরায়েলিরা
১৭-০৬-২০২৫
০৫:৩৭পিএম
ইরানের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে সাইবার হামলা
১৭-০৬-২০২৫
০৫:২০পিএম
ইরানের হামলার মধ্যেও গাজায় আরও ৪৫ জনকে হত্যা করলো ইসরায়েল
১৭-০৬-২০২৫
০৪:৫৮পিএম
ইসরায়েলের দাবি সত্য নয়, ইরান পরমাণু অস্ত্রের কাছাকাছি ছিল না
১৭-০৬-২০২৫
০৪:২৫পিএম
সাদ্দাম হোসেনের মতো পরিণতি হতে পারে খামেনির
১৭-০৬-২০২৫
০৩:৫২পিএম
ইসরায়েলে মোসাদের কার্যালয়ে ইরানের হামলা
১৭-০৬-২০২৫
০৩:৪০পিএম
পরমাণু ইস্যুর ‘স্থায়ী সমাধান’ চান ট্রাম্প
১৭-০৬-২০২৫
০৩:০৪পিএম
শুধু রাতে নয়, দিনেও ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাচ্ছে ইরান
১৭-০৬-২০২৫
০২:০৩পিএম
ইসরায়েলে ফের ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান: ইসরায়েলি বাহিনীর দাবি
১৭-০৬-২০২৫
০১:৫২পিএম
ইরান থেকে নাগরিকদের সরিয়ে নিচ্ছে ভারত
১৭-০৬-২০২৫
০১:৩০পিএম
খামেনির ঘনিষ্ঠ কমান্ডারকে হত্যার দাবি ইসরায়েলের
১৭-০৬-২০২৫
০১:২৬পিএম
ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি নয়, অপেক্ষা করছে আরও বড় কিছু: ট্রাম্প
১৭-০৬-২০২৫
০১:২০পিএম
এখনই জ্বালানি তেলের দাম বাড়ছে না: অর্থ উপদেষ্টা
১৭-০৬-২০২৫
১২:২৮পিএম
ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন ভবনে ইসরায়েলি হামলায় নিহত বেড়ে দুই
১৭-০৬-২০২৫
১২:১৫পিএম
ইসরায়েলে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদের সরানোর সুযোগ নেই
১৭-০৬-২০২৫
১১:৫১এএম
এক কোটি মানুষ কীভাবে সরে যেতে পারে, প্রশ্ন তেহরানবাসীর
১৭-০৬-২০২৫
১১:২৫এএম
জি-৭ সম্মেলন থেকে আগেভাগেই দেশে ফিরলেন ট্রাম্প এবং রুবিও
১৭-০৬-২০২৫
১১:২০এএম
ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ নিয়ে মার্কিন কংগ্রেসম্যানের সতর্কবার্তা
১৭-০৬-২০২৫
০৯:৩১এএম
তেলের দামে অনিশ্চয়তা, হুমকিতে বাংলাদেশের অর্থনীতি
১৭-০৬-২০২৫
০৯:৩০এএম
ইরানের হামলায় জ্বলছে ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় তেল শোধনাগার, নিহত ৩
১৭-০৬-২০২৫
০৮:৪৮এএম
যুক্তরাষ্ট্র কিছু একটা করতে যাচ্ছে : ম্যাক্রোঁ
১৭-০৬-২০২৫
০৮:৩৮এএম
নাগরিকদের ইসরায়েল ছাড়ার আহ্বান জানিয়েছে চীন
১৭-০৬-২০২৫
০৮:১৬এএম
খামেনিকে হত্যা করলে সংঘাত শেষ হবে: নেতানিয়াহু
১৭-০৬-২০২৫
০৭:২৭এএম
ঝুঁকিতে তেহরানে বাংলাদেশ দূতাবাস
১৭-০৬-২০২৫
০৫:০৮এএম
সবার দ্রুত তেহরান খালি করা উচিত: ট্রাম্প
১৭-০৬-২০২৫
০৩:২৩এএম
নেতানিয়াহুই এই যুদ্ধ শুরু করেছেন: স্যান্ডার্স
১৭-০৬-২০২৫
০২:৩৫এএম
ইসরায়েলের হামলায় ইরানে রেড ক্রিসেন্টের ২ কর্মী নিহত
১৭-০৬-২০২৫
০২:০৬এএম
তেল আবিব ও হাইফায় নতুন ধাপে ড্রোন-ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু: ইরান
১৭-০৬-২০২৫
০১:৪৬এএম
এবার ইসরায়েলি টিভি চ্যানেলের অফিস খালি করতে বললো ইরান
১৭-০৬-২০২৫
০১:১৫এএম
ইরানের রাষ্ট্রীয় টিভির সম্প্রচার পুনরায় শুরু
১৭-০৬-২০২৫
১২:২৭এএম
নাগরিকদের ফিরিয়ে আনতে সাইপ্রাসের দ্বারস্থ পর্তুগাল-স্লোভাকিয়া
১৭-০৬-২০২৫
১২:০২এএম
ইরানের আকাশেই তাদের দুই যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ইসরায়েলের
১৬-০৬-২০২৫
১১:৪৫পিএম
আবারও ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান: ইসরায়েল
১৬-০৬-২০২৫
১১:১৪পিএম
দলে দলে তেহরান ছাড়ছেন বাসিন্দারা
১৬-০৬-২০২৫
১০:৪১পিএম
ইরান-ইসরায়েল সংঘাত বন্ধে জি-৭ এর বিবৃতিতে সই করবেন না ট্রাম্প
১৬-০৬-২০২৫
১০:০৫পিএম
এবার ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন ভবনে হামলা করলো ইসরায়েল
১৬-০৬-২০২৫
০৮:৪৯পিএম
তেহরানের পূর্ব-পশ্চিমাঞ্চলে ব্যাপক বিস্ফোরণ
১৬-০৬-২০২৫
০৭:৪০পিএম
ইরান-ইসরায়েল ‘যুদ্ধ’ বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ
১৬-০৬-২০২৫
০৭:৩০পিএম
ইরানের সঙ্গে সব সীমান্ত ক্রসিং বন্ধ করলো পাকিস্তান
১৬-০৬-২০২৫
০৭:০৪পিএম
‘আয়রন ডোমে’ আগের মতো ভরসা পাচ্ছেন না সাধারণ ইসরায়েলিরা
১৬-০৬-২০২৫
০৬:৩৫পিএম
ইরানের মিসাইল লঞ্চারের ‘এক তৃতীয়াংশ’ ধ্বংসের দাবি ইসরায়েলের
১৬-০৬-২০২৫
০৫:১৯পিএম
পরমাণু চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাবে ইরান, সংসদে আইন পাসের প্রস্তুতি
১৬-০৬-২০২৫
০৪:৪৫পিএম
ইরানের সঙ্গে উত্তেজনার মধ্যেই গাজায় হামলা তীব্র করেছে ইসরায়েল
১৬-০৬-২০২৫
০৩:৩৭পিএম
এবার ইসরায়েলে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়লো ইয়েমেন
১৬-০৬-২০২৫
০৩:১৩পিএম
জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান ইরানি প্রেসিডেন্টের
১৬-০৬-২০২৫
০২:৫৫পিএম
ইসরায়েল-ইরান সংঘাতের মধ্যেই জি-৭ সম্মেলন শুরু
১৬-০৬-২০২৫
০২:১৩পিএম
ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র থাকা উচিত নয়: ভন ডার লিয়েন
১৬-০৬-২০২৫
০১:৫৫পিএম
ইসরায়েলি গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক বিদেশে কীভাবে কাজ করে?
১৬-০৬-২০২৫
০১:২৮পিএম
তেল আবিবে মার্কিন দূতাবাসের কাছে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা
১৬-০৬-২০২৫
০১:২০পিএম
ইসরায়েলের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি: ইরানে একজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর
১৬-০৬-২০২৫
০১:০২পিএম
ইরানের পাল্টা হামলায় ইসরায়েলে মৃতের সংখ্যা ২০ ছাড়ালো, আহত ৩ শতাধিক
১৬-০৬-২০২৫
১২:৪৯পিএম
ইরানের নতুন সামরিক কমান্ডার কারা?
১৬-০৬-২০২৫
১০:৫৯এএম
ইরানের সর্বশেষ হামলায় ইসরায়েলে নিহত ৪
১৬-০৬-২০২৫
০৮:১৯এএম
তেল আবিব এবং জেরুজালেমে বিস্ফোরণ
১৬-০৬-২০২৫
০৫:০০এএম
ইরানে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২২৪
১৬-০৬-২০২৫
০৪:২৬এএম
ইসরায়েলের হাইফায় সরাসরি আঘাত হানলো ক্ষেপণাস্ত্র
১৬-০৬-২০২৫
০২:২৬এএম
ইসরায়েলি হামলায় ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর গোয়েন্দা প্রধান নিহত
১৬-০৬-২০২৫
০১:২৯এএম
খামেনিকে হত্যায় ইসরায়েলি পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান ট্রাম্পের
১৬-০৬-২০২৫
১২:২৬এএম
ইসরায়েলে ফের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু করেছে ইরান
১৬-০৬-২০২৫
১২:১১এএম
ইসরায়েলের সব বিমানবন্দর ও আকাশসীমা বন্ধ
১৫-০৬-২০২৫
০৯:৪৫পিএম
হামলা না থামালে ইসরায়েলকে আরও কঠোর জবাব দেওয়া হবে
১৫-০৬-২০২৫
০৮:৫৫পিএম
ইসরায়েল-ইরান সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের জড়ানোর ‘আশঙ্কা’ রয়েছে
১৫-০৬-২০২৫
০৮:১৯পিএম
কর্মীদের নিরাপদে আশ্রয় নিতে বললো জেরুজালেমের মার্কিন দূতাবাস
১৫-০৬-২০২৫
০৭:৪০পিএম
ইসরায়েলে নতুন করে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু করেছে ইরান
১৫-০৬-২০২৫
০৬:৫২পিএম
নাগরিকদের ইসরায়েল ভ্রমণ থেকে বিরত থাকতে বললো যুক্তরাজ্য
১৫-০৬-২০২৫
০৬:৩৪পিএম
ইরানে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে মেট্রো স্টেশন ও মসজিদ খুলে দেওয়ার ঘোষণা
১৫-০৬-২০২৫
০৬:০৫পিএম
তেহরানে দফায় দফায় বিস্ফোরণ
১৫-০৬-২০২৫
০৫:৫৬পিএম
ইরান-ইসরায়েলের মধ্যে ‘খুব সহজেই’ চুক্তি করাতে পারি: ট্রাম্প
১৫-০৬-২০২৫
০৫:৩৬পিএম
আগামী কয়েকদিন ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাতে পারে ইরান
১৫-০৬-২০২৫
০৫:২১পিএম
ইরানে হামলায় যুক্তরাষ্ট্রকে পাশে চেয়েছিল ইসরায়েল, সাড়া দেয়নি ওয়াশিংটন
১৫-০৬-২০২৫
০৫:১৮পিএম
ইরানের সঙ্গে আলোচনায় প্রস্তুত জার্মানি, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য
১৫-০৬-২০২৫
০৪:৫৩পিএম
ইসরায়েলি হামলা বন্ধ হলে, আমরাও পাল্টা জবাব বন্ধ করবো: ইরান
১৫-০৬-২০২৫
০৪:৪৩পিএম
ইরানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সদর দপ্তরে ইসরায়েলের হামলা
১৫-০৬-২০২৫
০৪:৩২পিএম
ইরান হরমুজ প্রণালি বন্ধ করলে বিশ্বজুড়ে কী প্রভাব পড়বে
১৫-০৬-২০২৫
০৪:২০পিএম
ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে গাজাবাসীর বেদনা কি এবার বুঝবে ইসরায়েলিরা?
১৫-০৬-২০২৫
০৪:০৭পিএম
ইরানে মোসাদের ২ সদস্য গ্রেফতার
১৫-০৬-২০২৫
০৩:৫৬পিএম
ইসরায়েলের হামলার পর ইরানের নাগরিকদের মধ্যে বেড়েছে ঐক্য
১৫-০৬-২০২৫
০৩:৩৮পিএম
ইরানের সামরিক স্থাপনার আশপাশের মানুষদের সরে যেতে বলছে ইসরায়েল
১৫-০৬-২০২৫
০৩:০৮পিএম
যুক্তরাষ্ট্রকে সংঘাতে জড়ানোর চেষ্টায় নেতানিয়াহু, মার্কিনিদের উদ্দেশে বার্তা
১৫-০৬-২০২৫
০১:৫৭পিএম
যুক্তরাষ্ট্র হামলার শিকার হলে ‘নজিরবিহীন’ পাল্টা হামলার হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের
১৫-০৬-২০২৫
০১:২৯পিএম
ইরান-ইসরায়েল সংঘাতে বিপাকে আদানি, ঝুঁকিতে পাহাড়সম বিনিয়োগ
১৫-০৬-২০২৫
০১:২৭পিএম
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইসরায়েলে নিহত বেড়ে ১০
১৫-০৬-২০২৫
১২:২৪পিএম
ইসরায়েল কেন ইরানের ইসফাহানকে ‘টার্গেট’ করেছে?
১৫-০৬-২০২৫
১১:০৬এএম
এবার ইসরায়েলে হামলা চালিয়েছে হুথিরা
১৫-০৬-২০২৫
০৯:০৩এএম
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, ভয়-আতঙ্কে ইসরায়েলের বাসিন্দারা
১৫-০৬-২০২৫
০৮:২৩এএম
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইসরায়েলে নিহত ৭
১৪-০৬-২০২৫
০৬:৩০পিএম
ইরানের একাধিক শহরে ফের ইসরায়েলের হামলা
১৪-০৬-২০২৫
০৫:৫৫পিএম
ক্ষেপণাস্ত্র হামলা বন্ধ না হলে তেহরান জ্বলবে
১৪-০৬-২০২৫
০৫:৪৫পিএম
ইসরায়েলের বেন গুরিয়ন বিমানবন্দর অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ
১৪-০৬-২০২৫
০৫:০৫পিএম
ইসরায়েলকে সহায়তার ব্যাপারে তিন দেশকে সতর্ক করলো ইরান
১৪-০৬-২০২৫
০৫:০৫পিএম
ইসরায়েলের হামলায় ইরানের আরও তিন পরমাণু বিজ্ঞানী নিহত
১৪-০৬-২০২৫
০৪:১০পিএম
তেহরানে আবাসিক ভবনে ইসরায়েলের হামলায় নিহত ৬০
১৪-০৬-২০২৫
০৩:৫৭পিএম
দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ
১৪-০৬-২০২৫
০৩:৫৫পিএম
সাহসী পদক্ষেপ নাকি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিলেন নেতানিয়াহু?
১৪-০৬-২০২৫
০৩:১৫পিএম
আটকে পড়া ইরানি হাজিদের সব ধরনের সহায়তার নির্দেশ সৌদি বাদশাহর
১৪-০৬-২০২৫
০৩:১০পিএম
ইসরায়েলের বিরুদ্ধে পাল্টা হামলা অব্যাহত রাখবে ইরান
১৪-০৬-২০২৫
০১:৫৯পিএম
ইসরায়েলে ইরানের হামলা, বার বার জায়গা বদল করেছেন মার্কিন দূত
১৪-০৬-২০২৫
০১:৩৫পিএম
ইরানের পাল্টা হামলায় ইসরায়েলের ক্ষয়ক্ষতি
১৪-০৬-২০২৫
০১:০৪পিএম
ইরানে হামলা অব্যাহত রাখবে ইসরায়েল
১৪-০৬-২০২৫
১২:৪৫পিএম
ইরানের পাল্টা হামলায় ইসরায়েলে নিহত ৩
১৪-০৬-২০২৫
১২:১৫পিএম
ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধজাহাজ পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র
১৪-০৬-২০২৫
১১:৩৬এএম
ইসরায়েলে ইরানের নতুন ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, আহত ১০
১৪-০৬-২০২৫
১১:১১এএম
ইরান-ইসরায়েলকে থামার আহ্বান জাতিসংঘ মহাসচিবের
১৪-০৬-২০২৫
১০:২৩এএম
ইসরায়েলে ইরানের হামলায় নারী নিহত, আহত অন্তত ৪০
১৪-০৬-২০২৫
০৯:৩৮এএম
একদিনে নয়, বহুদিনের প্রস্তুতি শেষেই ইরানে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল
১৪-০৬-২০২৫
০৮:৫৭এএম
ইসরায়েলি হামলা ইরানের ব্যাপক দুর্বলতা প্রকাশ করেছে
১৪-০৬-২০২৫
০৮:১১এএম
তেহরানে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিস্ফোরণ, জ্বলছে আগুন
১৩-০৬-২০২৫
০৯:০৩পিএম
ইসরায়েলের নতুন হামলায় ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র কারখানা ধ্বংস, নিহত ৮
১৩-০৬-২০২৫
০৮:০৮পিএম
ইসরায়েলের হামলায় ইরানি সেনা ও বিজ্ঞানীদের মৃত্যুতে জামায়াতের শোক
১৩-০৬-২০২৫
০৭:২৮পিএম