চাঁদপুরে ৫ হাজার কেজি জাটকা জব্দ, ১০ জেলে আটক
চাঁদপুরে কোস্টগার্ডের বিশেষ অভিযানে প্রায় ৫ হাজার ১০০ কেজি জাটকা জব্দ করা হয়েছে। এ সময় আহরণের দায়ে ১০ জন জেলেকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাদের অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।
কোস্ট গার্ড সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার (১০ মার্চ) দিবাগত রাত প্রায় ১টার দিকে কোস্ট গার্ড স্টেশন চাঁদপুরের একটি দল চাঁদপুরের চরভৈরবী সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানের সময় ওই এলাকায় একটি সন্দেহজনক কাঠের বোটে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশি করে বোট থেকে প্রায় ৫ হাজার ১০০ কেজি জাটকা জব্দ করা হয়, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৩৫ লাখ ৭০ হাজার টাকা।
এ সময় জাটকা আহরণের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে বোটে থাকা ১০ জন জেলেকে আটক করা হয়। পরবর্তীতে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। আদালত আটককৃত প্রত্যেক জেলেকে ২ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড এবং ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। পরে তাদেরকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মির্জা ওমর ফারুক জানান, অভিযানে জব্দকৃত বিপুল পরিমাণ জাটকা সবার উপস্থিতিতে স্থানীয় এতিমখানা ও অসহায় দরিদ্র মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।
দেশের মৎস্যসম্পদ রক্ষা এবং ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হবে।
