সাভারে পরিত্যক্ত কমিউনিটি সেন্টারে ফের পোড়া দুই মরদেহ উদ্ধার

সাভারে পরিত্যক্ত কমিউনিটি সেন্টারে ফের পোড়া দুই মরদেহ উদ্ধার
সাভারে পরিত্যক্ত সাভার পৌর কমিউনিটি সেন্টার থেকে ফের পোড়া ২ মরদেহ পেয়েছে পুলিশ। ওই দুই মরদেহ এক নারী ও এক ছেলে শিশুর হতে পারে বলে ধারণা পুলিশের।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) দুপুরে সাভার পৌর এলাকার থানা রোড় মহল্লার পরিত্যক্ত সাভার পৌর কমিউনিটি সেন্টারের ভেতর থেকে মরদেহ দুইটি উদ্ধার করে পুলিশ। তবে মরদেহ দুইটির নাম-পরিচয় এখনও নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সাভার কলেজের এক শিক্ষার্থী প্রসাব করার জন্য কমিউনিটি সেন্টারের ভেতরে প্রবেশ করে। পরে ওই শিক্ষার্থী কমিউনিটি সেন্টারের ভেতরে পোড়া মরদেহ দেখতে পেয়ে ৯৯৯ নম্বরে ফোন দেন। পরে সাভার মডেল থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মরদেহ দুইটি শনাক্ত করে।
সাভার মডেল থানার পরিদর্শক (অপারেশন) হেলাল উদ্দিন বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তবে মরদেহ দুইটি পোড়া হওয়ায় তাদের পরিচয় জানা যায়নি। ঘটনাটি খুঁতিয়ে দেখা হচ্ছে।
এর আগে, ২৯ আগস্ট রাতে একই স্থান থেকে হাত-পা বাঁধা অজ্ঞাত এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। তবে সেই মরদেহের পরিচয় এখনো নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ। এরপরে ১১ অক্টোবর রাতে আবারও সাভার পৌর কমিউনিটি সেন্টারের ভেতর থেকে অজ্ঞাত (৩০) এক নারীর অর্ধনগ্ন মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এরপরে ১৯ ডিসেম্বর দুপুরে সাভার পৌর এলাকার থানা রোড়ে মহল্লার পরিত্যক্ত পৌর কমিউনিটি সেন্টারের দ্বিতীয় তলার টয়লেটের ভেতর থেকে এক পুরুষের মরদেহ উদ্ধার করে সাভার মডেল থানা পুলিশ। যা নিয়ে আতঙ্কিত পৌরবাসী।
মাহফুজুর রহমান নিপু/এনএইচআর/জেআইএম