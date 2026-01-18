  2. দেশজুড়ে

ছাত্রদলের মিছিলে ‘এই মুহূর্তে দরকার, শেখ হাসিনা সরকার’ স্লোগান

প্রকাশিত: ০৫:৪৪ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
ছবি ভিডিও থেকে নেওয়া

পটুয়াখালীর বাউফলে ছাত্রদলের মিছিলে ‘এই মুহূর্তে দরকার, শেখ হাসিনা সরকার’ স্লোগান দেওয়ার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

শনিবার (১৭ জানুয়ারি) বিকেলে বাউফল উপজেলার কনকদিয়া ইউনিয়নের আমিরাবাদ বাজারে এ ঘটনা ঘটে। ইউনিয়ন ছাত্রদল ও স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীদের উদ্যোগে নির্বাচনি প্রচারণা উপলক্ষে আয়োজিত মিছিলে এ স্লোগান দেওয়া হয় বলে জানা গেছে।

ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, মিছিল চলাকালে ‘ধরি ধরি ধরি না, ধরলে কিন্তু ছাড়ি না’ স্লোগান দেওয়ার এক পর্যায়ে মিছিলের নেতৃত্বে থাকা উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মূনঈমুল ইসলাম মিরাজ ‘এই মুহূর্তে দরকার ’ বলে স্লোগান শুরু করেন। ঠিক সেই সময় পাশ থেকে কয়েকজন কণ্ঠ মিলিয়ে বলেন ‘শেখ হাসিনা সরকার’।

এর পরপরই মিরাজ আবার ‘বিএনপি সরকার’ বলে স্লোগান দেন। পরে মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা তার সঙ্গে ‘বিএনপি সরকার’ স্লোগান দিতে থাকেন।

এ বিষয়ে উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মূনঈমুল ইসলাম মিরাজ বলেন, ‍“আমি নিজে কখনোই ‘শেখ হাসিনা সরকার’ স্লোগান দেইনি। এটি ছিল একটি নির্বাচনি গণসংযোগ কর্মসূচি। সেখানে দলীয় নেতাকর্মীদের পাশাপাশি অনেক সাধারণ মানুষ যুক্ত ছিলেন। হয়তো তাদের মধ্য থেকেই কেউ ওই স্লোগান দিয়েছেন।”

পটুয়াখালী জেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক শামীম চৌধুরী বলেন, ‘বিষয়টি আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখেছি। এটা নিয়ে কী করা যায় তা খতিয়ে দেখা হবে।’

