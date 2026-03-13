  2. দেশজুড়ে

একদিনে ৯ কবর খুঁড়িনি আগে: গোরখোদক

প্রকাশিত: ০২:১৬ পিএম, ১৩ মার্চ ২০২৬
একদিনে ৯ কবর খুঁড়িনি আগে: গোরখোদক

জীবনে প্রথম একসঙ্গে ৯টি কবর খুঁড়লেন গোরখোদক মুজিবর, বারেক ও রমজান। শুক্রবার (১৩ মার্চ) সকালে তারা কবর খনন কাজ শুরু করেন। এরমধ্যে সাতটি বড় ও দুটি শিশুর কবর।

মোংলা পৌর কবরস্থানের গোরখোদক মুজিবর বলেন, আমরা ১৮-২০ বছর ধরে কবর খনন করি। কিন্তু একদিনে এমন ৯টি কবর কোনোদিন এর আগে খনন করিনি। জীবনে প্রথম আজ খনন করেছি। সেটি আবার এক পরিবারের ৯ জনের। তাই ৯টা কবর এক জায়গায় পাশাপাশি খুঁজেছি। এমন ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক।

রাতে হাসপাতাল থেকে মরদেহ বাড়িতে আনা হয়। এরপর সকালে প্রস্তুতি নেওয়া হয় গোসল, জানাজা ও দাফনের।

একদিনে ৯ কবর খুঁড়িনি আগে: গোরখোদক

এর আগে, বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) মোংলা উপজেলার বেলাই ব্রিজ এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায়া একই পরিবারের ১৩ জন ও মাইক্রোবাস চালক নিহত হন।

