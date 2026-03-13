রংপুরে দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই চালক নিহত
রংপুরের তারাগঞ্জে দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই চালক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (১৩ মার্চ) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়কের তারাগঞ্জ হাজীপুর এলাকার খারুভাজ ব্রিজের পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
এ ঘটনায় একজন চালকের সহকারী (হেলপার) গুরুতর আহত হয়েছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, পঞ্চগড় থেকে ছেড়ে আসা রংপুরগামী পাথরবোঝাই একটি ট্রাক এবং রংপুর থেকে সৈয়দপুরমুখী ইউরিয়া সারবোঝাই বিআরটিসি ট্রাকটি রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়কের তারাগঞ্জ হাজীপুর খারুভাজ এলাকায় পৌঁছালে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুই ট্রাকের সামনের কেবিন দুমড়েমুচড়ে যায়।
ঘটনাস্থলে পাথরবোঝাই ট্রাকের চালক ইদ্রিস আলী (৩৫) নিহত হন। তিনি ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার জলুলী গ্রামের মৃত রহিদুল ইসলামের ছেলে। অপর দিকে বিআরটিসি ট্রাকের চালকও ঘটনাস্থলে নিহত হন। তবে তাৎক্ষণিক তার পরিচয় জানা যায়নি।
দুর্ঘটনায় পাথরবোঝাই ট্রাকের হেলপার আরিফুল (৩২) গুরুতর আহত হন। তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় হাইওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা উদ্ধার করে প্রথমে তারাগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
তারাগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, সকাল সাড়ে ৭টার দিকে হাজীপুর এলাকার খারুভাজ ব্রিজের পশ্চিম পাশে দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। দুর্ঘটনায় দুই ট্রাকের চালক ঘটনাস্থলে নিহত হন এবং একজন হেলপার গুরুতর আহত হন। আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক দুটি মহাসড়ক থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং বর্তমানে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। নিহত বিআরটিসি ট্রাকচালকের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।
জিতু কবীর/আরএইচ/জেআইএম