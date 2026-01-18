মাদারীপুরে সংঘর্ষে আহত যুবকের মৃত্যু, ফের উত্তেজনা
মাদারীপুরে আধিপত্য বিস্তার ও জমিজমা বিরোধকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে আহত আব্বাস চৌধুরী (৪৫) ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। তার মৃত্যুর সংবাদে ওই গ্রামে ফের উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। রোববার (১৮ জানুয়ারি) দুপুরে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
নিহত আব্বাস চৌধুরী মাদারীপুরের ডাসার উপজেলার বালিগ্রাম ইউনিয়নের খাতিয়াল গ্রামের মৃত মোসলেম চৌধুরীর ছেলে।
পুলিশ, নিহতের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে জমিজমা নিয়ে বিরোধ ও গ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ডাসার উপজেলার বালিগ্রাম ইউনিয়নের খাতিয়াল গ্রামের আবুল জমাদ্দারের সঙ্গে একই গ্রামের আব্বাস চৌধুরীর সঙ্গে বিরোধ চলে আসছিল। এরই জেরে মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) দুইপক্ষের লোকজনের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়াসহ হাতবোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। পরের দিন বুধবার (১৪ জানুয়ারি) দুপুরে দুই পক্ষের মধ্যে ফের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এসময় আব্বাস চৌধুরীসহ বেশ কয়েকজনকে কুপিয়ে জখম করে প্রতিপক্ষের লোকজন। পরে গুরুতর অবস্থায় আব্বাসকে উদ্ধার করে প্রথমে মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য এইদিনই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে পরিবারের লোকজন তাকে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে রোববার দুপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান আব্বাস। গ্রামে এই খবর ছড়িয়ে পড়লে ফের উত্তেজনা দেখা দিলে সেনাবাহিনী ও অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাহাঙ্গীর আলম বলেন, আবুল আর আব্বাস গ্রুপের মধ্যে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার ও জমি নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে এই ঘটনা ঘটেছে। আব্বাস চৌধুরীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কেউ যেন নাশকতা বা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটাতে না পারে, সে জন্য অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তাছাড়া সেনাবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ টহলও বাড়ানো হয়েছে। এব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/এনএইচআর/জেআইএম