  2. দেশজুড়ে

লক্ষ্মীপুর-১

বিএনপির প্রার্থী শাহাদাত সেলিমকে শোকজ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি লক্ষ্মীপুর
প্রকাশিত: ০৬:৫৭ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
বিএনপির প্রার্থী শাহাদাত সেলিমকে শোকজ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আচরণবিধি লঙ্ঘন করে ভোট চাওয়ায় লক্ষ্মীপুর-১ আসনের বিএনপির প্রার্থী শাহাদাত হোসেন সেলিমকে শোকজ করা হয়েছে।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) নির্বাচন অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির সদস্য রায়পুর সিভিল জজ আদালতের বিচারক বিল্লাল হোসেনের স্বাক্ষরিত চিঠির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

কারণ দর্শানোর নোটিশে উল্লেখ করা হয়, সেলিম সমাবেশ করে ভোট চেয়েছেন এবং তা নিজের ফেসবুকে প্রকাশ করেছেন। একজন প্রার্থী হিসেবে এ কর্মকাণ্ড সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এজন্য তার বিরুদ্ধে কেন নির্বাচন কমিশনে সুপারিশসহ অভিযোগ করা হবে না সে বিষয়ে আগামী ২০ জানুয়ারি স্ব-শরীর বা প্রতিনিধির মাধ্যমে হাজির হয়ে ব্যাখ্যা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, ১৭ জানুয়ারি সমাবেশ করে ভোট চাওয়ার একটি ভিডিও সেলিম তার ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডিতে প্রকাশ করেন। ২৭ সেকেন্ডের ভিডিওটিতে তাকে বলতে শোনা যায়, ‘আমাকে একটা ভোট দিবেন? দেবেন আমাকে একটা ভোট। আমি আপনাদের ছেলে, আমি আপনাদের ভাই। আমি আপনাদের বোনের ছেলে, আমি আপনাদের ভাইয়ের ছেলে। আমার অধিকার আছে, আমার দাবি আছে। আমি এই দাবি নিয়ে দীর্ঘদিন যাবত রাজনীতি করছি। আমি আপনাদের সেবা করতে চাই। আপনাদের সেবা করতে করতে আমি আমার জীবনকে উৎসর্গ করতে চাই।’

লক্ষ্মীপুর-১ আসনের নির্বাচনের অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির সদস্য বিল্লাল হোসেন শোকজপত্রে উল্লেখ করেন, সেলিম নিজের পক্ষে ভোট চেয়ে ফেসবুক আইডিতে প্রকাশ করেন। ভিডিওটি যাচাই করে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেছে। এজন্য তাকে কারণ দর্শানোর জন্য বলা হয়েছে। কারণ দর্শানোর নোটিশ তাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রামগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কাজল কায়েস/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।