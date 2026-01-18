শ্রীমঙ্গলে কারখানার মেশিন বিস্ফোরণে সহকারী ম্যানেজার নিহত
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে রশনী পলি ফাইবার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কারখানার থার্মাল অয়েল হিটার মেশিন বিস্ফোরণে মো. আসাদুল ইসলাম (৪৫) নামের একজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন তিনজন।
শনিবার (১৭ জানুয়ারি) রাত ১১টার দিকে থার্মাল অয়েল হিটার মেশিন রক্ষণাবেক্ষণের সময় ব্যাকফায়ার করায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত আসাদুল ইসলাম কারখানার সহকারী ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার বাড়ি গাইবান্ধায়।
আহত ব্যক্তিরা হলেন বয়লারের হেলপার আব্দুল হাকিম, ইলেকট্রিশিয়ান আব্দুল বাশার চেস্তি এবং গোলাম রব্বানী।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) বিকেল কারখানার রেসিডেন্স ম্যানেজার শাকিল আহমেদ জানান, শনিবার রাতে কারখানার থার্মাল অয়েল হিটার মেশিন রক্ষণাবেক্ষণের সময় ব্যাকফায়ার করায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে কারখানার সহকারী ম্যানেজার আসাদুল ইসলাম নিহত হন। আহত তিনজনের চিকিৎসা চলছে।
তিনি আরও বলেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখতে চার সদস্যবিশিষ্ট কমিটি করা হয়েছে। নিহত ব্যক্তির পরিবারের জন্য সার্বিক সহযোগিতা করা হবে।
এ বিষয়ে শ্রীমঙ্গল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ জহিরুল ইসলাম মুন্না বলেন, মেশিন বিস্ফোরণে নিহতের ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
