বাণিজ্যমেলায় ক্রোকারিজ পণ্য কিনতে ক্রেতাদের ভিড়

বাণিজ্যমেলায় ক্রোকারিজ পণ্য কিনতে ক্রেতাদের ভিড়
পূর্বাচলের চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে মাসব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা ক্রেতা- দর্শনার্থীদের পদচারণায় জমে উঠেছে। ক্রেতা-দর্শনার্থী বাড়ায় আকর্ষণীয় নানা অফার আর ছাড় দিচ্ছে বিভিন্ন স্টল। এছাড়া ক্রোকারিজ পণ্যের স্টলে রয়েছে ক্রেতাদের ভিড়।
মেলায় মাত্র ১২০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে নানা ধরনের ক্রোকারিজ পণ্য। তুলনামূলক সস্তায় নিত্যপ্রয়োজনীয় এসব পণ্য পেয়ে স্টলগুলোতেও ক্রেতাদের বেশ ভিড়।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) মেলার সিফা এন্টারপ্রাইজ ক্রোকারিজ পণ্যের স্টলে গিয়ে এমন চিত্র চোখে পড়ে।
স্টলটিতে দৃষ্টিনন্দন করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে গৃহস্থালি অসংখ্য জিনিসপত্র। এখানে চামচ, ছুরি, কাটার, কাপ, মগ, মেলামাইনের প্লেট, মেলামাইনের গামলা, ছাকনি, বাচ্চাদের খেলনা, শোপিসসহ নানা পণ্য একই দামে বিক্রি হচ্ছে। অনেকেই নিজেদের চাহিদা মতো কিছু না কিছু কিনে নিয়ে যাচ্ছেন এ স্টল থেকে।
ক্রোকারিজ পণ্য কিনছিলেন জীবন নেছা বেগম। তিনি বলেন, রান্নার কাজে ব্যবহার করা যায় এমন সব নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য এখানে কম দামে পাচ্ছি। কিছু কাপ, মগ ও আমার বাচ্চার জন্য একটি খেলনা কিনেছি।
জান্নাত আক্তার নামের এক ক্রেতা জানান, মেলায় ক্রোকারিজ স্টলে নিত্য প্রয়োজনীয় নানা পণ্যে ব্যাপক ছাড় দিচ্ছে। সংসারের প্রয়োজনীয় বেশ কিছু পণ্য কিনলাম। এখন কিছু প্লেট আর চামচ কিনব। তাই পছন্দ সই জিনিসগুলো বেছে নিচ্ছি।
সিফা এন্টারপ্রাইজ ক্রোকারিজ স্টলের ম্যানেজার সুমন হোসেন বলেন, মেলায় প্রথম দিকে শীতের জন্য ক্রেতা দর্শনার্থীর প্রতি কম ছিল। ছুটির দিনগুলো থেকে মেলা বেশ জমে উঠেছে। ক্রেতা টানতে আমরাও বিশেষ ছাড়ে বিক্রি করছি। এসব পণ্য কিনতে আমাদের স্টলে ক্রেতা-দর্শনার্থীরা ভিড় করছেন। বেশ সাড়া পাচ্ছি। আশা করছি সামনের দিনগুলোতে আরও বিক্রি বাড়বে।
