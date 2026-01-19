কমিউনিটি সেন্টারে পোড়া দুই মরদেহ, সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ভবঘুরে আটক

কমিউনিটি সেন্টারে পোড়া দুই মরদেহ, সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ভবঘুরে আটক
সাভারে পরিত্যক্ত পৌর কমিউনিটি সেন্টার থেকে দুই পোড়া মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এক ভবঘুরে যুবককে আটক করেছে পুলিশ।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) বিকেলে থানা রোড এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।
আটক ওই ভবঘুরে যুবকের নাম সম্রাট হোসেন ওরফে কিং খান (৩৪)। তিনি থানা রোডে বিভিন্ন এলাকায় অবস্থান নিয়ে রাতে পরিত্যক্ত ওই ভবনটিতে থাকতেন। তাকে সবাই পাগল হিসেবেই জানতো।
ঢাকা জেলা উত্তরের গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইদুল ইসলাম বলেন, কয়েকটি সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনার পর তাকে আটক করা হয়। সম্রাট ৬টি হত্যার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে বলেও জানান তিনি। পরে বিস্তারিত জানানো হবে বলেও জানান পুলিশের ওই কর্মকর্তা।
