ফরিদপুরে ১২৫ কেজি ওজনের কষ্টি পাথরের মূর্তি উদ্ধার
ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায় ১২৫ কেজি ওজনের একটি কষ্টি পাথরের মূর্তি উদ্ধার করেছে র্যাব। রোববার (১৮ জানুয়ারি) বিকালে উপজেলার বুড়াইচ গ্রামের মধ্যপাড়া এলাকার আকবর মোল্লার ছেলে সাদ্দাম মোল্লার বাড়ির দক্ষিণ পাশে পুকুর থেকে মূল্যবান কষ্টি পাথরের মূর্তিটি উদ্ধার করা হয়। এ সময় সাদ্দাম হোসেনকে আটক করা হয়েছে।
আলফাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবুল হাসনাত খান জাগো নিউজকে বলেন, র্যাব মূর্তিসহ সাদ্দাম হোসেন নামক একজনকে আটক করে থানায় হস্তান্তর করেছেন। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ফরিদপুর র্যাবের স্কোয়াড্রন লিডার তারিকুল ইসলাম বলেন, সাদ্দম হোসেনের ভাষ্যমতে কষ্টি পাথরের মূর্তিটির ওজন ১২৫ কেজি। মূর্তিটি তিন কোটি টাকায় বিক্রির চেষ্টা করে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কষ্টি পাথরের মূর্তিসহ সাদ্দাম হোসেনকে আটক করে স্থানীয় থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
