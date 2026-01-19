  2. দেশজুড়ে

মিরসরাইয়ে সিলিন্ডারবাহী গাড়ি উল্টে পথচারী নিহত

উপজেলা প্রতিনিধি
উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ১১:১৩ এএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
মিরসরাইয়ে সিলিন্ডারবাহী গাড়ি উল্টে পথচারী নিহত

মিরসরাইয়ে গ্যাস সিলিন্ডারবাহী গাড়ি উল্টে পথচারী এক ভিক্ষুকের মৃত্যু হয়েছে। এতে চালক ও হেলপার গুরুতর আহত হয়েছেন।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৭টায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নিজামপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহতের নাম আব্দুর রহমান (৪২)। তিনি উপজেলার করেরহাট ইউনিয়নের দক্ষিণ অলিনগর এলাকার বাসিন্দা। কিছুটা দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী আব্দুর রহমান পেশায় একজন ভিক্ষুক।

হাইওয়ে পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, সোমবার উপজেলার নিজামপুর এলাকার সকাল সাড়ে ৭টায় চট্টগ্রামমুখী লেনে একটি এলপিজি সিলিন্ডারবাহী ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কে মুহূর্তে উল্টে যায়। উল্টে যাওয়ার আগে পাশে থাকা এক পথচারীকে সড়ক বিভাজকের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা দিলে পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে নিহত হন তিনি।

এ বিষয়ে কুমিরা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাকির রব্বানী বলেন, সকালে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে।

এম মাঈন উদ্দিন/আরএইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।