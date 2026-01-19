পিরোজপুরে বিএনপিতে যোগ দিলেন শতাধিক সনাতন ধর্মাবলম্বী
পিরোজপুরের নেছারাবাদে জিয়াউর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শতাধিক হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম-আহ্বায়ক ও বলদিয়া ইউনিয়ন নির্বাচন কমিটির সমন্বয়কারী আজাহারুল ইসলাম টুটুলের নেতৃত্বে বিএনপিতে যোগ দেন তারা।
শনিবার (১৭ জানুয়ারি) উপজেলার বলদিয়া ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাটাপিটানিয়া আনন্দবাজারে তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিরোজপুর-২ সংসদীয় আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আহম্মদ সোহেল মনজুর সুমনের সমর্থনে নির্বাচনী সেন্টার কমিটি গঠন অনুষ্ঠানে তারা যোগ দেন।
সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগী সুভাষ চন্দ্র হালদারের সভাপতিত্বে ও ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মহাসিন রেজার সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মো. শহিদুল ইসলাম বাহাদুর, নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মো. আজহারুল ইসলাম টুটুল, বলদিয়া ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক অবঃ মাস্টার মো. এনামুল হক রতন, উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম-আহ্বায়ক মো. মাহমুদুল হাসান বাবু, সুটিয়াকাঠী ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক মো. রুহুল আমীন প্রমুখ।
বিএনপিতে যোগ দিতে আসা হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষে থেকে অনুষ্ঠানের সভাপতি সুভাষ চন্দ্র হালদার বলেন, আমরা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ও তার সুযোগ্য সন্তান তারেক রহমানের আদর্শে অনুপ্রেরিত হয়ে বিএনপিতে যোগদান করেছি। তারেক রহমানের নেতৃত্বে ৩১ দফার আঙ্গিকে বাংলাদেশকে সাজাতে বিএনপির কোনো বিকল্প নেই। তাই জিয়াউর রহমানের আদর্শে গড়া দল বিএনপিতে আমরা শতাধিক হিন্দু ধর্মাবলম্বী যোগদান করেছি।
বলদিয়া ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক মো. ইনামুল হক রতন বলেন, নেছারাবাদ উপজেলায় সনাতন সম্প্রদায়ের লোকেদের প্রায় ৪০ শতাংশ ভোটার রয়েছে। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক বলদিয়া ইউনিয়নে সবচেয়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা বসবাস করছেন। তারা আমাদের জানিয়েছেন জিয়াউর রহমানের আদর্শে অনুপ্রেরিত হয়ে বিএনপিতে যোগ দেবেন। তারই ধারাবাহিকতায় আজকে শতাধিক সনাতন ধর্মাবলম্বীরা বিএনপিতে যোগদান করেছে। তাদের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই।
উপজেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক ও বলদিয়া ইউনিয়ন বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সমন্বয়ক মো. আজহারুল ইসলাম টুটুল বলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সবসময় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে জনগণের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে। তারেক রহমানের নেতৃত্বে ঘোষিত ৩১ দফা দেশের মানুষের মুক্তির সনদে পরিণত হয়েছে। সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আজ বলদিয়া ইউনিয়নে শতাধিক সনাতন ধর্মাবলম্বী ভাই-বোন বিএনপিতে যোগদান করেছেন।
মো. তরিকুল ইসলাম/এনএইচআর/এমএস