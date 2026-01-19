  2. দেশজুড়ে

মিরসরাইয়ে পৃথক দুর্ঘটনা

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ১০ কিলোমিটারে যানজট

প্রকাশিত: ০১:১৮ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ১০ কিলোমিটারে যানজট

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে এলপিজি সিলিন্ডারবাহী একটি গাড়ি উল্টে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের অন্তত ১০ কিলোমিটার এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনে এ যানজট তৈরি হয়।

এছাড়া বেলা ১১টায় মিরসরাই সদরের ইউটার্নে একটি ট্রাক উল্টে গেলে যানজট আরও তীব্র হয়। এতে ব্যস্ত সময়ে হাজারো যাত্রী চরম দুর্ভোগে পড়েছেন। সড়কে আটকা পড়েছে হাজার হাজার গাড়ি।

স্থানীয়রা জানান, সকালে সিলিন্ডারবোঝাই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চট্টগ্রামমুখী লেনে উল্টে গেলে রাস্তা ব্লক হয়ে পড়ে। এতে দ্রুত মহাসড়কের দুদিকে গাড়ির দীর্ঘ লাইন তৈরি হয়। বিশেষ করে চট্টগ্রামমুখী লেনে অন্তত ১০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে সৃষ্টি হয় তীব্র যানজট। যাত্রীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে পড়েন মহাসড়কে। এসময় নিজামপুর থেকে মিঠাছরা পর্যন্ত যানজট দেখা দেয়। এছাড়া একদিন বেলা সাড়ে ১১টায় মিরসরাই পৌর সদরের একটি ডাম্প ট্রাকের ধাক্কায় দৈনিক জনতা পত্রিকার মিরসরাই প্রতিনিধি আবদুল মান্নান রানা গুরুতর আহত হয়েছে। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চমেকে পাঠানো হয়েছে।

বড়তাকিয়া এলাকার অফিসগামী সাইফুল ইসলাম জানান, প্রতিদিন বাড়ি থেকে চট্টগ্রামে নিজ কর্মস্থলে যাই। প্রতিদিনের মতো নির্দিষ্ট সময়ে বের হয়েছি। কিন্তু নিজামপুর এলাকায় গাড়ি দুর্ঘটনার কারণে এখনও সড়কে আটকে পড়েছি।

চট্টগ্রামের একটি কলেজের শিক্ষার্থী ইফতেখার শাহীন বলেন, আমার দুপুর দেড়টায় পরীক্ষা। নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছাতে না পারলে হলে ঢুকতে পারবো না।

এ বিষয়ে কুমিরা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাকির রব্বানী বলেন, গাড়িটি উল্টে যাওয়ার পরই তীব্র যানজট তৈরি হয়। আমরা দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করেছি। দুর্ঘটনাকবলিত গাড়িটি সরিয়ে নিতে সড়কে কিছুক্ষণ যানজট ছিল। সিলিন্ডারগুলো নিরাপদে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। গাড়িটি ক্রেন দিয়ে অপসারণের কাজ চলছে।

জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জাকারিয়া জানান, মিরসরাই পৌর সদরে উল্টে যাওয়া গাড়ি উদ্ধারের কাজ চলছে। আশা করছি যানজট নিরসন হয়ে যাবে।

