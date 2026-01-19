সাভারে কমিউনিটি সেন্টারের ৫ খুনেই জড়িত সম্রাট, দাবি পুলিশের

সাভারে কমিউনিটি সেন্টারের ৫ খুনেই জড়িত সম্রাট, দাবি পুলিশের
সাভারে পরিত্যক্ত পৌর কমিউনিটি সেন্টার থেকে দুই পোড়া মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় আটক সম্রাটের কাছ থেকে চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছে পুলিশ। শুধু কমিউনিটি সেন্টারের ৫ হত্যাই নয়, সাভার মডেল মসজিদের সামনে উদ্ধার হওয়া বৃদ্ধার মৃত্যুর জন্যও সম্রাটই দায়ী বলে জানিয়েছে পুলিশ।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সকালে সাভার থানায় সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান ঢাকা জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আরাফাতুল ইসলাম।
তিনি বলেন, কয়েকটি সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনার পর একটি ভিডিওতে দেখা যায়- একটি মরদেহ কাঁধে নিয়ে ভবঘুরে সম্রাট হেঁটে যাচ্ছে। এরপরই তাকে আটক করে চলে জিজ্ঞাসাবাদ। জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে সম্রাট স্বীকার করে, কমিউনিটি সেন্টারের ৫টি হত্যাকাণ্ডেই সে জড়িত। শুধু তাই নয়, সাভার মডেল মসজিদের সামনে এক বৃদ্ধাকেও হত্যা করে সে।
তবে কেন এ হত্যাকাণ্ড চালাতেন সম্রাট তা নিশ্চিত নয় পুলিশ। ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদে বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া যাবে বলে জানান পুলিশের ওই কর্মকর্তা।
পুলিশ বলছে, হত্যাকাণ্ডের শিকার ৬ জনের মধ্যে ১ জনের পরিচয় পাওয়া গেছে, বাকি ৫ জনের পরিচয় এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তাদের পরিচয় নিশ্চিত করতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।
এদিকে রোববার পোড়া দুই মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে। ওই মামলায় ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে আদালতে পাঠানো হয় সম্রাটকে। আর মরদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
মাহফুজুর রহমান নিপু/এফএ