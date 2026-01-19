গণভোট শুধু সরকারের প্রচারণা নয়, সবার দায়িত্ব: জ্বালানি উপদেষ্টা

গণভোট শুধু সরকারের প্রচারণা নয়, সবার দায়িত্ব: জ্বালানি উপদেষ্টা
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেছেন, ‘গণভোট প্রচারণা শুধু সরকারের নয়, এটা প্রচার করার সবার দায়িত্ব। গণভোট প্রচারণার জন্য প্রত্যেক উপদেষ্টা বিভিন্ন জেলায় জেলায় যাচ্ছেন।’
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সকালে টাঙ্গাইল পৌর শহীদ স্মৃতি উদ্যানে ‘ভোটের গাড়ি’ গণভোট প্রচারণায় তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি আরও বলেন, গণভোট ও ভোট সফল করার মূল দায়িত্ব রাজনৈতিক দলগুলোর। আগামী ২২ তারিখের পর প্রার্থীরা তাদের প্রচারণার পাশাপাশি গণভোটের প্রচারণাও শুরু করবে। সম্প্রতি প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে সেখান তারা গণভোটের প্রচারণা করবে।
এর আগে তিনি তার বক্তব্যে গণভোট কেন এবং কী কারণে দিতে হবে সেটি ব্যাখ্যা করেন এবং সাবেক ফ্যাসিস্ট সরকারের সমালোচনা করেন।
এসময় জেলা প্রশাসক শরীফা হক, পুলিশ সুপার মুহম্মদ শামসুল আলম সরকার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মহন্ত কুমার মহন্ত, জেলা সিনিয়র নির্বাচন কর্মকর্তা তাজুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
