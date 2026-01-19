  2. দেশজুড়ে

হাটহাজারীতে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০১:৫৮ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় ইয়াসিন (১৭) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছে।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সকাল পৌনে ১০টার দিকে চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি আঞ্চলিক মহাসড়কের হাটহাজারী উপজেলার ফতেয়াবাদ গার্লস হাইস্কুলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ইয়াসিন হাটহাজারী উপজেলার মাছুয়াঘোনা এলাকার মধ্যম মাদার্সা গ্রামের বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সকাল আনুমানিক ৯টা ৩৫ মিনিটের দিকে ফতেয়াবাদ গার্লস হাইস্কুলের সামনে দ্রুতগামী অজ্ঞাতনামা ট্রাক মোটরসাইকেলে সজোরে ধাক্কা দেয়। সংঘর্ষের পর ট্রাকটি দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এতে গুরুতর আহত হয় ইয়াসিন। একই দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলে থাকা আরও একজন আহত হয়।

ঘটনার পরপরই স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (চমেক) নিয়ে যান। সেখানে সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে কর্তব্যরত চিকিৎসক ইয়াসিনকে মৃত ঘোষণা করেন।

রাউজান হাইওয়ের ওসি মোহাম্মদ উল্লাহ জানান, ঘটনার বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান এবং ঘাতক ট্রাকটি শনাক্ত করতে তদন্ত কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

এ মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। দ্রুত ঘাতক ট্রাক শনাক্ত করে দায়ী চালকের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

