বগুড়ায় ঘুস নেওয়ার অভিযোগে পুলিশ সদস্যকে গণপিটুনি

প্রকাশিত: ০৫:৪৩ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
বগুড়ার ধুনটে রাস্তায় চেকপোস্ট বসিয়ে মোটরসাইকেল চালকের কাছ থেকে ঘুস নেওয়ার অভিযোগে আব্দুল খালেক নামে এক পুলিশ সদস্য গণপিটুনির শিকার হয়েছে।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সকাল ১১টার দিকে ধুনট-শেরপুর আঞ্চলিক সড়কের হুকুম আলী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আব্দুল খালেক ধুনট থানার কর্মরত আছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার সকালে হুকুম আলী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় টিএসআই আবুল কালামের নেতৃত্বে চেকপোস্ট বাসানো হয়। সেখানে আব্দুল খালেক ও আব্দুল হামিদ নামে পুলিশ সদস্য দায়িত্ব পালন করছিলেন। এ সময় রাস্তায় মোটরসাইকেলের কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করতে থাকেন পুলিশ সদস্যরা। তল্লাসী চলাকালে রাস্তায় একটি মোটরসাইকেল চালকের হেলমেট না থাকায় তার বিরুদ্ধে মামলা দেন টিএসআই আবুল কালাম আজাদ। একই সময় আরও একটি মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে চালকের কাছ থেকে এক হাজার টাকা ঘুস নিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে পুলিশ সদস্য আব্দুল খালেকের বিরুদ্ধে।

এদিকে ঘুস নেওয়ার বিষয়টি স্থানীয়রা টের পেয়ে তাৎক্ষনিকভাবে পুলিশ সদস্য আব্দুল খালেককে ধরে গণপিটুনি দেওয়া শুরু কনে। অবস্থা বেগতিক ভেবে আব্দুল খালেক ঘটনাস্থল থেকে কৌশলে সটকে পড়েন। এসময় উত্তেজিত জনতা অন্য পুলিশ সদস্যদের ঘেরাও করে রাখে। সংবাদ পেয়ে থানার এসআই মোস্তাফিজার রহমান ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিচার করার কথা বলে একঘণ্টা পর তাদের উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নেন।

অভিযুক্ত পুলিশ সদস্য আব্দুল খালেক বলেন, ঘটনাস্থলে জনগন আমার দেহ তল্লাসী করে আমার কাছে একটি টাকাও পায়নি। তারপরও ঘুস নেওয়ার মিথ্যা অভিযোগে জনগণ আমাকে লাঞ্ছিত করেছে।

এ বিষয়ে টিএসআই আবুল কালাম আজাদ বলেন, সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তাদের নির্দেশে হুকুম আলী বাসষ্ট্যান্ড এলাকায় চেকপোস্ট বসানো হয়। সেখানে একটি মোটরসাইকেল আটক করে কাজপত্র যাচাই করতে থাকি। এসময় পুলিশ সদস্য আব্দুল খালেক অন্য একটি মোটরসাইকেল আটক করে ছেড়ে দিয়েছে। এসময় চালকের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে কী, না তা আমি জানি না। তবে জনগন উত্তেজিত হয়ে পুলিশ সদস্যকে লাঞ্ছিত করেছে।

