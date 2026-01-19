  2. দেশজুড়ে

পাথরবোঝাই ট্রাক থেকে ৩১ লাখ টাকার ভারতীয় জিরা আটক

প্রকাশিত: ০৭:২৪ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
হবিগঞ্জের মাধবপুরে পাথরবোঝাই ট্রাক থেকে ৩১ লাখ টাকার ভারতীয় জিরা জব্দ করেছে বিজিবি।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) ভোরে উপজেলার জগদীশপুর মুক্তিযোদ্ধা চত্বর এলাকা থেকে হবিগঞ্জ ৫৫ বিজিবি ব্যাটালিয়ন অভিযান চালিয়ে এসব জিরা জব্দ করে।

হবিগঞ্জ ৫৫ বিজিবির অধিনায়ক কর্নেল তানজিলুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, জব্দকৃত পণ্য আইনানুগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হবিগঞ্জ কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পাশাপাশি চোরাচালান চক্রে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের লক্ষ্যে বিজিবির গোয়েন্দা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সীমান্তবর্তী জনগণকে চোরাচালান ও মাদকদ্রব্য বিরোধী সামাজিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

বিজিবি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ৫৫ বিজিবির একটি বিশেষ টহল দল সোমবার ভোর রাতে সীমান্ত জগদীশপুর মুক্তিযুদ্ধ চত্বর এলাকায় পাথরবোঝাই একটি ট্রাকে তল্লাশি চালায়। এ সময় পাথরের নিচে অভিনব কায়দায় বস্তার ভেতরে লুকানো অবস্থায় বিপুল পরিমাণ ভারতীয় জিরা জব্দ করা হয়। যার আনুমানিক মূল্য ৩১ লাখ ৫ হাজার টাকা।

