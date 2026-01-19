পিরোজপুরে হত্যা মামলায় ৬ জনের যাবজ্জীবন

পিরোজপুরে হত্যা মামলায় ৬ জনের যাবজ্জীবন
পিরোজপুরে হত্যা মামলায় ছয়জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন জেলা দায়রা জজ আদালত। একই সঙ্গে দশ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) পিরোজপুর জেলা জজ আদালতের বিচারক মুজিবুর রহমান এই রায় দেন।
দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন, স্বপন ওরফে সোহেল মোল্লা (২৮) কাদের মোল্লা (৩৫) আব্দুল রশীদ মোল্লা (৭০) ইরানী বেগম (২৫) সুফিয়া বেগম (৪৫) ও পুন্ন বেগম। মামলার অপর আসামি রোজিনাকে বেকসুর খালাশ দেন আদালত।
এছাড়া অন্য আসামিদের মধ্যে আব্দুর রব মোল্লা, মন্নাফ মোল্লা, ও মুনসুর মোল্লা আদালতে বিচারাধীন অবস্থায় মারা যান।
মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৫ সালের ২২ অক্টোর পিরোজপুর জেলার ইন্দুরকানী উপজেলার চন্ডিপুরে জমিজমাসংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের আঘাতে আবু আকনের মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় আব্দুল জব্বার বাদী হয়ে পিরোজপুর আদালতে মামলা করেন।
পিরোজপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) আবুল কালাম আকন জানান, সোমবার পিরোজপুর দায়রা ও জেলা জজ আদালতের বিচারক মুজিবর রহমান সেসন ৬ জন আসামিকে যাবজ্জীবন দিয়েছেন এবং দশ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন। অপর আসামি রোজিনা বেগমকে বেকসুর খালাস প্রদান করা হয়। অন্যান্য ৩ আসামি আদালতে বিচারাধীন অবস্থায় মারা যান।
তিনি আরও জানান, মামলাটি ছিল জমিজমা ও সুপারি পাড়াকে কেন্দ্র করে। ওই ঘটনায় মারামারিতে ভুক্তভোগী ভিকটিম আবু আকন (৪২) মারাত্মক জখম প্রাপ্ত হয়ে পিরোজপুর সদর হাসাপাতালে ভর্তি হন। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনায় রেফার করা হয়। পরে খুলনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
মো. তরিকুল ইসলাম/এমএন/জেআইএম