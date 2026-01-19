গণভোট আগামীর বাংলাদেশকে সামনের দিকে নিয়ে যাবে: আদিলুর রহমান

গণভোট আগামীর বাংলাদেশকে সামনের দিকে নিয়ে যাবে: আদিলুর রহমান
জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণভোট ১০০ বছরের আগামীর বাংলাদেশকে সামনের দিকে নিয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৬টায় ভৈরব উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে গণভোট-২০২৬ উপলক্ষে আয়োজিত গণভোট বিষয়ক উদ্বুদ্ধকরণ সভায় এ কথা বলেন তিনি।
উপদেষ্টা আদিলুর রহমান বলেন, ‘বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাবে আর পেছনের দিকে যাবে না। দেশ আর কখনো আধিপত্যবাদের কাছে মাথানত করবে না। কোনো শক্তি আর দেশের মানুষদের চোখ রাঙাতে পারবে না। সেজন্যই ১২ তারিখে রায় দেবেন। বুকের মধ্য লাল-সবুজের পতাকা ধারণা করে আল্লাহর নামে ভোট দিতে যাবেন। ভোট দেবেন জুলাই সনদের পক্ষে। পার্লামেন্টে যাকে খুশি তাকে ভোট দেবেন।’
স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক জেবুন্নাহার শাম্মির সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান।
সভায় ভৈরব উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এ এইচ এম আজিমুল হকের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব রেজাউল মাকছুদ জাহেদী, ভৈরব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কে এম মামুনুর রশীদ, ভৈরব সেনা ক্যাম্পের কমান্ডার জুনাইদ বিন মোর্তুজা প্রমুখ।
রাজীবুল হাসান/এসআর/জেআইএম