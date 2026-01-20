  2. দেশজুড়ে

বক্তব্যের সময় ‘ভুয়া’ স্লোগান, মঞ্চ ছাড়লেন আসিফ নজরুল

প্রকাশিত: ০১:১৯ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
গাইবান্ধায় ‘হ্যাঁ ভোট’ কার্যক্রম উদ্বোধন ও ভোটার সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় হট্টগোলের ঘটনা ঘটেছে। সভায় প্রধান অতিথি আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলের বক্তব্য চলাকালে ‘ভুয়া ভুয়া’ বলে স্লোগান দেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বিকেলে গাইবান্ধা ইনডোর স্টেডিয়ামে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দিচ্ছিলেন আইন ও বিচার বিভাগীয় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। বক্তব্যের এক পর্যায়ে তিনি শহীদ হাদির হত্যাকারীদের বিচার প্রসঙ্গে বলেন, ‘হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে যে কণ্ঠ উচ্চারিত হয়েছে তা জাগ্রত রাখতে হবে। ত্রুটিপূর্ণ চার্জশিটের বিষয়ে আদালত তার কাজ করেছেন। আমরা মন্ত্রণালয় থেকেও দ্রুত বিচারকার্য নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছি।’

এ বক্তব্যের পর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা প্রশ্ন তুললে উত্তরে আসিফ নজরুল বলেন, ‘চার্জশিট যদি গৃহীত না হয়, তাহলে আপনার কথার পেছনে যুক্তি থাকতে হবে। আর আমাদের মেয়াদ শেষ হলে বিচার হবে না—এমন আত্মবিশ্বাসহীনতা কেন?’

এই উত্তরের পরই শুরু হয় হট্টগোল। মঞ্চের সামনে থাকা আন্দোলনকারীরা দাঁড়িয়ে স্লোগান দিতে থাকেন- ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস!’, ‘আমার ভাই কবরে, খুনি কেন বাইরে?’, ‘আইন উপদেষ্টা কী করেন, আসিফ নজরুল কী করেন?’ এক পর্যায়ে আসিফ নজরুল মতবিনিময় সভার হল রুম থেকে বের হয়ে যান।

এসময় গাইবান্ধা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান মোল্লা, জেলা পুলিশ সুপার মো. জসিম উদ্দীনসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তা ও ছাত্র-জনতা উপস্থিত ছিলেন।

