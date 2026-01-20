  2. দেশজুড়ে

আন্দোলনে নরসিংদীর জেল পলাতক শীর্ষ সন্ত্রাসী অপুকে কুপিয়ে হত্যা

প্রকাশিত: ০২:১৫ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
আন্দোলনে নরসিংদীর জেল পলাতক শীর্ষ সন্ত্রাসী অপুকে কুপিয়ে হত্যা

নরসিংদীর রায়পুরায় জেল পলাতক শীর্ষ সন্ত্রাসী অপুকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। সোমবার (১৯ জানুয়ারি) দিবাগত রাতে উপজেলার মরজাল ইউনিয়নের একটি স’মিলের ভেতরে এ হত্যার ঘটনা ঘটে।

খবর পেয়ে মঙ্গলবার সকালে রায়পুরা থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালে পাঠায়। নিহত অপুর বিরুদ্ধে হত্যা, অস্ত্র, মাদকসহ কমপক্ষে ৯টি মামলা রয়েছে।

নিহত অপু আহমেদ (৪৫) মরজাল ইউনিয়নের পাহাড় মরজাল এলাকার হাবিবুর রহমানের ছেলে। ২৪ জুলাই আন্দোলনের সময় নরসিংদী কারাগারে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের পর বন্দি অবস্থা থেকে পালিয়ে যান অপু। পলাতক থাকলেও তিনি নিয়মিত এলাকায় যাতায়াত করছিলেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় দুর্বৃত্তরা তাকে কুপিয়ে হত্যা করে। মঙ্গলবার সকালে স্থানীয়রা স’মিলের ভেতরে রক্তাক্ত অবস্থায় একটি মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে। পরে মুখ দেখে এটি অপুর মরদেহ বলে শনাক্ত করে কয়েকজন। পরে খবর পেয়ে রায়পুরা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে।

রায়পুরা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নাজমুল ইসলাম বলেন, স্থানীয়দের সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, নিহত অপু আহমেদের বিরুদ্ধে অস্ত্র, মাদক ও হত্যা মামলাসহ আনুমানিক ৮ থেকে ৯টি মামলা রয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে এবং আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

