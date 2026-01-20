হবিগঞ্জে তারেক রহমানের আগমন উপলক্ষে ব্যাপক প্রস্তুতি
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের হবিগঞ্জ আগমন উপলক্ষে ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। জনসভা সফল করতে দফায় দফায় বৈঠক করছেন বিএনপি নেতারা। একাধিকবার পরিদর্শন করেছেন জনসভা স্থল শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলা পরিষদের জন্য নির্ধারিত মাঠ। তারেক রহমানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সিএসএফ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি থাকবে দলীয় স্বেচ্ছাসেবীও।
রোববার জনসভাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ জি কে গউছ বলেন, একটি চক্র এখনও দেশের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত আছে। আওয়ামী লীগ যেন প্রশাসনের দৃষ্টি এড়িয়ে কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করতে পারে সে জন্য প্রশাসন তাদের যথাযথ দায়িত্ব পালন করবেন সেটি তাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ। গত ১৭ বছর আওয়ামী লীগের মামলা, হামলা মোকাবিলা করে সরকারকে পরাজিত করে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার করার অধিকার আদায়ে আমরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছি।
তিনি বলেন, আগামী নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী মূল্যবোধকে জাগ্রত রেখে একটি সুন্দর বাংলাদেশ আমরা গড়তে চাই।
এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক হাজী এনামুল হক, গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী বেলাল, এমএফ অলি, পৌর বিএনপি সভাপতি তাজুল ইসলাম চৌধুরী ফরিদ, যুবদল আহ্বায়ক জালাল আহমেদ, সদস্য সচিব সফিকুর রহমান সিতু প্রমূখ।
উল্লেখ্য, আগামী ২২ জানুয়ারি বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান হবিগঞ্জে নির্বাচনী জনসভায় বক্তৃতা করবেন। এর আগে তিনি সিলেট ও মৌলভীবাজারে জনসভায় বক্তৃতা করবেন এবং দলীয় প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেবেন।
সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/এনএইচআর/এমএস