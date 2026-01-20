সিরাজগঞ্জে মুফতি আমির হামজার বিরুদ্ধে মামলা
ইসলামি বক্তা মুফতি আমির হামজার বিরুদ্ধে সিরাজগঞ্জে মামলা হয়েছে। সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোকে নিয়ে কটূক্তি করার অভিযোগে মানহানি মামলা হয়।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) দুপুরে সিরাজগঞ্জ সদর আমলি আদালতে মামলাটি করেন জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ভিপি শামীম খান।
মামলার এজাহারে কুষ্টিয়া জেলার পাটিকাবাড়ী ইউনিয়নের ডাবিরা ভিটার বাসিন্দা আমির হামজাকে একমাত্র আসামি করা হয়েছে।
আদালতের সরকারি সহকারী কৌঁসুলি (এপিপি) নাসির উদ্দিন জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, সিরাজগঞ্জ সদর আমলি আদালতের বিচারক সুমন কুমার কর্মকার বাদীর আবেদনটি আমলে নিয়েছেন।
এজাহারে বলা হয়, সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে আসামির বক্তব্য বাদীর নজরে আসে। ওই বক্তব্যে প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোর নাম ব্যঙ্গ করে জনসমক্ষে অবমাননাকর ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করা হয়, যা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।
বাদীর অভিযোগ, ওই বক্তব্যের মাধ্যমে আরাফাত রহমান কোকো, তার পরিবার, বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের চরমভাবে মানহানি করা হয়েছে। এতে সামাজিকভাবে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে বলেও নালিশে উল্লেখ করা হয়।
এজাহারে আরও বলা হয়, বিষয়টি যাচাই-বাছাই ও সাংগঠনিকভাবে আলোচনা শেষে ন্যায়বিচারের আশায় কিছুটা বিলম্বে আদালতের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হন বাদী।
