দেশীয় ধানের জাতগুলো আমাদেরই রক্ষা করতে হবে: ফরিদা আখতার

দেশীয় ধানের জাতগুলো আমাদেরই রক্ষা করতে হবে: ফরিদা আখতার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, আমাদের দেশীয় ধানের জাতগুলো আমাদেরই রক্ষা করতে হবে। আমরা জেনেছি, আমাদের দেশি জাতগুলো বাইরে চলে যাচ্ছে। দেশীয় জাত বিদেশে সংরক্ষণের চেয়ে আমাদের নিজেদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) দুপুরে গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) সদর দপ্তর পরিদর্শন শেষে ব্রির মহাপরিচালকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
উপদেষ্টা আরও বলেন, কীটনাশকের ব্যবহার কমাতে হবে। মাছের উৎপাদন বাড়াতে কীটনাশকের ব্যবহার কমানোর বিকল্প নেই। ধানে কিছু কিছু কীটনাশক ব্যবহার করা হয় যা বেশি মাত্রায় টক্সিক। এগুলো শনাক্ত করে বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
ব্রির মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় ব্রির পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. রফিকুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা) ড. মুন্নুজান খানমসহ বিভাগীয় প্রধানরা এবং বিজ্ঞানী সমিতির সভাপতি ড. মো. ইব্রাহিম, সাধারণ সম্পাদক ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান মুকুল উপস্থিত ছিলেন।
