উপদেষ্টা শারমীন মুরশিদ
ভোটের আগে কোনো অঘটন ঘটলে দায় রাজনৈতিক দলগুলোর
অন্তর্বর্তী সরকারের সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ বলেছেন, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন হবে। এর মধ্যে যদি কোনো অঘটন ঘটে, তাহলে এর দায় নিতে হবে রাজনৈতিক দলগুলোকে।
তিনি বলেছেন, গণভোটের দায়িত্ব শুধু অন্তর্বর্তী সরকারের একার নয়। সব রাজনৈতিক দলগুলোরও দায়িত্ব আছে। তাদের বুঝতে হবে, এই সংস্কারের মাধ্যমেই সব রাজনৈতিক দল সংসদে যাওয়ার সম্ভাবনা রাখে।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকেলে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি।
শারমীন মুরশিদ বলেন, গণভোটের প্রশ্নে নিরপেক্ষতার জায়গা নেই। পরিবর্তন চাই, সংস্কার চাই, দুর্নীতির চাই না। আমরা এমন বাংলাদেশ চাই, যেখানে সুশাসন থাকবে। সেই জায়গায় পৌঁছাতে হলে আমরা একটি রাষ্ট্র কাঠামো তৈরি করতে চাই। সরকার আসবে যাবে, রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসবে যাবে, কিন্তু স্বচ্ছ, সুন্দর ও সুশাসনের সুব্যবস্থার নীতি বারবার পাল্টানো সম্ভব নয়।
তিনি বলেন, এবার সময় এসেছে গণভোটে রায় দিয়ে সংস্কারের পক্ষে অংশ নেওয়ার। যুগের যুগ একটা দলকে শাসন করার সুযোগ থাকবে না। তবে এসবের পক্ষে যাদের দ্বিমত আছে, তাদেরও রায় দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। সরকার কাউকে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিতে হাত মুচড়ে ধরছে না।
মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, সিভিল সার্জন ডা. হাদী জিয়া উদ্দীন আহমেদ প্রমুখ।
