জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চাঁপাইনবাবগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৯:৩৪ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
নিখোঁজের ১৮ দিন পর পদ্মায় ভেসে উঠলো যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ
নিখোঁজের ১৮ দিন পর চাঁপাইনবাবগঞ্জের পদ্মা নদী থেকে আহাদ আলী কাজল (৩৬) নামে এক যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকেলে রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার হাটপাড়া ডাক-বাংলার সামনে পদ্মা নদী থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার চর বাগডাঙ্গা এলাকার মৃত ফিরোজ আলীর ছেলে।

মৃত আহাদ আলীর ভাই জাহাঙ্গীর আলম বলেন, আমার ভাই আহাদ আলী কাজল প্রায় ১৮ দিন আগে নিখোঁজ হয়। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাওয়া যায়নি। আজকে হঠাৎ শুনছি পদ্মা নদীতে তার মরদেহ ভাসছে। তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। আমরা তার হত্যার বিচার চাই।

পদ্মা নদী থেকে একটি অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এনএম ওয়াসিম ফিরোজ।

