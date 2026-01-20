কেমন বাংলাদেশ চাই গণভোট নির্ধারণ করে দেবে: সুপ্রদীপ চাকমা
পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা বলেছেন, এই গণভোট হবে আনন্দের সঙ্গে, উৎসাহের সঙ্গে। কারণ এই গণভোটেই আমার ভবিষ্যতে নির্ধারণ করে দেবে; আমি কেমন বাংলাদেশ চাই।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকেলে নড়াইল সদর উপজেলা পরিষদের হলরুমে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
নড়াইলের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মো. মনিরুল ইসলাম।
অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন নড়াইলের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আল মামুন শিকদার, জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার শাখার উপ-পরিচালক জুলিয়া সুকায়না, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ আ. ছালেক।
সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা বলেন, ভবিষ্যত প্রজন্ম মানুষের মত মানুষ হয়ে দেশের সেবা করতে পারে, ভালো কিছু করতে এটাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা কোনো রাজনৈতিক দলের সরকার নই। দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি।
তিনি বলেন, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে আনন্দমুখর পরিবেশে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে জেলার প্রত্যেক সরকারি কর্মকর্তাকে আন্তরিক ও সতর্কতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে।
এ সময় গণভোটের প্রচার ও ভোটারদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে আয়োজিত হয়। বক্তব্যে বিভিন্ন আশার কথা তুলে ধরে আসন্ন গণভোটে সকলকে ‘হ্যাঁ’ ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।
হাফিজুল নিলু/এনএইচআর/আরএইচ