জিয়াউর রহমানকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছিল: ড. খন্দকার মোশাররফ

জিয়াউর রহমানকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছিল: ড. খন্দকার মোশাররফ
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সিনিয়র সদস্য ও কুমিল্লা-১ আসনে বিএনপি প্রার্থী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, ‘শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছিল। যারা হত্যা করেছে, তারা বিএনপিকে হত্যা করতে চেয়েছিল, তারা বাংলাদেশকে হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু বেগম জিয়া তাদের চেষ্টাকে ব্যর্থ করে বাংলাদেশে বিএনপিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।’
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকাল ৫টায় কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলা বিএনপির আয়োজনে জিয়াউর রহমানের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
জিয়াউর রহমানের স্মৃতিচারণা করে ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, ‘আমি সৌভাগ্যবান যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠানে আমার বক্তব্য শুনে বিএনপিতে তিনি আমাকে সুযোগ দিয়েছেন এবং বিএনপিতে প্রথম আমাকে ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক করেছিলেন। এরপর থেকে তিনি আমাকে দলের বিভিন্ন পদে সম্পৃক্ত করে রেখেছিলেন।’
এ সময় বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মারুফ হোসেন, কুমিল্লা উত্তর জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক আলহাজ আবুল হাশেম, দাউদকান্দি উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক এম এ লতিফ ভূঁইয়ার, সদস্যসচিব ভিপি জাহাঙ্গীর আলম, উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক আলহাজ জসিম উদ্দিনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
জাহিদ পাটোয়ারী/আরএইচ