জাবি উপ-উপাচার্যের ফেসবুক আইডি হ্যাকড
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সোহেল আহমেদের ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাকড হয়েছে। হ্যাকড হওয়া ওই আইডির মেসেঞ্জার থেকে অর্থ চাওয়াসহ আপত্তিকর মেসেজ পাঠানো হচ্ছে। এতে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) জাবি প্রশাসনের পক্ষ থেকে জারি করা এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সোহেল আহমেদের ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাকড হয়েছে। হ্যাকড হওয়া ওই আইডির মেসেঞ্জার থেকে জনৈক ব্যক্তি অর্থ চাওয়াসহ আপত্তিকর মেসেজ পাঠাচ্ছে। অসৎ উদ্দেশ্যে উপ-উপাচার্যের সুনাম-ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টা থেকে সংশ্লিষ্ট দুষ্কৃতকারী এই ঘৃণ্য কাজটি করছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে। অপরাধীকে শনাক্ত করে আইনগত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এরই মধ্যে আশুলিয়া থানায় সাধারণ ডায়েরি করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন উল্লিখিত ফেসবুক আইডি বা মেসেঞ্জার থেকে আগত তথ্যে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য সকলকে অনুরোধ জানিয়েছে।
