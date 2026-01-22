  2. দেশজুড়ে

বগুড়া

শহীদ রাতুলের কবর জিয়ারতে জামায়াত প্রার্থীর প্রচারণা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৫০ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
বগুড়ায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদ ‘জুলাই যোদ্ধা’ রাতুলের কবর জিয়ারতের মাধ্যমে নির্বাচনি প্রচারণা শুরু করেছেন জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী আবিদুর রহমান সোহেল।

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বগুড়া-৬ (সদর) আসনের এই প্রার্থী শহরের নামাজগড় আঞ্জুমান-ই-গোরস্থানে নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে জিয়ারতে অংশ নেন।

কবর জিয়ারত শেষে আবিদুর রহমান সোহেল বলেন, ‌‘জুলাইয়ের আন্দোলনে অসংখ্য প্রাণের বিনিময়ে আমরা নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি। এই পরিবর্তনের কারিগরদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই শহীদ রাতুলের কবর জিয়ারতের মাধ্যমে আমরা নির্বাচনি কার্যক্রম শুরু করলাম।’

জামায়াতের এই প্রার্থী আরও বলেন, আন্দোলনের সময় জামায়াত-শিবিরের নেতা-কর্মীরা রাজপথে যে সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন, দেশের মানুষ তার মূল্যায়ন করবে। আগামী নির্বাচনে ভোটাররা ‘দাঁড়িপাল্লা’ প্রতীকে ভোট দিয়ে জামায়াতে ইসলামীকে দেশ পরিচালনার সুযোগ দেবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জিয়ারতকালে শহীদ রাতুলের বাবা জিয়াউর রহমান ছাড়াও শহর জামায়াতের সেক্রেটারি অধ্যাপক আ স ম আব্দুল মালেক, সহকারী সেক্রেটারি অধ্যাপক রফিকুল আলমসহ দলের বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

জুলাইয়ে ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে বগুড়ায় পুলিশের গুলিতে শহীদ হন রাতুল।

