সংসদের প্রথম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বক্তব্য
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে বক্তব্য দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।
বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) বেলা ১১টায় সংসদ অধিবেশন শুরু হয়। এরপর বক্তব্য তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। এর আগে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে জাতীয় সংসদ ভবনে পৌঁছান তিনি।
প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, জনগণের প্রত্যাশা ও সরকারের পরিকল্পনা তুলে ধরেন। এছাড়া সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।
এদিনের অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি ভাষণ দেবেন। সংসদ ভবনে সকাল থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা এমপি, রাজনৈতিক দল ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত রয়েছেন।
